Dự thảo Nghị định mới về tín dụng chính sách xã hội đề xuất ưu tiên điều kiện vay vốn cho hộ nghèo, một số nhóm đối tượng chính sách, trong đó không yêu cầu tài sản bảo đảm.

Người nghèo có thể không cần tài sản đảm bảo khi vay vốn. Ảnh: Nam Khánh.

Bộ Tài chính đang nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ về tín dụng chính sách xã hội, thay thế Nghị định 78/2002. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất quy định điều kiện vay vốn ưu đãi hơn đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số, hộ mới thoát nghèo và người vay vốn học tập.

Theo đó, các nhóm đối tượng này không phải có tài sản bảo đảm, chứng minh khả năng tài chính trả nợ hoặc xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh khả thi như những nhóm khách hàng khác.

Về lãi suất, các chương trình tín dụng chính sách tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành của Chính phủ và Thủ tướng. Tuy nhiên, dự thảo bổ sung cơ chế điều chỉnh lãi suất trong trường hợp thị trường có biến động lớn, nhằm bảo đảm mức lãi suất cho vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội được điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với thực tế và khả năng cân đối ngân sách Nhà nước.

Một điểm mới khác là cơ chế miễn, giảm lãi đối với khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, hỏa hoạn, dịch bệnh hoặc khủng hoảng kinh tế. Chính sách này nhằm hỗ trợ người vay gặp rủi ro khách quan, bất khả kháng, giảm áp lực tài chính và tạo điều kiện khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống.

Đối với mức vốn và thời hạn vay, dự thảo tiếp tục áp dụng theo quy định hiện hành của Chính phủ, Thủ tướng. Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ xem xét, quyết định mức vay và thời hạn cụ thể căn cứ nhu cầu sử dụng vốn, mục đích vay và khả năng trả nợ của khách hàng.

Về phương thức cho vay, Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục thực hiện cho vay trực tiếp hoặc cho vay trực tiếp có ủy thác một số công việc thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, kết hợp hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn và hệ thống điểm giao dịch. Đây là phương thức được duy trì nhằm đưa nguồn vốn ưu đãi đến gần người dân, nhất là tại khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh điều kiện vay ưu đãi, dự thảo Nghị định cũng đặt mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa hồ sơ và từng bước số hóa quy trình cho vay. Theo đó, các thủ tục vay vốn, giải ngân, thu nợ, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và xử lý rủi ro tín dụng phải được thiết kế đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện.

Đáng chú ý, việc xác thực thông tin người vay sẽ ưu tiên khai thác, kết nối dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm chủ động sử dụng thông tin đã được số hóa, chỉ yêu cầu khách hàng bổ sung hoặc xác nhận trong trường hợp dữ liệu chưa có, chưa cập nhật hoặc chưa thể khai thác theo quy định.