Người phụ nữ lừa cả thế giới

Gibson bắt đầu thu hút sự chú ý ở Australia, Mỹ và Anh trong vỏn vẹn 18 tháng, trở thành một nhân vật theo đuổi lối sống lành mạnh nổi tiếng thế giới.

Sau đó Belle Gibson xuất hiện. Câu chuyện đánh bại ung thư bắt đầu vào năm 2009. Cô ta nói khi đó mình 20 tuổi và đang làm việc tại một công ty thì bắt đầu bị mất trí nhớ, thị lực giảm và đi lại khó khăn. Gibson nói những lo lắng của mình bị bác sĩ gạt đi và rằng cô ta được kê thuốc chống suy nhược. Không lâu sau đó, cô ta bảo mình bị đột quỵ ở chỗ làm và các xét nghiệm cho thấy cô ta mắc bệnh ung thư não giai đoạn cuối. Cô ta bảo bác sĩ tiên lượng mình còn sống được 4 tháng.

Chân dung Gibson. Ảnh: The Australian Women's Weekly.

Gibson kể mình đã chịu đựng hóa trị và xạ trị trong hai tháng, nhưng quyết định dừng phương pháp điều trị kiệt sức này sau khi ngất xỉu ở một công viên nội thành gần bệnh viện. Cô ta bắt đầu tìm hiểu thế giới các phương thuốc thay thế và những thuộc tính giải độc của chanh, điều gợi cho cô ta nghĩ về tầm quan trọng của một chế độ ăn uống lành mạnh.

Sau đó, Gibson chu du khắp nước để tìm thuốc chữa, và bắt đầu công cuộc chữa bệnh cho mình bằng dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe toàn diện, bao gồm “muối, vitamin và phương pháp điều trị Ayurvedic”, liệu pháp xoa bóp không xâm lấn, liệu pháp oxy, rửa ruột kết và rất nhiều phương pháp trị liệu khác nữa.

Và rồi 4 năm sau, cô ta bảo mọi thứ đang làm đều phát huy tác dụng. Cô ta xuất hiện trên Instagram vừa khi ứng dụng chia sẻ hình ảnh đó dần phổ biến, đăng bài với tư cách một bệnh nhân ung thư tự chữa lành cho mình theo cách thuận tự nhiên. Cô ta đã chạm trúng một vấn đề lớn.

Trang cá nhân trên mạng xã hội của cô ta bùng nổ và cô ta nhanh chóng có được mấy trăm ngàn người theo dõi. Từ đó, Gibson quyết định tạo ra “ứng dụng đầu tiên trên thế giới về sức khỏe và chăm sóc sức khỏe toàn diện”. Ứng dụng đó được tải xuống hơn 200.000 lần trong tháng đầu tiên ra mắt và gã khổng lồ công nghệ Apple đã đến gõ cửa nhà cô ta.

Các giải thưởng và những hợp đồng sách tầm quốc tế nhanh chóng nối gót. Tiền đổ về và truyền thông đổ xô đưa tin về câu chuyện. Nổi lên từ một người không tên tuổi, Gibson bắt đầu thu hút sự chú ý ở Australia, Mỹ và Anh trong vòng vỏn vẹn 18 tháng, trở thành một trong những nhân vật theo đuổi lối sống lành mạnh nổi tiếng nhất thế giới.

4 năm trước khi Ainscough qua đời, Gibson định vị mình là một cô gái tuyên truyền về sức khỏe và lối sống lành mạnh toàn diện thế hệ tiếp theo. Và khuôn mẫu cô ta sử dụng trong câu chuyện của mình đi theo cùng một con đường.

Ở trang sách đầu tiên của mình, Ainscough nói về vòng xoáy các thói quen xấu mỗi lúc một tăng bắt đầu từ khi cô còn là thanh thiếu niên, mê ăn đồ ăn vặt và căm ghét thân hình “mập lùn” của mình. Trang đầu tiên trong cuốn sách của Gibson mô tả một cuộc sống gia đình bất ổn, một thiếu niên thừa cân, ăn uống vô độ. Cả hai người đều nói về việc nghe lời bác sĩ của mình và thử dùng y học chính thống để chữa bệnh ung thư nhưng không thể chữa khỏi, và cuối cùng nhận ra cần phải tin vào “trực giác của tôi”. Họ đều tin rằng đó là lựa chọn duy nhất mình có.

Ainscough nói hành trình “nghiên cứu và tăng cường năng lực... cuối cùng đã ‘cứu mạng’ tôi”. Gibson bảo cô ta “tăng cường năng lực cho bản thân để cứu lấy sự sống của chính mình”. Cách ăn uống “trọn vẹn”, sự lành mạnh “trọn vẹn cơ thể” và “cuộc sống trọn vẹn” rải khắp các trang sách cũng như bản ghi những cuộc phỏng vấn của họ. Ainscough gọi mình là một người sống sót khỏi bệnh ung thư, là “minh chứng sống cho khả năng tự chữa lành của cơ thể”, trong khi Gibson biết căn bệnh ung thư của cô ta “có thể chữa khỏi; hệ thống miễn dịch của tôi chỉ bị đàn áp mà thôi”.

Tuy nhiên, câu chuyện của Gibson có một vấn đề: cô ta không hề mắc ung thư. Bệnh của Ainscough là thật và công thức cho thành công thương mại của cô là không thể bàn cãi, đã được thử nghiệm và kiểm tra. Cô đã chứng minh được khả năng vượt mọi thử thách để xây dựng một sự nghiệp về lối sống lành mạnh từ một chẩn đoán bệnh ung thư chết người.

Nhưng đến cuối cùng, điều đó chỉ tồn tại được trong một thời gian ngắn. Nữ hoàng của lối sống chăm sóc sức khỏe toàn diện giờ đây đã không còn trên đời nữa. Website của cô sẽ sớm bị gỡ bỏ. Thị trường hổng một lỗ lớn mà rất nhiều người thì lại sẵn lòng đặt niềm tin lần nữa.