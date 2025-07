'Người Nhện' Tom Holland chưa thể cưới Zendaya

Tom Holland và Zendaya đang góp mặt vào hàng loạt dự án phim ảnh. Stylist của Zendaya tiết lộ cặp sao có thể sẽ tổ chức đám cưới vào năm sau vì lịch trình bận rộn.

Theo Daily Mail, Tom Holland và Zendaya chưa thể tổ chức đám cưới vì lịch trình bận rộn. Được biết, Law Roach - stylist của Zendaya tiết lộ cặp đôi đang tham gia hàng loạt dự án phim trải dài tới cuối năm. Rất khó cho cặp sao để lên kế hoạch tổ chức đám cưới trong thời điểm này.

Tom Holland và Zendaya quá bận rộn để tổ chức đám cưới. Ảnh: Rex.

"Chuyện này thậm chí còn chưa bắt đầu. Zendaya đang tham gia rất nhiều bộ phim. Cô ấy đang bận rộn ghi hình cho phần tiếp theo của Dune. Còn nhiều tác phẩm khác nữa, nên chúng tôi có rất nhiều thời gian", Law Roach hài hước cho rằng việc bận rộn giúp cả hai có thêm thời gian chuẩn bị.

Đặc biệt, Law Roach cho biết lễ cưới có thể diễn ra vào năm sau: "Tôi thực sự hào hứng vì tôi biết rằng họ thực sự yêu nhau và duy trì điều này trong khoảng thời gian dài".

Gần đây, Tom Holland và Zendaya liên tiếp hợp tác chung trong hai dự án đáng chú ý là bom tấn siêu anh hùng Spider-Man: Brand New Day và tác phẩm sử thi The Odyssey.

Ở góc độ cá nhân, Zendaya đang thực hiện loạt tác phẩm như Dune: Part Three, The Drama, Shrek 5, Be My Baby và Euphoria mùa 3. Trong khi đó, Tom Holland bắt tay Austin Butler trong bộ phim tiểu sử đua xe American Speed.

Hồi tháng 1, cặp đôi vướng tin đính hôn sau khi Zendaya đeo chiếc nhẫn kim cương ước tính 500.000 USD tại Lễ trao giải Quả cầu Vàng. Ngay hôm sau, nguồn tin thân cận tiết lộ với People rằng Tom Holland đã cầu hôn Zendaya trong kỳ nghỉ lễ tại nhà của gia đình nữ diễn viên. "Mọi người thân thiết với họ đều biết cặp sao đính hôn. Tom đã muốn cầu hôn Zen từ lâu rồi", người này nói.

Trong buổi trò chuyện với tạp chí Men's Health, Tom Holland cho hay: "Khi tôi có con, các bạn sẽ không còn thấy tôi trên màn ảnh nữa. Tôi sẽ chỉ chơi golf và làm bố. Tôi sẽ biến mất".

Tom Holland và Zendaya lần đầu gặp nhau trên phim trường Spider-Man: Homecoming (2016), từ đó xây dựng mối quan hệ thân thiết. Ban đầu, cả hai phủ nhận tin đồn hẹn hò, khẳng định chỉ là bạn. Tuy nhiên, vào tháng 7/2021, họ bị bắt gặp hôn nhau trong xe hơi, đánh dấu lần đầu mối quan hệ tình cảm được xác nhận qua truyền thông. Kể từ đó, cả hai thoải mái hơn khi xuất hiện cùng nhau.