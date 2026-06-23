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Kinh doanh

Người mua vàng lỗ nặng chỉ sau nửa ngày

  • Thứ ba, 23/6/2026 17:30 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Với mức giảm sâu cùng chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, nhà đầu tư mua vàng đầu giờ sáng nay hiện đã lỗ gần 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tiếp tục giảm sâu khiến người mua vàng lỗ đậm chỉ trong một ngày. Ảnh: Anh Nguyễn.

Trong phiên giao dịch chiều ngày 23/6, giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh so với đầu giờ sáng khi nhiều doanh nghiệp đồng loạt hạ giá 1,5-1,7 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng miếng, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương đương giảm 1,6 triệu đồng ở chiều mua và 1,7 triệu đồng ở chiều bán so với giá mở cửa giao dịch sáng nay.

Tương tự, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng đồng loạt hạ giá giao dịch vàng miếng về mức tương đương SJC, cùng thấp hơn gần 2 triệu đồng so với buổi sáng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC VẪN GIẢM TIẾP
Nguồn: SJC.
Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6
Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144
Giá bán ra
172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147

Đối với vàng nhẫn, mức giảm phổ biến chiều nay dao động trong khoảng 1,2-1,6 triệu đồng/lượng. Công ty SJC hiện neo giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ quanh vùng 143,9 - 146,9 triệu đồng/lượng. Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn tròn ở 144 - 147 triệu/lượng. DOJI và PNJ hiện giao dịch ở 144 - 147 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải hiện cùng neo giá vàng nhẫn tròn trơn ở 143,5 - 147 triệu/lượng, Công ty Mi Hồng đang giao dịch sản phẩm vàng nhẫn 999 với người dân ở mức 145 - 147 triệu đồng/lượng.

Với mức chênh lệch giá mua - bán vàng nhẫn và vàng miếng các doanh nghiệp đưa ra ở mức 3 triệu đồng/lượng. Đà giảm kể trên đã khiến toàn bộ người mua vàng trong buổi sáng nay đang chịu khoản lỗ gần 5 triệu đồng mỗi lượng.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay ghi nhận mức giảm hơn 60 USD (-1,5%) xuống 4.127 USD/ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 132 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 15 triệu đồng mỗi lượng.

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33:1984 hôm qua

Hồng Nhung

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  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

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