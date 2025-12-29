Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng ở Thanh Hóa bị triệt phá ra sao

Với chiêu thức gọi điện thông báo trúng thưởng, núp bóng các công ty ma, nhóm lừa đảo biến 1.000 người thành nạn nhân, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 35 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Những kẻ trong đường dây lừa đảo vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá, bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Trong đó, Nguyễn Doanh Thương (SN 1983, trú phường An Phú Đông, TP.HCM) được xác định là kẻ cầm đầu đường dây với vai trò “chủ tịch” cùng 7 người khác giữ các vị trí “giám đốc”, “quản lý” và “nhân viên”. Ngoài ra còn có Nguyễn Lê Thúy Ngọc (SN 1991) và Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 1999) cùng trú tại phường An Hội Tây (TP.HCM) là những kẻ điều hành 2 công ty ma trong đường dây lừa đảo trên.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện dấu hiệu bất thường của nhóm người chuyên gọi điện thông báo trúng thưởng để lừa đảo người dân. Quá trình xác minh cho thấy, đường dây này hoạt động có tổ chức, phân công vai trò chặt chẽ, sử dụng nhiều thủ đoạn công nghệ nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Nhóm người này thuê địa điểm làm việc tại Phòng 503 (tòa nhà K300 Office, số 51 đường Thép Mới, phường Bảy Hiền, TP.HCM). Mặc dù không đăng ký thành lập doanh nghiệp hay hộ kinh doanh cá thể, nhóm này vẫn tự dựng lên vỏ bọc pháp lý với tên gọi “Trung tâm Đầu tư Quốc tế Power”, giới thiệu là đơn vị uy tín để tạo lòng tin cho người nghe.

Từ đầu tháng 7/2025, chúng sử dụng hai đầu số hotline 0289.998.0668 và 0289.999.4889, là các số điện thoại cố định thực hiện cuộc gọi thông qua đường truyền Internet, nhằm tiếp cận nạn nhân trên khắp cả nước.

Theo kịch bản được chuẩn bị sẵn, nhóm người giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng, trung tâm mua sắm hoặc sàn thương mại điện tử, gọi điện thông báo cho bị hại rằng họ đã trúng thưởng tiền mặt hoặc các phần quà có giá trị lớn như tivi, tủ lạnh, điều hòa, ghế massage.

Tuy nhiên, để được nhận thưởng, bị hại phải mua kèm các sản phẩm khác của công ty với giá cao hơn nhiều lần so với giá trị thực tế. Những lý do được đưa ra rất đa dạng, từ tri ân khách hàng, tạo mã trúng thưởng, kích hoạt giải, cho đến nộp thuế, phí hoặc quy đổi quà tặng từ hiện vật sang tiền mặt.

Để che mắt người dân và qua mặt cơ quan chức năng, nhóm lừa đảo ký hợp đồng với các công ty công nghệ nhằm thuê đầu số điện thoại bàn hoặc sử dụng phần mềm gọi điện qua Internet như Zoiper cài đặt trên máy tính xách tay. Nhờ đó, các cuộc gọi hiển thị như xuất phát từ doanh nghiệp, trung tâm mua sắm uy tín, khiến người nghe khó phân biệt thật giả và dễ dàng tin tưởng. Mọi thông tin của bị hại đều được chúng quản lý, theo dõi chặt chẽ, doanh thu và dòng tiền chiếm đoạt được cập nhật thường xuyên.

Đáng chú ý, nhóm này chủ yếu nhắm tới người cao tuổi sinh sống ở khu vực nông thôn, những người ít tiếp cận thông tin, hạn chế hiểu biết về các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao. Sau khi tạo dựng được niềm tin ban đầu, các đối tượng tiếp tục “vẽ” thêm nhiều kịch bản nối tiếp, yêu cầu bị hại mua thêm các sản phẩm như sữa dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, bếp điện từ, máy đo huyết áp để “đủ điều kiện nhận thưởng”. Khi giao hàng, số tiền mà bị hại phải thanh toán thường cao gấp 8 đến 10 lần giá trị thực tế của sản phẩm.

Không dừng lại ở đó, khi bị hại mắc bẫy, nhóm lừa đảo tiếp tục khai thác tâm lý tiếc tiền bằng cách tạo ra nhiều nhân vật ảo khác nhau, tự xưng là bộ phận tài chính, kế toán, hội đồng trao thưởng hoặc lãnh đạo công ty để tiếp tục gọi điện.

Mỗi cuộc gọi lại đưa ra một lý do mới như phí xuất hóa đơn, phí vận chuyển nhanh, phí bảo hiểm hàng hóa, thuế và các chi phí phát sinh khác. Các khoản tiền thường được chia nhỏ, yêu cầu nộp nhiều lần, khiến bị hại rơi vào “ma trận” thao túng tâm lý và tiếp tục chuyển tiền cho đến khi không còn khả năng chi trả.

Để hợp thức hóa dòng tiền chiếm đoạt, các đối tượng sử dụng dịch vụ của nhiều công ty chuyển phát nhanh như Viettel Post, Vietnam Post, J&T Express, giao hàng theo hình thức thanh toán khi nhận (COD), tạo vỏ bọc là các giao dịch mua bán hợp pháp, gây khó khăn cho công tác phát hiện và đấu tranh của cơ quan chức năng.

Cơ quan công an thu giữ nhiều máy tính xách tay, tang vật của vụ án để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá, đường dây lừa đảo trên được tổ chức tinh vi theo mô hình công ty, có hàng chục nhân viên tham gia và phạm vi hoạt động trải rộng trên cả nước. Bằng chiêu thức gọi điện thông báo trúng thưởng, núp bóng các công ty ma, nhóm lừa đảo biến 1000 người thành nạn nhân, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ nhiều điện thoại di động, điện thoại bàn, máy tính xách tay, thiết bị liên lạc, hàng hóa các loại cùng dữ liệu điện tử và bảng thống kê kết quả hoạt động lừa đảo.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 1/2024 đến tháng 12/2025, nhóm này lừa đảo khoảng 1.000 nạn nhân trên phạm vi toàn quốc, chiếm đoạt số tiền ước tính hàng trăm tỷ đồng. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm những người có liên quan, góp phần răn đe, phòng ngừa loại tội phạm lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng.





Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.