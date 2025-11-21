Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Người tình bí ẩn của Lưu Diệc Phi

  • Thứ sáu, 21/11/2025 08:56 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Lưu Diệc Phi từng có thời gian thân thiết với ca sĩ Tăng Dật Khả. Cả hai cùng đạp xe lúc nửa đêm, nhiều lần đi chơi và có sở thích giống nhau.

Trang 163 đưa tin ngày 19/11, mối quan hệ giữa Lưu Diệc Phi và nữ ca sĩ Tăng Dật Khả bất ngờ được bàn tán trở lại, trở thành chủ đề bàn luận nóng hổi trên MXH Weibo với hơn 32 triệu lượt đọc. Trong đó, nhiều người cho rằng Lưu Diệc Phi và Tăng Dật Khả từng có mối quan hệ thân thiết trên mức đồng nghiệp.

Hai nữ nghệ sĩ quen nhau khi cùng tham gia bộ phim Thông cáo tình yêu (2010). Khi đó, Tăng Dật Khả là ca sĩ nổi tiếng bước ra từ cuộc thi tìm kiếm tài năng Super Girl của đài truyền hình Hồ Nam năm 2009. Cô theo đuổi hình ảnh tom boy cá tính, đối lập với vẻ đẹp dịu dàng của Lưu Diệc Phi.

luu diec phi anh 1luu diec phi anh 2

Lưu Diệc Phi và Tăng Dật Khả từng có thời gian như hình với bóng làm dấy lên tin đồn tình ái.

Sau khi quen biết, cả hai thường xuyên bị bắt gặp đi chơi cùng nhau. Họ từng đạp xe lúc nửa đêm, cùng đi nghe nhạc. Lưu Diệc Phi dẫn mẹ đi xem concert của Tăng Dật Khả, trên sân khấu nữ diễn viên chúc mừng sinh nhật cô. Cả hai đi về cùng một khu nhà. Năm 2012, Tăng Dật Khả chia sẻ cô muốn trốn đi với Lưu Diệc Phi. Trong bài hát của mình, Tăng Dật Khả cũng đề cập đến lời hẹn này vì vậy công chúng cho rằng đây là bài hát dành riêng cho Lưu Diệc Phi.

Tuy nhiên, mối quan hệ của cả hai dần rạn nứt và ít khi xuất hiện cùng nhau. Đến năm 2015, khi Lưu Diệc Phi chia tay Song Seung Hun, trên mạng xã hội, Tăng Dật Khả đăng bài: "Chúng ta hãy bắt đầu lại đi". Dù trên mạng có nhiều thông tin Tăng Dật Khả và Lưu Diệc Phi yêu đồng tính, công ty quản lý của "thần tiên tỷ tỷ" chưa từng lên tiếng phủ nhận rõ ràng.

luu diec phi anh 3

Lưu Diệc Phi từng bị nghi yêu đồng giới.

Tuy nhiên, đã nhiều năm hai nghệ sĩ không tương tác. Lưu Diệc Phi giờ đây là siêu sao hạng A, trong khi đó danh tiếng và sự nghiệp của Tăng Dật Khả đã dần tụt dốc. Theo 163, hiện tại Tăng Dật Khả đang có scandal bắt nạt nhân viên, vì vậy chuyện tình của cô và Lưu Diệc Phi mới được nhắc lại, đây được cho là chiêu trò đánh lạc hướng dư luận.

Bên cạnh đó, giới thạo tin cho rằng việc Lưu Diệc Phi không đính chính về tin tình ái với Tăng Dật Khả chỉ thể hiện sự lịch thiệp, tôn trọng bạn diễn cũ.

  Lưu Diệc Phi

    Lưu Diệc Phi

    Lưu Diệc Phi, tên khai sinh là An Phong, là nữ diễn viên người Trung Quốc được biết đến với vai Vương Ngữ Yên trong "Tân Thiên Long Bát Bộ" và vai Tiểu Long Nữ trong "Thần Điêu Đại Hiệp". Năm 2008, cô trở thành nữ diễn viên Trung Quốc thứ hai sau Chương Tử Di kí hợp đồng độc quyền với công ty giải trí William Morris Agency, 1 trong 3 công ty giải trí lớn nhất nước Mĩ. Lưu Diệc Phi còn được mệnh danh là một trong Tứ tiểu hoa đán mới của Trung Quốc.

    Bạn có biết: Lần đầu gặp Diệc Phi, nhà văn Kim Dung đã ký lên cuốn "Thiên Long Bát Bộ" rằng: "Cô Diệc Phi, chỉ sau khi xem nhân vật Vương Ngữ Yên mà cô thể hiện, độc giả mới biết Kim Dung không hề nói quá".

    • Ngày sinh: 25/08/1987
    • Chiều cao: 1.70 m
    • Phim tiêu biểu: Thiên Long Bát Bộ, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Thần Điêu Đại Hiệp, Tứ Đại Danh Bổ,...

