Người phụ nữ bỏng 78% cơ thể vì cứu con riêng của bạn trai sau 19 năm

Từng bị bỏ rơi sau biến cố bỏng 78% cơ thể, chị Thảo may mắn tìm được hạnh phúc bên người đàn ông yêu thương mình.

Trong những tháng ngày khó khăn, anh Bình đã xuất hiện, trở thành chỗ dựa vững chắc cho 3 mẹ con chị Thảo.

Hè năm 2007, chị Thảo Lê (phường Cao Lãnh, Đồng Tháp) cùng bạn trai và con trai riêng của anh đang ở phòng trọ thì bình gas bất ngờ phát nổ. Ngay lúc đó, chị ôm chặt đứa bé nhưng ngọn lửa bùng lên dữ dội. Chị vội dùng tay che mặt đứa trẻ, ôm chặt vào lòng rồi ngất đi.

Các bác sĩ kết luận chị Thảo bị bỏng 78% cơ thể. Gương mặt chằng chịt sẹo kéo dài từ cằm đến khóe miệng, hốc mắt khiến chị nhiều lần rơi vào tuyệt vọng, từng nghĩ đến việc rời bỏ thế gian. Thế nhưng, chị vẫn tiếp tục cố gắng.

Hai năm sau, chị sinh thêm một con chung với bạn trai. Tuy nhiên, những mâu thuẫn liên tiếp khiến mối quan hệ rạn nứt. Cuối cùng, người đàn ông rời đi, để lại chị một mình gồng gánh cả con riêng lẫn con chung.

Chị Thảo luôn cố gắng vượt qua nghịch cảnh, mạnh mẽ xây dựng cuộc sống mới cho các con và chính mình.

Những tháng ngày sau đó, 3 mẹ con nương tựa nhau sống qua ngày trong khó khăn, còn chị phải đối mặt với sự tự ti khi ngoại hình thay đổi, nhiều người xung quanh xa lánh.

Những tưởng cuộc sống sẽ mãi bế tắc và kéo dài như vậy, nhưng bước ngoặt tới vào năm 2016. Chị tình cờ quen anh Thái Bình, một tài xế xe tải qua mạng xã hội.

Sau nửa năm trò chuyện, cả hai gặp nhau lần đầu và nhanh chóng tìm được sự đồng cảm. Dù nhận ra sự chân thành của anh, chị Thảo vẫn từ chối lời đề nghị gắn bó vì mặc cảm, lại lo anh là con trai trưởng, chưa từng lập gia đình.

"Tôi từ chối anh vào thời điểm đó vì nghĩ bản thân không xứng đáng với anh, nhưng anh vẫn kiên quyết, dùng hành động chứng minh thay cho lời nói. Thấy sự chân thành từ anh, tôi nhiều lần bật khóc", chị Thảo tâm sự với Tri Thức - Znews.

Đầu năm 2017, họ chính thức yêu nhau nhưng lại gặp sự phản đối quyết liệt từ gia đình anh Bình. Đúng lúc này, chị Thảo phát hiện mình mang thai.

Chị Thảo và anh Bình đã trải qua rất nhiều khó khăn để có cuộc sống hạnh phúc.

Trong suốt thời gian đó, anh Bình luôn ở bên chăm sóc. Mỗi sáng, anh dậy sớm nấu cháo, chuẩn bị nước ấm, thuốc men cho người yêu.

Khi biết sắp có thêm thành viên mới, bà ngoại anh Bình mủi lòng, thương con cháu nên chủ động đón chị Thảo về nhà, chuẩn bị từng món đồ nhỏ cho em bé.

Cậu bé được chị Thảo cứu nay đã 21 tuổi, rất ngoan ngoãn và yêu thương mẹ. Khi mẹ có hạnh phúc mới, cậu rất mừng vì dượng Bình yêu thương gia đình, giúp mẹ có điểm tựa vững chãi.

"Đến nay, tôi đã trải qua 32 cuộc phẫu thuật tái tạo da, và trong mỗi lần vào viện, anh Bình luôn là người đồng hành bên cạnh", chị Thảo trải lòng.