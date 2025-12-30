Người phụ nữ tử vong trước phòng trọ nghi bị bạn trai sát hại

Người phụ nữ tử vong, trên người có vết thương, nghi do bạn trai sát hại. Sau khi gây án, nghi phạm rời khỏi hiện trường.

Tối 29/12, Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm để điều tra vụ người phụ nữ tử vong trước phòng trọ, xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h cùng ngày, người dân phát hiện người phụ nữ tử vong trước cửa phòng trọ trên đường N7 (xã Bàu Bàng, TP.HCM), nên trình báo cơ quan chức năng địa phương.

Hiện trường vụ án mạng.

Nhận tin báo, Công an xã Bàu Bàng nhanh chóng đến hiện trường. Lực lượng chức năng phong tỏa một đoạn đường trong khu vực để phục vụ công tác khám nghiệm.

Theo lời người dân sinh sống tại khu vực hiện trường cho biết, trước đó họ thấy nạn nhân và bạn trai xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát. Người phụ nữ chạy từ phòng trọ ra ngoài thì gục xuống, trên cổ có vết cắt đang chảy máu và tử vong ngay sau đó. Trong khi, người tình của nạn nhân lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Cơ quan công an đã lấy lời khai nhân chứng và người liên quan để điều tra làm rõ vụ việc.