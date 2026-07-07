Người trẻ đi tìm sự đồng điệu giữa công nghệ và kiến trúc

Trong tư duy của thế hệ thành thị hiện đại, nhà không đơn thuần là nơi để trở về, mà còn là không gian nghệ thuật thể hiện gu thẩm mỹ cá nhân.

Xu hướng thiết kế tối giản (minimalism) lên ngôi như một lời khẳng định: Bớt đi những bộn bề vật chất để đổi lấy sự bình yên trong tâm trí. Để duy trì ngôi nhà luôn ngăn nắp, sạch bóng, các thiết bị gia dụng thế hệ mới không chỉ cần mạnh mẽ, mà phải chạm được đến ngưỡng thẩm mỹ cao của gia chủ.

Robot hút bụi phù hợp căn hộ hiện đại

Sự xuất hiện của dòng robot hút bụi lau nhà Roborock Qrevo 2 Pro (do O-Tech phân phối từ 7/7) là ví dụ điển hình cho ngôn ngữ thiết kế mới. Sở hữu những đường cong bo tròn mềm mại cùng sắc màu thời thượng, phần dock sạc của thiết bị được thu gọn kích thước tối đa. Khi đặt cạnh kệ TV hay góc sofa, máy tự động hòa vào tổng thể như một món đồ decor cao cấp, tôn lên sự tinh tế của căn hộ.

Robot hút bụi lau nhà Roborock Qrevo 2 Pro do O-Tech phân phối từ 7/7.

Nếu bạn đang tìm kiếm một dòng robot hút bụi sở hữu thiết kế tinh tế và khả năng vận hành thông minh cho căn hộ hiện đại, Roborock Qrevo 2 Pro chính là câu trả lời lý tưởng.

Không dừng lại ở vẻ ngoài thời trang, mẫu máy này định nghĩa lại khái niệm "sống lười" nhờ trạm sạc đa năng 2.0. Hệ thống tự vận hành khép kín từ đổ bụi, bơm nước, đến giặt giẻ bằng khí nóng và sấy khô 45 độ C. Người dùng có thể hoàn toàn quên đi việc dọn dẹp suốt 65 ngày.

Roborock Qrevo 2 Pro có cơ chế sử dụng đơn giản, thuận tiện.

Mọi thao tác quản lý đều được số hóa qua ứng dụng, từ hẹn giờ, vẽ bản đồ 3D đến khoanh vùng cấm. Thậm chí, nhờ hệ thống Reactive Tech, robot tự nhận diện và né tránh chính xác các vật cản như dây điện, dép hay đồ chơi, giải phóng gia chủ khỏi thói quen phải đi "dọn đường" trước cho máy.

Hệ thống của Roborock Qrevo 2 Pro tự vận hành khép kín từ đổ bụi, bơm nước, đến giặt giẻ bằng khí nóng và sấy khô 45 độ.

Khoản đầu tư thông minh cho chất lượng sống

Đằng sau thiết kế thanh lịch là hiệu năng dọn dẹp đáng kinh ngạc với lực hút HyperForce lên đến 25.000 Pa, hút sạch từ bụi mịn đến rác vụn trên sàn cứng và thảm.

Đối với những căn hộ bố trí thảm lớn, Qrevo 2 Pro giải quyết triệt để nỗi lo ẩm mốc bằng cơ chế tự động tháo giẻ lau khi làm sạch thảm. Khi phát hiện thảm, robot tự quay về dock cất bộ giẻ lau ướt rồi mới quay lại hút bụi chuyên biệt, giữ thảm luôn khô ráo 100%.

Roborock Qrevo 2 Pro là khoản đầu tư xứng đáng để nâng cấp chất lượng cuộc sống.

Sự kỹ lưỡng còn nằm ở công nghệ cánh tay cơ học FlexiArm giúp giẻ lau tự xòe rộng, tiếp cận sát mép tường. Kết hợp cùng chổi chính cao su kép DuoDivide chống rối tóc đạt chứng nhận SGS, việc chăm sóc nhà cửa trở nên nhẹ nhàng, đơn giản.

Roborock Qrevo 2 Pro sở hữu thiết kế tinh tế, khả năng vận hành thông minh.

Với mức giá khuyến mại mở bán là 13,49 triệu đồng (áp dụng đến hết 31/7), Roborock Qrevo 2 Pro là khoản đầu tư hời để nâng cấp chất lượng sống. Quà tặng đi kèm gồm bộ phụ kiện chính hãng trọn gói (8 giẻ lau, 4 túi bụi, 2 chai nước lau sàn) giúp người dùng yên tâm sử dụng lâu dài.

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