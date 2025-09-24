Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Người phụ nữ làm thuê tử vong khi đi chăn bò

  • Thứ tư, 24/9/2025 06:20 (GMT+7)
  • 19 giờ trước

Một phụ nữ làm thuê tại xã Bình Điền (TP Huế) tử vong nghi do vướng vào dây dẫn điện khi đi chăn bò trong rừng.

Ngày 23/9, thông tin từ UBND xã Bình Điền (TP Huế) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một phụ nữ nghi bị điện giật tử vong trong lúc đi chăn bò giữa rừng.

Phu nu chan bo Hue anh 1

Thi thể người phụ nữ tử vong nghi do điện giật khi đi chăn bò.

Nạn nhân là chị K.T.Ư. (SN 1987, trú xã A Lưới 2, TP Huế). Theo thông tin ban đầu, chị Ư. đến làm thuê cho gia đình ông H.Đ.T. (SN 1981, trú thôn 1, xã Bình Điền, thị xã Hương Trà cũ). Trong lúc đưa bò vào vườn rừng chăn, chị Ư. bị tử vong nghi do điện giật.

Người dân khi đi làm vườn đã tình cờ phát hiện thi thể chị Ư. tại khu vực vườn rừng của bà H.T.C. (trú cùng thôn), nên trình báo cho chính quyền địa phương. Thời điểm phát hiện, thi thể chị Ư. ngã nằm đè lên một đường dây điện bọc nhựa màu đen có tiết diện khá lớn nằm giữa rừng cây.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Bình Điền đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân, phối hợp xử lý. Thi thể nạn nhân sau đó được bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo phong tục.

Lãnh đạo UBND xã Bình Điền cho biết, sau vụ việc, chính quyền địa phương đã cho tiến hành rà soát hệ thống điện trên địa bàn để phòng ngừa tai nạn tương tự.

Người phụ nữ tử vong khi rơi từ tầng cao chung cư ở Hà Nội

Khoảng 16h45 ngày 18/9, một phụ nữ rơi từ tầng cao tòa CT11, chung cư Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công, Hà Nội) xuống sân, tử vong tại chỗ.

21:17 18/9/2025

Người phụ nữ tử vong dưới bánh xe ben vượt ẩu ở TP.HCM

Chiều 10/9, Công an phường Cát Lái (TP.HCM) phối hợp Đội CSGT Cát Lái tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ tử vong.

18:32 10/9/2025

Người phụ nữ tử vong tại nhà trọ ở TP.HCM

Người dân sống gần khu trọ phát hiện mùi hôi lạ nên đến kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện bà P. đã tử vong trong tình trạng treo cổ.

17:00 6/9/2025

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/nguoi-phu-nu-lam-thue-tu-vong-nghi-do-dien-giat-khi-di-chan-bo-post1780665.tpo

Ngọc Văn/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Phụ nữ chăn bò Huế Thừa Thiên Huế Phụ nữ tử vong Tử vong điện giật Tử vong chăn bò Bình Điền Huế

  • Thừa Thiên - Huế

    Thừa Thiên - Huế
    • Diện tích: 5.033,2 km²
    • Dân số: 1.143.572
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 2 thị xã, 6 huyện
    • Vùng: Bắc Trung Bộ
    • Mã điện thoại: 234
    • Biển số xe: 75

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý