Người phụ nữ bị bạn trai ép xăm 250 hình trên khắp cơ thể

Người phụ nữ Hà Lan phải trải qua hàng chục buổi xóa xăm đau đớn để loại bỏ khoảng 250 hình xăm do bạn trai cũ khắc lên cơ thể.

Joke trước và sau khi được xóa hàng trăm hình xăm phủ kín nhiều vùng trên cơ thể. Ảnh: BAMS.

Nhiều phụ nữ từng xăm tên hoặc chữ cái đầu của người yêu lên cơ thể, đôi khi do bị ép buộc hoặc áp lực tình cảm. Nhưng hiếm có câu chuyện nào cực đoan như trường hợp vừa được tổ chức Stichting Spijt van Tattoo (tạm dịch: “Hối hận vì xăm”) tại Hà Lan tiết lộ, theo Oddity Central.

Một người đàn ông vũ phu đã tự tay xăm tên và chữ viết tắt của mình hàng chục lần lên cơ thể bạn gái như một cách “đánh dấu chủ quyền”.

Được gọi bằng cái tên Joke, người phụ nữ trung niên đã chịu đựng nhiều năm bị bạo hành và chỉ có thể đối phó bằng cách tìm đến rượu và thuốc. Bạn trai cũ của cô đã mua một máy xăm giá rẻ trên mạng và tự xăm khoảng 250 hình lên cơ thể cô, bao gồm dòng chữ “tài sản của” kèm tên và chữ viết tắt của anh ta.

“Anh ta xăm lên cơ thể cô ở những vị trí hắn cho là từng bị người đàn ông khác chạm vào, như ngực và hông. Đó là dấu hiệu của sự kiểm soát và chiếm hữu”, Andy Han, người sáng lập tổ chức, cho biết, đồng thời nói thêm rằng một số hình xăm còn nằm trên mặt và cổ của cô.

Trang tin NL Times đăng tải ảnh trước và sau của Joke, cho thấy sự thay đổi gây sốc khi khuôn mặt từng kín hình xăm nay gần như đã được xóa sạch. Cả nạn nhân và tổ chức đều hy vọng câu chuyện này sẽ truyền cảm hứng để những người bị bạo hành khác lên tiếng và tìm kiếm sự giúp đỡ.

“Những ai từng bị tổn thương sâu sắc vẫn có thể đứng dậy. Nếu tôi làm được, người khác cũng có thể”, Joke chia sẻ trên website của tổ chức.

Đối với người bạn trai bạo hành, Joke cho biết cô đã trình báo với nhà chức trách Hà Lan, nhưng anh ta vẫn chưa phải chịu hậu quả.

“Bất kỳ người bình thường nào cũng hiểu rằng không ai tự nguyện xăm gần mắt, trên mũi hay tai. Nhưng cuối cùng, cơ quan chức năng không thể xử lý vì rất khó chứng minh về mặt pháp lý. Bạn trai cũ của cô khẳng định cô đã đồng ý. Với Joke, đó là một sự bất công”, Andy Han nói.

Joke hy vọng sẽ xóa hết các hình xăm vào cuối năm nay, nhưng những tổn thương tâm lý có lẽ sẽ cần nhiều năm nữa để chữa lành.