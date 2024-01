Tài tử 'Aquaman' không có nhà, sống lang bạt sau ly hôn

Jason Momoa cho biết anh theo đuổi lối sống xê dịch. Thời gian qua, diễn viên đi đến những vùng đất mới, gặp gỡ nhiều người xa lạ.

Trong bài phỏng vấn mới nhất trên Entertainment Tonight, tài tử Jason Momoa chia sẻ về cuộc sống sau khi ly hôn vợ. Nam diễn viên cho biết: "Tôi thậm chí không có nhà. Tôi sống trên đường".

Thời gian qua, Jason Momoa đi đến nhiều vùng đất mới và trải nghiệm cuộc sống lang bạt. Anh gặp gỡ nhiều người xa lạ, trong đó có các nghệ nhân chế tác đồ thủ công, nhạc sĩ, vận động viên.

Nam diễn viên thích lối sống xê dịch. Ảnh: prideofgypsies/Instagram.

"Tôi thích ngắm nhìn các thợ thủ công đang làm việc và quay lại các hoạt động của họ. Sau đó, tôi đưa những thước phim đó cho họ xem. Đó là đam mê của tôi", anh chia sẻ.

Tài tử kể trên đường đi, nhiều người dân tò mò, phấn khích khi gặp anh. "Mọi người liên tục hỏi tôi đang làm gì ở quê hương của họ vậy", Jason Momoa nói.

Tài tử sẽ ghi lại hành trình rong ruổi của anh thông qua phim tài liệu On the Roam with Jason Momoa. Anh cho biết bản thân thích thú với lối sống xê dịch và sẽ duy trì khi tới New Zealand để quay phim Minecraft.

Ngôi sao Aquaman kết thúc cuộc hôn nhân với Lisa Bonet sau nhiều năm đồng hành. Cặp diễn viên có hai con chung là Lola (16 tuổi) và Nakoa-Wolf (15 tuổi).

Nói về lý do đường ai nấy đi, Lisa Bonet cho biết cả hai có những khác biệt không thể hòa giải.

Trên People, nguồn tin thân cận với gia đình diễn viên tiết lộ: "Nhiều năm trước, Jason đã lăn lộn trong nghề để tìm cơ hội. Giờ đây, sự nghiệp của anh ấy đang bùng nổ. Jason muốn tiếp tục làm việc, đóng nhiều phim nhất có thể. Trong khi đó, Lisa không quan tâm mấy đến con đường của chồng. Cô chỉ muốn tận hưởng cuộc sống ở Los Angeles".

Người này nói rạn nứt giữa sao Aquaman và vợ không xảy ra một sớm một chiều. Bộ đôi nảy sinh vấn đề qua nhiều năm và khoảng cách địa lý khiến họ xa nhau hơn. Trước khi bùng dịch, Momoa bận đóng phim, ít có thời gian cho gia đình.