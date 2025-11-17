Người Mỹ thử sưởi ấm nhà bằng bitcoin

Từ thiết bị sưởi kiêm máy đào đến mô hình tái sử dụng nhiệt tại doanh nghiệp, bitcoin đang được thử nghiệm như nguồn nhiệt mới, dù còn gây tranh cãi về hiệu quả và khả năng áp dụng rộng rãi.

Sử dụng nhiệt thải từ đào bitcoin để sưởi ấm đang thu hút sự chú ý tại Mỹ. Ảnh: Reuters.

Khi những đợt gió lạnh tràn xuống khắp nước Mỹ và hóa đơn điện trở thành nỗi lo thường trực của nhiều gia đình, phần lớn người dân vẫn trông cậy vào những nguồn sưởi truyền thống như dầu sưởi, khí đốt tự nhiên hay lò điện.

Tuy nhiên, tại một số nơi, bitcoin - vốn được biết đến là đồng tiền số biến động mạnh - lại đang trở thành… nguồn nhiệt thay thế, theo CNBC.

Các nhà ủng hộ xu hướng này tin rằng việc tái sử dụng nhiệt thải từ đào bitcoin có thể mở ra một mô hình năng lượng mới cho nhà ở và tòa nhà trong tương lai.

Nhiệt thải từ đào coin: Nguồn năng lượng bị lãng phí

Đào tiền điện tử vốn tiêu thụ lượng điện lớn và sinh nhiệt mạnh, nhưng phần lớn lượng nhiệt đó chỉ bị thải ra môi trường. Theo công ty môi giới tài sản số K33, ngành đào bitcoin tạo ra tới 100 TWh nhiệt mỗi năm - đủ để sưởi ấm cả quốc gia Bắc Âu như Phần Lan.

Chính sự lãng phí này khiến nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp tìm cách tái sử dụng nguồn nhiệt, đặc biệt vào những tháng mùa đông.

Trong đợt lạnh sâu đầu năm nay, New York Times đã thử nghiệm thiết bị HeatTrio giá 900 USD . Thiết bị này vừa đóng vai trò là máy sưởi, vừa là máy đào bitcoin. Một số người khác tận dụng luôn dàn đào trong nhà, dẫn hơi nóng vào hệ thống thông gió để sưởi toàn bộ không gian sống.

“Tôi từng thấy các dàn đào chạy êm trên gác mái và lượng nhiệt được dẫn vào hệ thống thông gió để giảm chi phí sưởi ấm”, bà Jill Ford, CEO Bitford Digital tại Dallas, cho biết. “Tận dụng nhiệt thừa từ hoạt động đào coin là ví dụ cho thấy ngành crypto có thể trở thành đồng minh năng lượng nếu biết áp dụng sáng tạo”.

Theo các chuyên gia, mức tiết kiệm nhờ tận dụng nguồn nhiệt từ máy đào bitcoin không đồng nhất, vì phụ thuộc vào giá điện từng bang, loại máy đào và tốc độ xử lý. Dù vậy, điểm hấp dẫn là người dùng có thể vừa sưởi ấm, vừa kiếm thêm bitcoin.

“Mức điện tiêu thụ tương đương sưởi truyền thống, nhưng bạn có thêm cơ hội thu về bitcoin”, bà Ford nói.

Thậm chí một máy đào cũ cũng đủ để vận hành mô hình nhỏ. Nhiều thợ đào cá nhân tham gia các mining pool (nhóm đào chung) để nhận phần thưởng ổn định hơn và giảm rủi ro.

Theo ông Andrew Sobko, sáng lập Argentum AI, gần như toàn bộ điện năng phục vụ tính toán cuối cùng chuyển hóa thành nhiệt, nên việc ứng dụng trong các tòa nhà lớn, khí hậu lạnh hoặc trung tâm dữ liệu là hoàn toàn hợp lý. Một số doanh nghiệp đã thử dùng nhiệt đào coin để sưởi nhà kính hoặc tòa nhà công nghiệp.

Một giàn khai thác bitcoin được sử dụng để sưởi ấm một tòa nhà rộng 2.400 foot vuông (khoảng 223 m2). Ảnh: Softwarm.

Hoài nghi và tin tưởng

Dù vậy, nhiều chuyên gia không tin phương án này sẽ phổ biến.

Giáo sư Derek Mohr (Đại học Rochester) cho rằng khả năng đào bitcoin thành công bằng thiết bị tại gia hiện gần như bằng không, khi ngành đào đã chuyển sang chip chuyên dụng siêu mạnh tại các trang trại quy mô lớn.

Ông cũng nhận định nhiều sản phẩm “sưởi bằng bitcoin” trên thị trường thực chất chỉ là máy sưởi điện được khoác vỏ tiền mã hóa: “Đào coin tạo nhiệt thật, nhưng để đưa nhiệt đó vào nhà, người dùng cũng phải trả tiền điện. Đó không phải phương án sưởi hiệu quả”.

Mohr cho rằng việc quảng bá thiết bị sưởi bitcoin dễ khiến người dùng ảo tưởng về lợi nhuận, trong khi xác suất đào trúng một khối dữ liệu (block) cực thấp.

Ngược lại, một số chuyên gia tin rằng sự phát triển của các thiết bị đào “cắm là chạy” (plug-and-play) có thể biến ý tưởng này thành giải pháp khả thi, đặc biệt khi xét đến lợi ích kép: tận dụng nhiệt thừa và tạo thêm dòng doanh thu từ tài sản số.

Bà Nikki Morris, Giám đốc Viện Năng lượng Ralph Lowe thuộc Đại học Texas Christian, cho rằng việc nghiên cứu kỹ hơn là cần thiết: từ khả năng sưởi nhà, đun nước, làm ấm hồ bơi đến tích hợp với hệ thống năng lượng tái tạo.

“Đào tiền mã hóa tạo ra tài sản có thể giao dịch. Kết hợp điều đó với lượng nhiệt dư thừa sẽ mở ra cơ hội đổi mới năng lượng phân tán, nhất là tại các khu chung cư hay tòa nhà hỗn hợp”, bà Morris nói.

Idaho: Thị trấn thử nghiệm sưởi bằng bitcoin

Tại thị trấn Challis, bang Idaho (Mỹ), mô hình này đang bước ra đời thực. Công ty Softwarm của Cade Peterson đã triển khai thiết bị sưởi - đào coin tại nhiều cửa hàng.

Tại tiệm rửa xe TC Car, Truck and RV Wash, chủ tiệm từng tốn 25 USD mỗi ngày để sưởi ấm khu rửa xe.

“Giờ họ dùng máy đào bitcoin, số bitcoin thu được còn cao hơn chi phí vận hành”, Peterson cho biết.

Một công ty bê tông công nghiệp cũng tiết kiệm khoảng 1.000 USD mỗi tháng bằng cách dùng nhiệt đào coin để đun nóng bể nước 2.500 gallon.

Peterson thậm chí đã sưởi ấm nhà mình suốt 2,5 năm bằng thiết bị đào coin và tin rằng tương lai thiết bị gia dụng sẽ tích hợp tính năng này: “Trong vài năm nữa, bạn có thể mua máy nước nóng có cổng dữ liệu, và nước sẽ được làm nóng bằng bitcoin”.