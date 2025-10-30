Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Người phụ nữ tử vong dưới bánh xe container ở TP.HCM

  • Thứ năm, 30/10/2025 16:14 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Người phụ nữ đi xe máy bất ngờ ngã xuống đường và bị bánh xe đầu kéo container cán qua người, tử vong tại chỗ.

Trưa 30/10, Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, khiến một người tử vong.

Container de phu nu TP.HCM anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, người phụ nữ điều khiển xe máy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, theo hướng từ phường Thủ Dầu Một đi phường Dĩ An.

Khi tới đoạn gần khu dân cư Phúc Đạt, phường Phú Lợi, xe máy do người phụ nữ điều khiển bất ngờ ngã xuống đường. Cùng lúc này, chiếc xe đầu kéo container lưu thông cùng chiều không kịp xử lý đã cán qua người, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Công an phường cùng Cảnh sát giao thông đến hiện trường, tổ chức khám nghiệm, trích xuất camera để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là chị B.T.B. (SN 1987, quê Cà Mau). Nạn nhân đang trên đường đi thăm con thì không may xảy ra tai nạn.

Một số người có mặt tại hiện trường cho biết, khu vực xảy ra tai nạn gần ngã tư có đèn tín hiệu giao thông nên các phương tiện đều di chuyển chậm, trong đó có hai phương tiện kể trên.

Xe đầu kéo container bay cabin khi va chạm ở Bình Dương

Chiếc xe đầu kéo container đã chạy bỗng bị bay mất cabin sau khi va chạm với một xe container khác đang đậu trên đường Mỹ Phước Tân Vạn (Bình Dương).

12:09 24/6/2025

Hướng tuyến siêu đường sắt kết nối 5 thành phố và 1 huyện ở Bình Dương

Tuyến đường sắt mà tỉnh Bình Dương dự kiến đầu tư dài gần 53 km, kết nối 5 thành phố và một huyện. Có khoảng 2/3 chặng đường sắt này sẽ song hành với tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn.

17:34 1/5/2025

Nhiều người thoát chết sau tai nạn liên hoàn giữa 4 ôtô ở Bình Dương

Vụ tai nạn liên hoàn làm bốn ôtô biến dạng, hư hỏng, nhiều người thoát chết. Hiện trường xảy ra trên đường Mỹ Phước Tân Vạn - tuyến huyết mạch tại tỉnh Bình Dương.

06:53 7/2/2025

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/nguoi-phu-nu-tu-vong-duoi-banh-xe-dau-keo-container-tren-duong-di-tham-con-post1791832.tpo

Hương Chi/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Container đè phụ nữ TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh Mỹ Phước Tân Vạn Phụ nữ tử vong Tai nạn TP.HCM Container đè phụ nữ Tai nạn container TP.HCM

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý