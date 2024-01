Phản ứng của Brooklyn Beckham khi bị chế giễu

Theo People, Brooklyn Beckham vừa có cuộc phỏng vấn mới nhất trên The Times. Nội dung buổi trò chuyện xoay quanh hành trình trở thành đầu bếp của Brooklyn và cách anh đối diện với áp lực, chỉ trích.

Mở đầu buổi phỏng vấn, con trai cả của Beckham cho biết anh học được các kỹ năng nấu nướng từ bố mình từ khi còn nhỏ.

"Trong gia đình, bố tôi luôn là người nấu tất cả bữa ăn. Mẹ tôi ít khi vào bếp. Tôi thích nói chuyện với bố tôi trong khi nấu nướng. Tôi cũng yêu mùi vị của những món ăn", Brooklyn Beckham chia sẻ. Vợ anh, Nicola Peltz cũng ủng hộ chồng theo đuổi nghề đầu bếp.

Theo Brooklyn, anh chưa từng tham gia một khóa học nấu ăn nào. Nhưng chàng trai 24 tuổi thường xuyên theo dõi các buổi nấu ăn của những đầu bếp trên MasterClass.

Những năm qua, Brooklyn chăm chia sẻ những video nấu ăn trên mạng xã hội. Anh cho ra mắt series Cookin' with Brooklyn. Anh hợp tác với những đầu bếp chuyên nghiệp hoặc người nổi tiếng để chế biến những món ăn có hương vị độc đáo.

Chương trình gây chú ý khi có một nhóm gồm 62 chuyên gia để giúp anh trình diễn cách làm bánh sandwich. Trong số đó, có một nhà sản xuất ẩm thực phê duyệt công thức, 5 người điều khiển máy quay và 9 nhà sản xuất.

Tuy nhiên, anh đối mặt với không ít chỉ trích, chế giễu từ cộng đồng mạng xoay quanh quá trình thực hiện các món ăn.

Nói về điều này, Brooklyn cho biết anh chấp nhận những phản ứng trái chiều từ công chúng. "Tôi luôn cầu chúc điều tốt đẹp đến những người ghét tôi. Tôi vẫn đang làm những gì mình yêu thích, giữ sức khỏe, hạnh phúc, đó là điều quan trọng nhất. Ngoài kia, chắc chắn có nhiều người muốn kéo bạn xuống", con trai của Beckham nói.

Trở thành đầu bếp là mục tiêu thứ 3 trong sự nghiệp của Brooklyn Beckham. Khi còn là một thiếu niên, anh ước muốn làm cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Sau đó, Brooklyn theo học nhiếp ảnh và truyền thông tại một trường ở London. Anh được nhận vào học nhiếp ảnh tại Trường Parsons tại New York, Mỹ. Tuy nhiên Brooklyn đã bỏ học sau chưa đầy một năm. Ngoài ra, con trai cả nhà Beckham từng thử sức làm người mẫu.

Chính vì sự nghiệp thiếu dấu ấn, Brooklyn Beckham thường mang tiếng không có tài, chủ yếu dựa hơi bố mẹ.

