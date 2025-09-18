Người phụ nữ tử vong khi rơi từ tầng cao chung cư ở Hà Nội

Khoảng 16h45 ngày 18/9, một phụ nữ rơi từ tầng cao tòa CT11, chung cư Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công, Hà Nội) xuống sân, tử vong tại chỗ.

Chiều 18/9, vụ việc thương tâm xảy ra tại Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công, Hà Nội) khiến nhiều người dân bàng hoàng.

Khoảng 16h45, cư dân sinh sống tại tòa CT11 nghe thấy tiếng động mạnh phát ra từ khu vực sân chung cư, gần ki-ốt số 10. Khi chạy đến, họ phát hiện một người phụ nữ trung tuổi nằm bất động dưới nền đất, cạnh một chiếc xe máy bị đổ.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: L.B.

Theo lời một số nhân chứng, nạn nhân rơi từ tầng cao xuống, va trúng phương tiện này trước khi tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra sự việc có khá đông người qua lại. “Tôi thấy nạn nhân rơi xuống trúng xe máy ở trước ki-ốt chung cư. Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, không ai kịp phản ứng”, anh Nguyễn V.T., một cư dân của tòa nhà, kể lại.

Ngay sau vụ việc, người dân đã thông báo cho cơ quan chức năng.

Công an phường Định Công cùng lực lượng bảo vệ tòa nhà có mặt để phong tỏa hiện trường, ghi nhận lời khai nhân chứng và phối hợp cùng các đơn vị liên quan khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.