Người mẫu cho là 'kinh dị', giới hội họa đánh giá: kiệt tác

"Thiên thần xinh đẹp" từng bị chính nhân vật trong tranh chê bai. Nhiều năm sau, tác phẩm được xem là tuyên ngôn nghệ thuật và được Degas sưu tầm.

Bức tranh La belle Angèle (Thiên thần xinh đẹp) được họa sĩ Paul Gauguin vẽ năm 1889. Ảnh: wikimedia.

Thiên thần xinh đẹp

Khi Marie-Angélique Satre, người điều hành một khách sạn ở Pont-Aven, và chồng, sau những cuộc đàm phán dài hơi, đồng ý để Gauguin vẽ chân dung cho cô, họ đã không thể tưởng tượng được kết quả như vậy!

Được biết đến là một trong những người phụ nữ đẹp nhất vùng, Marie-Angélique Satre không che giấu nổi sự thất vọng, đã bột phát buông lời nhận xét về bức tranh là “kinh dị” khi cô trông thấy nó.

Phần tiếp theo rất nổi tiếng: “Gauguin đã rất buồn và nói trong nỗi thất vọng rằng ông ấy chưa bao giờ vẽ thành công một bức chân dung như thế”.

Trên thực tế, Thiên thần xinh đẹp (la Belle Angèle) gần như không phải là chân dung của Marie-Angélique Satre mà là tác phẩm kết tinh phong cách táo bạo của nghệ sĩ. Họa sĩ lấy cảm hứng đặc biệt từ trường phái Nhật Bản, rõ rệt nhất là phần giấy dán tường, và cả bản trang trí hình bầu dục nơi bức chân dung hiện diện.

Bức tranh cũng gợi nhắc đến xuất xứ Peru của tác giả thông qua bức điêu khắc nhỏ ở hậu cảnh, và có lẽ qua cả ánh nhìn của thiên thần xinh đẹp, thứ khiến người xem liên tưởng đến xác ướp người Peru của Bảo tàng Trocadéro. Khuôn mặt và bàn tay nhân vật dường như được truyền cảm hứng từ tranh vẽ của trẻ con bởi sự đơn giản và việc chối bỏ cách phối cảnh truyền thống. Và lần đầu tiên, Gauguin đưa tiêu đề vào tác phẩm, điều ông sẽ theo đuổi trong các tác phẩm ở Tahiti.

Tất cả mọi điều khiến cho tác phẩm được coi là một bản tuyên ngôn bằng hình ảnh, như Degas đã chia sẻ, ông yêu thích khuynh hướng cấp tiến của bức tranh và đã mua nó vào năm 1891.