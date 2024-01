Người mẫu bị đồn có con với Neymar

Nguồn tin thân cận của Neymar tiết lộ cầu thủ sắp lên chức bố lần ba. Mẹ của đứa trẻ là người mẫu Amanda Kimberlly.

Theo tờ Leo Dias, Neymar một lần nữa trở thành tâm điểm truyền thông, nhưng không liên quan đến bóng đá. Cụ thể, ngôi sao người Brazil vướng tin đồn có con với người mẫu Amanda Kimberlly.

Nguồn tin thân cận của Neymar tiết lộ cầu thủ sắp sửa lên chức bố lần ba. Hiện chân sút chờ đứa con ra đời để xét nghiệm DNA.

Neymar vướng nghi vấn có con với người mẫu Amanda Kimberlly. Ảnh: Leo Dias.

Người này chia sẻ thêm Amanda Kimberlly đã mang bầu bốn tháng. Đứa con của cả hai dự kiến chào đời vào tháng 5. Sau khi thông tin lan truyền, Amanda Kimberlly khóa tài khoản mạng xã hội. Hiện chưa có phản hồi nào từ Neymar.

Theo La Vanguardia, Amanda Kimberlly là người mẫu tại Sao Paulo, Brazil. Trang cá nhân của cô có hơn 300.000 lượt theo dõi. Người mẫu trẻ được biết đến khi tham gia chương trình truyền hình thực tế MTV Are you the one?.

Trước đó, vào cuối tháng 11/2023, bạn gái cũ Bruna Biancardi, mẹ của bé Mavie, xác nhận cô và tuyển thủ Brazil không còn ở bên nhau.

"Đây là vấn đề riêng tư, nhưng vì tiếp xúc với tin tức, tin đồn và trò đùa hàng ngày nên tôi xin thông báo với mọi người rằng tôi hiện độc thân. Cảm ơn các bạn", Bruna Biancardi nói.

Neymar nổi tiếng đào hoa, yêu đương chóng vánh nhiều chân dài gợi cảm trước khi hẹn hò, chia tay rồi tái hợp Biancardi. Neymar và Biancardi yêu nhau năm 2021. Sau một lần đường ai nấy đi, họ quay về bên nhau vào tháng 10/2022. Khi đó, cầu thủ đăng ảnh chụp chung với người mẫu đồng hương và viết: "Quay lại! Tình yêu vô điều kiện".

Việc Biancardi mang thai được thông báo hồi tháng 4/2023 qua loạt ảnh Neymar ôm hôn bụng của bạn gái. Khi đó, cô "gắn thẻ" Neymar, chú thích bài đăng: "Con sẽ là người khiến những ngày tháng sắp tới của ba mẹ hạnh phúc hơn. Con sẽ được sinh ra trong gia đình đẹp đẽ, với anh trai, ông bà, các chú các dì, những người yêu con vô bờ". Đến tháng 10/2023, con của họ chào đời.