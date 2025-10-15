Người hưởng lợi nhất từ Anh trai 'say hi'

Dương Domic là một trong những ca sĩ thành công nhất sau show Anh trai "say hi". Anh củng cố danh tiếng nhờ nhiều ca khúc mới, đạt lượt nghe lớn.

Bước tiến lớn của Dương Domic sau Anh trai “say hi” không nằm ở việc anh có lọt Best5 của chương trình hay không mà thể hiện rõ nhất qua số liệu các sản phẩm âm nhạc đã được anh phát hành.

Sau khi tham gia chương trình thực tế âm nhạc Anh trai "say hi" mùa đầu tiên, Dương Domic đã nhanh chóng trở thành cái tên nổi bật trên bản đồ Vpop. Anh tận dụng sức hút từ show để ra mắt ca khúc mới, nhận được sự đón nhận từ khán giả, thậm chí vượt qua cả những "đàn anh" cùng chương trình.

Bứt phá

Dương Domic bước chân vào Anh trai "say hi" với tư cách một nghệ sĩ trẻ, chưa được biết tới trong làng nhạc Việt. Chương trình được phát sóng từ 2024, quy tụ nhiều gương mặt nam ca sĩ, rapper và diễn viên, tạo nên những màn tranh tài sôi động qua các thử thách sáng tạo, biểu diễn.

Thời điểm trước khi chương trình lên sóng, lượt theo dõi trang cá nhân của Dương Domic chỉ khoảng 3.000 - con số quá ít ỏi nếu so với các đối thủ cạnh tranh khác. Thậm chí, lượt xem livestream trên Instagram của Dương Domic từng chỉ vỏn vẻn 14 người.

Dương Domic là một trong những ca sĩ có bước tiến lớn nhất từ Anh trai "say hi". Ảnh: FBNV.

Vào lúc đó, lượt theo dõi của Isaac, Đức Phúc, HIEUTHUHAI, Anh Tú Atus, Erik… đã là hàng triệu lượt. Sự chênh lệch danh tiếng quá lớn tưởng chừng là bất lợi lớn khiến Dương Domic khó theo kịp trong sân chơi cạnh tranh khốc liệt như Anh trai “say hi”. Ngược lại, Dương Domic tận dụng tốt sự mới mẻ của bản thân để tạo bất ngờ cho khán giả.

Tại đây, Dương Domic đã thể hiện khả năng sáng tác và biểu diễn. Hoạt động âm nhạc từ 14 tuổi cộng thêm thời gian làm thực tập sinh tại công ty giải trí Hàn Quốc có trụ sở tại Việt Nam, Dương Domic nổi bật trong khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc.

Những phần trình diễn trong chương trình như Đều là của em, Cứ để anh ta rời đi… hay đặc biệt Tràn bộ nhớ giúp anh bứt phá, thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng trực tuyến. Tính cách có phần hướng nội, không hoạt ngôn mỗi khi trò chuyện của Dương Domic càng khiến anh trở nên khác biệt. Từ đó, lượng fan của Dương Domic tăng nhanh chóng. Chính Dương Domic cũng từng thừa nhận anh choáng ngợp trước sự yêu mến của khán giả. Hiện nam ca sĩ này có 880.000 lượt theo dõi trang cá nhân.

Tận dụng sức nóng

Dương Domic kín lịch chạy show sau khi nổi tiếng trong chương trình. Chỉ riêng tháng 10, nam ca sĩ có ít nhất 10 lịch diễn từ Hà Nội tới TP.HCM.

Không dừng lại ở đó, Dương Domic tiếp tục chứng minh sức hút bằng loạt ca khúc như Mất kết nối và mới đây là Không thời gian. Đặc biệt, Mất kết nối đã tạo nên cơn sốt, vượt qua thành tích của nhiều nghệ sĩ khác từ cùng chương trình. Với giai điệu bắt tai, lời ca gần gũi, bài hát này không chỉ đứng top đầu nhiều bảng xếp hạng mà còn đạt 121 triệu lượt xem sau 10 tháng đăng tải.

Mới đây, Dương Domic tiếp tục tung ra ca khúc Không thời gian. Vẫn với phong cách đặc trưng là âm nhạc bắt tai, Không thời gian nhanh chóng nhận được thành tích tốt. Bài hát thu hút hơn 1 triệu lượt nghe trên Spotify sau ít ngày ra mắt và 3,9 triệu lượt xem trên YouTube.

Từ một nghệ sĩ trẻ ít được chú ý, anh đã "đổi đời" nhờ sự kết hợp giữa tài năng cá nhân và sức lan tỏa từ chương trình Anh trai.

Dẫu vậy, Dương Domic cũng còn một số tranh cãi. Điển hình là ở một số sự kiện vào cuối năm 2024, nam ca sĩ gây thất vọng khi lạm dụng backtrack (bản audio thu sẵn), bỏ hát để nhảy nhót, hô hào khán giả. Chưa kể, gần đây, một số nhóm fan của Dương Domic tuyên bố dừng hoạt động vì bất bình với cách thức hoạt động của ê-kíp quản lý nam ca sĩ này.

Ê-kíp của Dương Domic bị đánh giá chậm chạp, cẩu thả, làm việc thiếu chuyên nghiệp dẫn tới các hoạt động của Dương Domic chưa được chỉn chu. Khán giả đã góp ý nhiều lần nhưng ê-kíp chưa thay đổi.

Dương Domic là ca sĩ có sự bứt phá với lượng fan lớn ở Vpop hiện tại. Tuy nhiên, những hạn chế kể trên có thể ảnh hưởng tới sự nghiệp của nam ca sĩ này, đòi hỏi anh cần nhanh chóng khắc phục nếu muốn đi đường dài.