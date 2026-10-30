Người trẻ đôi lúc cũng cần cô đơn

Nhiều người sợ cô đơn, bởi họ xem điều đó là hình phạt. Sự cô đơn đôi lúc rất cần thiết. Khi một mình, bạn sẽ có cơ hội đối diện với cái tôi trong tĩnh lặng để biết mình cần gì.

Cô đơn sẽ cho bạn cơ hội đối diện với chính mình, để biết bản thân cần gì. Ảnh minh họa: H.W.

Schopenhauer [1] viết một cuốn sách mang tên The wisdom of life (Tạm dịch: Trí tuệ đời người), trong đó có đoạn: “Chỉ khi con người ở một mình, anh ta mới có thể hoàn toàn trở thành chính mình. Những người không thích sống đơn độc, cũng chính là những người không yêu tự do.”

Có lẽ tôi chưa ở cảnh giới “thích ở một mình” cao đến vậy, nhưng tôi tin rằng chỉ khi học cách sống một mình, mới có thể trưởng thành và sống tốt hơn trong thế giới này.

Bởi vì dù bạn có học cách sống một mình hay không, sự cô đơn vẫn ở bên chúng ta suốt cuộc đời. Chúng ta một mình đến thế giới với tiếng khóc chào đời, cũng một mình rời khỏi thế giới với tiếng khóc của người khác.

Tôi từng nghĩ, càng trưởng thành sẽ càng cô đơn. Sau này dần dà phát hiện ra, quả thật sau khi lớn lên, trên hành tinh này chỉ có một mình tôi.

Do đó, trong thế giới chỉ có một mình này, hãy kiên cường mạnh mẽ, học cách sống đơn độc, học khả năng sống thật tốt.

Sanmao [2] viết: “Nếu có kiếp sau, tôi muốn làm một cái cây, đứng mãi thành vĩnh hằng, không có dáng vẻ của buồn vui. Một nửa bình yên trong cát bụi, một nửa bay lượn trong gió, một nửa rơi trong bóng râm, một nửa tắm trong ánh nắng,... rất lặng lẽ, rất tự hào, không bao giờ dựa dẫm, không bao giờ tìm kiếm.”

Nhưng theo tôi, Sanmao đã cực đoan. Tôi không hề muốn nói rằng giao tiếp xã hội là không cần thiết. Trái lại, nó rất quan trọng. Chúng ta là những sinh vật xã hội, cần hợp tác với nhau thì mới tiến xa hơn được.

Song, cuối cùng chúng ta sẽ trở về bản thể của cô đơn, và cuối cùng sẽ nói chuyện với nội tâm sâu thẳm của chính mình. Vào lúc đó, hy vọng bạn có thể như thế này: Bình tĩnh, lặng lẽ và không sợ hãi.

Cô đơn là trạng thái mà ai cũng phải trải qua. Thậm chí, cô đơn sẽ đến rồi đi nhiều lần trong cuộc đời, ở những giai đoạn khác nhau. Đừng xem cô đơn là điều tồi tệ hay thử thách không thể vượt qua. Đôi lúc con người cần cô đơn, cần tĩnh lặng để nhìn sâu vào chính mình.

Khi ở giữa một đám đông huyên náo. Có hàng chục người sẵn sàng đưa ra lời khuyên, ai cũng có lý lẽ của mình. Bạn sẽ trở nên bối rối, khi không biết phải làm thế nào cho đúng. Lúc này, bạn cần cô đơn. Hãy ở một mình, học cách tĩnh lặng lại, để hỏi bản thân xem bạn cần điều gì nhất. Bạn muốn làm gì, và làm thế nào mới tốt cho bản thân.

Tới một ngày, khi lớn lên và không còn cô đơn nữa, có gia đình và đội ngũ của riêng mình, hy vọng bạn có thể tự hào nói với bản thân: “Mình đã không lãng phí khoảng thời gian cô đơn từng trải qua, mình đã trở thành người tốt đẹp hơn.”

[1] Arthur Schopenhauer (22/2/1788 – 21/9/1860): Nhà triết học người Đức. (ND)

[2] Sanmao (26/3/1943 – 4/1/1991): Nhà văn và dịch giả Đài Loan. (ND)