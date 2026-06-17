Người hùng thầm lặng sau cú hat-trick của Messi

Lionel Messi lập hat-trick vào lưới Algeria, nhưng phía sau màn trình diễn của đội trưởng Argentina là một cái tên quen thuộc: Rodrigo De Paul.

Sau ánh hào quang của Messi, De Paul tiếp tục chứng minh vì sao anh là mắt xích không thể thay thế dưới thời Lionel Scaloni.

Những thống kê sau chiến thắng 3-0 của Argentina trước Algeria tại World Cup 2026 gần như chỉ xoay quanh Lionel Messi. Ba bàn thắng, cột mốc 16 pha lập công tại World Cup và màn trình diễn khiến cả thế giới phải ngả mũ.

Điều đó hoàn toàn xứng đáng. Nhưng cũng giống như nhiều trận đấu lớn khác của Argentina trong những năm gần đây, ánh đèn sân khấu dành cho Messi vô tình khiến một nhân vật quan trọng khác bị bỏ qua. Đó là Rodrigo De Paul.

Tiền vệ của Inter Miami không ghi bàn. Anh chỉ có một kiến tạo. Những con số ấy không đủ để cạnh tranh với sự rực rỡ của Messi trên các mặt báo ngày hôm sau.

Thế nhưng với Lionel Scaloni, với các đồng đội và với những ai theo dõi Argentina đủ lâu, De Paul luôn là một trong những cầu thủ quan trọng nhất đội tuyển.

Không chỉ là "vệ sĩ của Messi"

Có một nghịch lý trong cách thế giới nhìn nhận Rodrigo De Paul. Anh có ngoại hình nổi bật, thích xuất hiện trước truyền thông và thường xuyên trở thành chủ đề trên mạng xã hội. Chính điều đó đôi lúc khiến người ta chú ý đến De Paul vì những yếu tố bên ngoài sân cỏ nhiều hơn là chuyên môn.

Lịch sử bóng đá từng chứng kiến điều tương tự với David Beckham. Hình ảnh nổi tiếng đến mức nhiều người quên mất anh thực sự xuất sắc như thế nào. De Paul cũng phần nào rơi vào hoàn cảnh ấy.

Bởi nếu chỉ nhìn vào trận đấu với Algeria, người ta sẽ thấy một tiền vệ gần như có mặt ở khắp mọi nơi. Anh chơi trọn 90 phút, thực hiện thành công 43 trong 46 đường chuyền, đạt tỷ lệ chính xác hơn 93%. Anh có 60 lần chạm bóng, năm pha thu hồi bóng và thắng hai trong ba tình huống tắc bóng.

De Paul kết hợp sự sáng tạo của một số 10 với cường độ hoạt động của một tiền vệ phòng ngự, tạo nên mẫu cầu thủ hiếm có của Argentina.

Quan trọng hơn, De Paul là người thực hiện đường chuyền mở ra cơ hội cho bàn thắng đầu tiên của Messi. Đó là một pha xử lý phản ánh đầy đủ phẩm chất của tiền vệ sinh năm 1994. Anh sở hữu nhãn quan của một số 10 cổ điển, có khả năng tìm thấy khoảng trống giữa những lớp phòng ngự dày đặc và luôn biết cách đưa bóng đến đúng vị trí cần thiết.

Nhưng De Paul không chỉ là một nghệ sĩ. Anh cũng là mẫu cầu thủ sẵn sàng lao vào tranh chấp, pressing và bọc lót không biết mệt mỏi. Trong nhiều thời điểm, tiền vệ này xuất hiện như một lớp bảo hiểm cho Messi, giúp đội trưởng Argentina được giải phóng khỏi những nhiệm vụ phòng ngự nặng nhọc.

Đó là lý do nhiều người gọi De Paul là "vệ sĩ của Messi". Thực tế, vai trò của anh lớn hơn thế rất nhiều.

Mắt xích giữ cho Argentina vận hành

Sau thất bại ở World Cup 2018, Argentina bước vào giai đoạn tái thiết với một thế hệ hoàn toàn mới. Khi ấy, Messi không còn là thần tượng bất khả xâm phạm trong phòng thay đồ. Anh cần những đồng đội sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm và xây dựng một tập thể xoay quanh mục tiêu chung.

De Paul là một trong những người đầu tiên làm điều đó. Tiền vệ này trở thành cầu nối giữa Messi với thế hệ cầu thủ trẻ của Argentina. Anh giúp tạo nên môi trường mà ở đó đội trưởng Argentina không còn phải gánh mọi áp lực một mình.

Chức vô địch World Cup 2022 là thành quả của cả một tập thể, nhưng rất khó phủ nhận vai trò đặc biệt của De Paul trong hành trình ấy.

Không ghi bàn như Messi, nhưng De Paul vẫn là một trong những nhân tố quan trọng nhất giúp Argentina duy trì thế trận áp đảo trước Algeria.

Bốn năm sau, điều đó vẫn không thay đổi. Argentina hiện sở hữu nhiều ngôi sao tấn công chất lượng như Lautaro Martinez, Julian Alvarez hay Thiago Almada. Tuy nhiên, để những cầu thủ ấy phát huy tối đa khả năng, đội bóng cần một người làm những công việc ít được chú ý nhất.

De Paul chính là mẫu cầu thủ như vậy. Anh không phải người ghi nhiều bàn thắng nhất. Anh cũng hiếm khi xuất hiện trên trang nhất vì những khoảnh khắc bùng nổ. Nhưng mỗi khi Argentina thi đấu, De Paul luôn hiện diện ở những vị trí quan trọng nhất của trận đấu.

World Cup là nơi những ngôi sao tạo ra lịch sử. Messi đã làm điều đó bằng cú hat-trick vào lưới Algeria. Nhưng phía sau những bàn thắng ấy là một tiền vệ vẫn đang âm thầm giúp Argentina duy trì bản sắc của nhà đương kim vô địch thế giới.

Rodrigo De Paul có thể không phải gương mặt nổi bật nhất của Argentina. Song nếu hỏi Lionel Scaloni đâu là cầu thủ ông không muốn mất nhất sau Messi, rất có thể câu trả lời sẽ là chính tiền vệ mang áo số 7.