Thuốc lá giả mạo thương hiệu Việt được sản xuất tại Campuchia

Nhóm đối tượng đã cấu kết, sản xuất hàng trăm nghìn bao thuốc lá giả mạo thương hiệu thuốc lá của Việt Nam tại Campuchia, sau đó tuồn về trong nước để tiêu thụ thì bị Công an Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Ngày 29/12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh cho biết đơn vị ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can gồm: Bùi Thị Búp, Nguyễn Đức Thọ, Lãnh Văn Long, Nguyễn Hải Chiều và Lương Trần Thùy Trang về tội "Buôn bán hàng giả". Các đối tượng này nằm trong đường dây sản xuất, buôn bán, vận chuyển thuốc lá giả mạo thương hiệu Việt từ Campuchia đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Lương Trần Thùy Trang (trái) và Bùi Thị Búp là 2 đối tượng chủ chốt, nhập thuốc lá giả từ Campuchia về Việt Nam.

Trước đó, ngày 18/12/2025, tại địa bàn xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện 2 ôtô BKS 29H-722.27 do anh V.T.N (SN 1981) điều khiển và xe tải BKS 38C-201.57 do Nguyễn Đức Thọ (SN 1985, trú xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển đang bốc dỡ hàng hóa có dấu hiệu bất thường nên đã tiến hành kiểm tra.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 75 thùng thuốc lá điếu bao cứng giả một nhãn hiệu thuốc lá của Việt Nam, tương đương 37.500 bao thuốc lá, trong đó xe do anh V.T.N điều khiển chở 20 thùng, xe do Nguyễn Đức Thọ điều khiển chở 55 thùng.

Làm việc với cơ quan Công an, Nguyễn Đức Thọ khai nhận đã mua số thuốc lá giả trên từ một người phụ nữ tại các tỉnh phía Nam, sau đó vận chuyển về Hà Tĩnh để tiêu thụ tại các cửa hàng tạp hóa nhằm kiếm lời.

Thuốc lá giả thương hiệu thuốc lá được sản xuất tại Campuchia rồi tuồn về Việt Nam để tiêu thụ.

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 22/12/2025, Công an Hà Tĩnh phối hợp bắt giữ hai đối tượng chủ chốt của vụ án là Bùi Thị Búp (SN 1988, trú xã Bình An, tỉnh Đồng Nai) và Lương Trần Thùy Trang (SN 1995, trú phường Bình Tân, TP.HCM). Cùng thời điểm, một mũi trinh sát khác đã kịp thời bắt giữ hai đối tượng có liên quan khác là Lãnh Văn Long (SN 1994, trú xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Hải Chiều (SN 1981, trú phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh).

Tang vật thu giữ trong toàn bộ vụ án gồm 95 thùng thuốc lá giả, tương đương 47.500 bao thuốc lá, cùng nhiều vật chứng liên quan. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm ước tính hơn 500 triệu đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Lương Trần Thùy Trang là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp tổ chức, điều hành hoạt động buôn bán thuốc lá giả. Bùi Thị Búp giữ vai trò trung gian, tìm kiếm khách hàng, sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội để chào bán sản phẩm.

Các đối tượng Nguyễn Đức Thọ, Nguyễn Hải Chiều và Lãnh Văn Long mua thuốc lá giả từ Búp, sau đó phân phối cho các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn nhiều tỉnh để tiêu thụ.

Các đối tượng trong vụ án.

Qua điều tra cho thấy, số thuốc lá trong vụ án giả mạo thương hiệu thuốc lá của Việt Nam, nhưng được sản xuất tại Campuchia, sau đó vận chuyển về Việt Nam để tiêu thụ. Các sản phẩm được làm giả với hình thức, bao bì tương đối tinh vi, khó phân biệt bằng mắt thường; các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để rao bán với giá thấp. Hành vi này xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp trong nước, gây ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế và tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Ngày 27/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can nêu trên theo quy định của pháp luật. Hiện vụ án tiếp tục được điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.