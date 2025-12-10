110 tâm hồn trẻ thơ và những ước mơ nhỏ trên tờ giấy nhớ

Dưới mái ấm của Trung tâm Bảo trợ trẻ em khuyết tật chùa Long Thọ (Huế), 110 trái tim bé bỏng vẫn hát, vẫn mơ điều bình dị và ấp ủ yêu thương.

Đi qua con đường quanh co, bóng nghiêng cổ kính gần trăm năm của mái chùa Long Thọ, cách đó khoảng trăm mét, khu nhà cấp bốn với mái tôn, cánh cửa, khung sắt hiện ra, vang lên những giọng hát đặc biệt. Đó là Trung tâm Bảo trợ trẻ em khuyết tật chùa Long Thọ (Huế).

Hạnh phúc giản dị

Bên ngoài trung tâm là bức bích họa rực rỡ sắc màu, hệt như một nhà trẻ bình thường. Nhưng đằng sau cánh cửa lại không giống vậy. Tiếng cười nói, đôi khi xen lẫn cả tiếng la hét, câu từ chẳng tròn vành rõ chữ… - đó là âm thanh của 110 em bé khuyết tật đang sinh sống tại đây. Các bạn từ 6 đến 46 tuổi với nhiều dạng khiếm khuyết khác nhau, chia làm 5 lớp học theo mức độ nhận thức.

Trong số đó, có em để ăn hết bát cơm cũng là "cuộc chiến" hàng giờ, hay có bé mất kiểm soát vì nỗi ám ảnh vô hình. Có người anh 46 tuổi nhưng "26 năm vẫn chưa ra trường". Có đứa trẻ bị gia đình bỏ rơi. Có gia đình cả hai anh em đều mang khiếm khuyết di truyền…

110 bạn đang học tập và được nuôi dưỡng dưới mái nhà Trung tâm Bảo trợ trẻ em khuyết tật chùa Long Thọ.

Dưới mái nhà Trung tâm Bảo trợ trẻ em khuyết tật chùa Long Thọ, tất cả mảnh đời được ấp ôm và có khoảng trời mơ ước. Tại đây, hạnh phúc không đến từ điều xa xỉ mà là thứ mang hình hài giản dị của những "đứa trẻ không bao giờ lớn".

Là thành viên của trung tâm, cô bé Như Trần Tình Thương (14 tuổi) lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ, chỉ mong có chiếc máy bay đồ chơi để tha hồ tưởng tượng và chơi đùa với bạn bè. Hoàng Văn Phát lại mơ ước về chiếc xe đạp để tự mình về nhà thường xuyên hơn, thay vì 1-2 lần/tháng như hiện tại. Cũng có em ước mơ chỉ gói gọn trong hộp bánh, cái kẹo, bộ quần áo mới…

Cô bé Bùi Phan Gia Ngọc bị cha bỏ lại trung tâm nửa năm nay và đến giờ vẫn "bặt vô âm tín". Trong trái tim của em là ước mơ giản đơn nhưng cũng đau lòng nhất: "Muốn về nhà".

Những mong ước bé nhỏ ấy khiến nhiều người nhận ra rằng hạnh phúc đôi khi không nằm ở sự đủ đầy.

Người gieo hạnh phúc

Suốt 26 năm qua, Trung tâm Bảo trợ trẻ em khuyết tật chùa Long Thọ trở thành mái ấm và nơi hàn gắn cho những "đứa trẻ không bao giờ lớn", với sự đồng hành của sư cô Thoại Nghiêm. Tiếp nối lời phát nguyện của người thầy khi thành lập trung tâm, sư cô kiên trì con đường này. Bởi cô hiểu nỗi bất hạnh của đứa trẻ khuyết tật khi bị bỏ mặc hay e ngại trong xã hội.

Sư cô Thoại Nghiêm tâm sự: "Các con sinh ra làm người nhưng không được như bạn bè đồng trang lứa. Giúp các con có thể tiếp cận xã hội, sống như bao người bình thường, thấy các con hạnh phúc là động lực lớn nhất để tôi duy trì trung tâm đến ngày hôm nay".

Sư cô Thoại Nghiêm đồng hành cùng trung tâm suốt 26 năm qua.

Nuôi dạy trẻ đặc biệt chưa bao giờ là hành trình dễ dàng. Ở Long Thọ, mỗi ngày là một phép thử của sự kiên nhẫn và yêu thương, đi cùng khó khăn về kinh tế.

Cô giáo Tôn Nữ Diệu Khanh cũng âm thầm "gieo mầm hạnh phúc" cùng trung tâm suốt 26 năm. Với cô, hạnh phúc là "cô thương các cháu và các cháu cũng thương cô, cùng cô tiến bộ mỗi ngày".

Từng lứa học sinh, dù ở lại hay bước ra cánh cổng, đều là mảnh ký ức cô luôn nhớ rõ. Đó là bé mới vào đã chạy khỏi trường, khiến cả trung tâm náo loạn đi tìm. Hay một học trò cũ đã lớn lên, lập gia đình, rồi hai con cũng mang khiếm khuyết tương tự, càng thôi thúc cô Khanh cố gắng hơn.

Cô giáo Tôn Nữ Diệu Khanh đồng hành 26 năm cùng các em nhỏ đặc biệt.

Điều cô mong nhất không phải thứ lớn lao, mà chỉ là các em biết tự rửa tay, chăm sóc bản thân, dừng đèn đỏ đi đèn xanh, viết tên mình nếu đi lạc… Đó chính là những "hạt mầm" hạnh phúc giản dị mà họ gieo trồng.

"Các cô ở đây dạy có tâm lắm", nụ cười cùng lời tâm sự đầy hạnh phúc từ phụ huynh của Vân Anh - cô bé năm nay đáng lẽ học lớp 11, cũng là "trái ngọt" trung tâm gặt hái. Từ đứa trẻ không biết nói, không thể chăm sóc bản thân và thường cáu gắt vô cớ, sau 4-5 năm ở trung tâm, Vân Anh giờ đã biết rửa tay, quét nhà, viết, đọc và vẽ rất giỏi.

Dù đã 49 tuổi và chưa từng nhận quà sinh nhật, sư cô Thoại Nghiêm vẫn đều đặn tổ chức sinh nhật hàng tháng cho các em. Với sư cô, "nếu mình thấy vui khi được nhận quà thì các con chắc hẳn cũng rất vui". Từ những điều nhỏ nhất, sư cô chỉ mong mang lại thêm hạnh phúc cho các em mỗi ngày.

Chính nhờ những câu chuyện lan tỏa tình yêu thương, niềm khao khát được sẻ chia và "gieo mầm hạnh phúc" không ngừng được nhân rộng trong cộng đồng. Và đó cũng là lý do "Chuyến xe hạnh phúc" của SHB ra đời.

Xe lăn bánh, ước mơ thành thật

Bắt đầu từ nét vẽ nguệch ngoạc nhưng chất chứa khao khát của các em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ chùa Long Thọ, SHB nhận lấy và cố gắng hiện thực hóa tất cả bằng sự trân trọng. Mỗi món quà được trao đi không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là kết quả của sự đồng hành, tấm lòng được gói ghém cẩn thận.

Khoảnh khắc "Chuyến xe hạnh phúc" màu cam dừng lại tại khuôn viên giản dị của Long Thọ mang theo không khí rộn ràng và ấm áp. Nhân viên SHB trao món quà mà chính các em từng vẽ ra: Từ chiếc xe đạp, máy bay đồ chơi, đến những hộp màu. Và niềm hạnh phúc đã vỡ òa.

Nụ cười rạng ngời của các em khi nhận món quà mơ ước.

Trên sân khấu, Hoàng Văn Phát không giấu được niềm vui khi đạp những vòng xe đầu tiên trên sân khấu. Trần Tình Thương vốn rạng rỡ, ánh mắt lại càng lấp lánh khi nhận được chiếc máy bay ao ước, muốn lắp ngay. Hay cô bé Gia Ngọc cũng thật vui với món quà được trao tặng dưới mái nhà Long Thọ.

Trong ngày đặc biệt, những bài hát quen như Việt Nam tôi ơi, Tôi yêu Việt Nam, Gánh mẹ, Mẹ yêu, Bụi phấn… vang lên bởi những giọng hát đặc biệt tại trung tâm. Những giọng hát ấy chạm sâu vào cảm xúc của người nghe bằng sự hồn nhiên và niềm vui.

Hành trình gieo hạt hạnh phúc của SHB vẫn tiếp tục.

"Chuyến xe hạnh phúc" có lẽ không phải phép màu đủ lớn để thay đổi hoàn toàn cuộc đời đầy thử thách của những đứa trẻ như Gia Ngọc, Văn Phát hay Tình Thương. Tuy nhiên, đó là phép màu nhỏ kịp thời xuất hiện, thay đổi một buổi chiều, tạo nên ký ức rạng ngời và ấm áp.

Đại diện SHB tin rằng những ký ức tươi đẹp này đủ sức mạnh làm ấm cả hành trình phía trước của các em. Hành trình "32 năm gieo hạnh phúc" của SHB vẫn tiếp diễn, bởi mỗi lượt chạm, sự sẻ chia là một lần sinh lời hạnh phúc, góp phần biến điều nhỏ bé thành nguồn động lực vô tận để các em vững bước vào tương lai.