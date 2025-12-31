Người trẻ chọn đặt đồ ăn, đi chợ online để tiết kiệm dịp cuối năm

Càng gần cuối năm, khi các khoản phải chi dồn dập, người trẻ bắt đầu “tính toán” kỹ hơn từng bữa ăn để vừa tiết kiệm thời gian, vừa “nhẹ ví”.

Cuối năm, ai cũng muốn chi tiêu chặt tay hơn để dành ngân sách cho các khoản “khó tránh” như sắm Tết, tiệc tùng hay vé xe về quê. Dù nhịp sống khác nhau, sinh viên tất bật giữa lịch học và làm thêm, còn dân văn phòng bận rộn đến mức không kịp nấu cơm, cả hai vẫn gặp nhau ở một điểm chung: chọn những giải pháp ăn uống phù hợp để tiết kiệm thời gian và kiểm soát chi phí hiệu quả hơn.

Ăn một mình vẫn ngon, bổ và tiết kiệm chỉ với 39.000 đồng

Với sinh viên, những ngày cuối năm “ăn ngoài nhiều hơn tự nấu”, việc có một bữa ăn ngon, no bụng mà vẫn tiết kiệm là một “nghệ thuật”. Lan Anh (22 tuổi, sinh viên năm cuối) cho biết năm ngoái từng trải qua giai đoạn áp lực với lịch thi dồn dập. “Có lúc lịch thi dày quá, tôi ăn ngoài liên tục do không có thời gian để nấu nướng. Nhìn từng khoản thì không nhiều, nhưng cuối tháng cộng lại mới thấy vượt dự tính”, Lan Anh hồi tưởng.

Từ đó, Lan Anh quyết tìm cách cân đối lại chi phí mà vẫn có bữa ăn ngon, đủ chất. Thay vì gọi món ngẫu hứng, Lan Anh ưu tiên đặt món trong bộ sưu tập “Một người ăn” trên GrabFood - danh mục tổng hợp hàng nghìn món ngon chỉ với 39.000 đồng, bao gồm phí ship. Những món quen thuộc như cơm tấm sườn, bún đậu mắm tôm, mì trộn ‘full topping’… đều có mặt trong bộ sưu tập này, đủ để đổi vị mà không phải mất công suy nghĩ “hôm nay ăn gì”.

“Các món đồng giá chỉ có 39.000 đồng, bao gồm phí ship. Nhờ đó, tôi vừa được ăn ngon, đủ chất mà không lo ‘vung tay quá trán’”, Lan Anh hào hứng chia sẻ.

Ăn một mình không còn là vấn đề với bộ sưu tập Một người ăn trên GrabFood.

Không chỉ tận dụng bộ sưu tập “Một người ăn”, Lan Anh còn đăng ký gói GrabUnlimited cho Sinh Viên để luôn có sẵn ưu đãi mỗi khi đặt xe, hay gọi đồ ăn. “Phí đăng ký chỉ 12.500 đồng một tháng nhưng tôi được gần cả trăm mã đi lại đồng giá 19.000 đồng, áp dụng cho những cuốc GrabBike dưới 30.000 đồng, với điểm đón và trả khách ở một số trường đại học. Nếu đặt đồ ăn, tôi luôn có mã freeship, lại có thêm mã giảm giá trên tổng đơn nữa”, cô sinh viên cho biết.

Đặt đơn nhóm - bí quyết tiết kiệm của dân văn phòng

Với dân công sở, cuối năm là mùa cao điểm hội họp và chạy dự án. Do đó, việc ăn trưa thường được ưu tiên theo tiêu chí nhanh gọn, tiện lợi và tiết kiệm. Minh Vũ (25 tuổi, nhân viên marketing tại TP.HCM) cho biết có những ngày lịch họp kéo dài từ sáng đến sát giờ nghỉ trưa, đặt đồ ăn online là tiện nhất.

Thấy cả nhóm mỗi người đặt một đơn riêng, vừa tốn thời gian, vừa “đội” phí giao hàng, Vũ thường rủ mọi người đặt đơn nhóm. “Cứ tới sát giờ trưa là mình sẽ gửi link đơn nhóm trên GrabFood cho mọi người cùng đặt chung, ai muốn ăn gì thì chọn món đó, vừa nhanh, tiện. Khi đặt chung, app cũng tự động chia hoá đơn cụ thể cho từng người. Chưa kể, vì giá trị đơn lớn nên đơn áp được nhiều mã giảm giá ‘đậm’ hơn”, Minh Vũ chia sẻ.

Bữa trưa tại văn phòng trở nên thuận tiện nhờ tính năng “Đặt đơn nhóm”.

Minh Vũ nhớ lại hôm qua, cả phòng 4 người quyết định đặt bún bò Huế cho bữa trưa. Tổng giá trị đơn khoảng 250.000 đồng cho 4 suất. Nhờ áp 6 mã giảm giá, cuối cùng đơn chỉ còn 112.000 đồng. “Tính ra mỗi người chỉ 28.000 đồng nhưng được bữa trưa đầy đủ, ăn no căng”, Vũ kể lại.

Với GrabFood, dân phòng vừa no bụng, vừa tiết kiệm trong những ngày tăng ca hay chạy deadline.

Gia đình trẻ tối ưu chi phí và thời gian cho cơm nhà nhờ “đi chợ online”

Giống như nhiều gia đình trẻ khác, chị Mai Linh (30 tuổi, kế toán, Hà Nội) luôn muốn giữ thói quen ăn tối quây quần bên chồng con. Thế nhưng, những ngày cuối năm bận rộn khiến chuyện đi chợ và nấu nướng sau giờ tan làm trở thành một bài toán khó.

Chị kể, trước đây nhiều hôm tan làm mới sực nhớ ra “tối nay ăn gì” rồi lại cuống cuồng ghé chợ, chọn vội vài thứ cho kịp giờ về nấu cơm. Từ ngày được đồng nghiệp mách nước “đi chợ online” qua ứng dụng, việc cơm nước nhẹ nhàng hơn hẳn.

Bữa cơm gia đình luôn là nơi gắn kết yêu thương.

Với dịch vụ đi chợ online GrabMart, chỉ cần vài thao tác trên điện thoại là chị đã mua đủ nguyên liệu cho bữa tối. Chị thường ưu tiên chọn các cửa hàng, siêu thị trong danh mục “Đi chợ gần nhà” để giao nhanh, đồng thời có nhiều lựa chọn combo thực phẩm, và ưu đãi để chị so sánh giá.

“Những hôm biết chắc về muộn, khoảng 16h30 tôi sẽ đặt đơn, để đến khoảng 17h khi chồng đón con về là có thể nhận hàng. Có sẵn đồ đã sơ chế nên tôi chỉ cần vào bếp 20-30 phút là xong bữa tối”, chị kể.

Tính năng “Đi chợ” trên Grab giúp các gia đình bận rộn có thể mua đồ, chuẩn bị thức ăn cho bữa tối.

“Tối nay tôi đặt thức ăn cho bữa tối 3 món gồm cá hồi phi-lê, cải ngọt, thịt heo xay hết 329.000 đồng. Áp thêm mã giảm giá thì còn khoảng 282.000 đồng, tiết kiệm gần 15% mà lại chẳng tốn thời gian đi mua”, chị tính toán.

Những ưu đãi và tính năng trên các ứng dụng đặt đồ ăn, đi chợ online đang giúp việc ăn uống dịp cuối năm trở nên dễ thở hơn với người bận rộn. Dù là sinh viên, dân văn phòng hay gia đình trẻ, ai cũng có thể tối ưu bữa ăn theo nhu cầu của mình để vừa tiết kiệm thời gian, vừa giữ ngân sách trong tầm kiểm soát.