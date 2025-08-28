Người Hàn Quốc ngày càng mê sinh con gái

Từng là một quốc gia theo tư tưởng trọng nam khinh nữ, Hàn Quốc hiện được mệnh danh là “quốc gia yêu thích con gái số 1 thế giới” khi nhiều cặp vợ chồng mong muốn đẻ con gái.

Hàn Quốc được mệnh danh là “quốc gia yêu thích con gái số 1 thế giới”. Ảnh: 123rf.

“Là con trai. Tôi cần lời an ủi”.

Một mẹ bầu đăng bài viết lên diễn đàn nuôi dạy con trực tuyến lớn nhất Hàn Quốc, Moms Holic, bày tỏ sự thất vọng sau khi biết giới tính của đứa con sắp chào đời.

Đáng chú ý, nhiều người khác cũng đồng cảm.

“Vợ chồng tôi dự định sinh con thứ hai sau 2-3 năm tới, nên chúng tôi thực lòng hy vọng đứa đầu là con gái. Viễn cảnh có hai đứa con trai khiến tôi thấy sợ”, một mẹ bầu khác chia sẻ. “Tôi thương con, nhưng cũng không khỏi cảm thấy thất vọng”.

Những cảm xúc này từng là điều không tưởng trong một xã hội coi con trai là người thừa kế và trụ cột gia đình trong nhiều thế kỷ. Ở Hàn Quốc thời kỳ phong kiến, những gia đình không có con trai sẽ bị khinh thường, và người vợ không sinh được con trai bị chỉ trích.

Tuy nhiên, theo Korea Herald, xu hướng muốn đẻ con gái ngày càng phổ biến trong cộng đồng ông bố bà mẹ Hàn Quốc tương lai, thậm chí với cả những người đã có con. Nhiều người bắt đồn đồn đại về cách “tăng cơ hội sinh con gái”, trái ngược với hy vọng “thụ thai con trai” trước đây.

Quốc gia yêu con gái số 1 thế giới

Một khảo sát gần đây cho thấy Hàn Quốc hiện là quốc gia yêu con gái số 1 thế giới. “Nếu chỉ sinh một con, bạn muốn có con trai, con gái hay giới tính không quan trọng?”, câu hỏi trong khảo sát của Gallup International với 44.783 người trưởng thành tại 44 quốc gia, thực hiện từ tháng 10/2024-2/2025.

28% trong số 1.534 người Hàn Quốc được hỏi chọn “con gái”, 15% chọn “con trai” và 56% trả lời “giới tính nào cũng được”. Những con số này đưa Hàn Quốc lên vị trí dẫn đầu về tỷ lệ thích con gái, vượt qua Nhật Bản, Tây Ban Nha và Philippines đồng hạng 26%.

Kết quả khảo sát đảo ngược hoàn toàn chỉ trong 3 thập niên. Trong cùng khảo sát năm 1992, 58% người Hàn Quốc được hỏi thích con trai, trong khi chỉ 10% muốn có con gái.

Nhiều người muốn có con gái để bầu bạn khi về già. Ảnh: Yonhap News.

Thăm dò ý kiến ​​tại địa phương cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ con gái ngày càng tăng. Khảo sát của Korea Research công bố vào tháng 6/2024 cho thấy 62% trong số 1.000 người trưởng thành trên toàn quốc đồng ý "mỗi gia đình nên có ít nhất một con gái", trong khi chỉ có 36% bày tỏ quan điểm tương tự về con trai.

Số liệu thống kê sinh nở cũng phản ánh sự thay đổi này. Tỷ lệ giới tính khi sinh năm 1990 tại Hàn Quốc là 116,5 bé trai/100 bé gái, cho thấy có thể cha mẹ đã chọn giới tính nam khi sinh. Theo Cục Thống kê Hàn Quốc, đến năm 2023, tỷ lệ này giảm xuống còn 105,1, ngang tỷ lệ giới tính khi sinh tự nhiên.

Chăm sóc nhẹ nhàng hơn, con tình cảm hơn

Oh Seo-eun - 42 tuổi, mẹ của một bé trai 8 tuổi và một bé gái 5 tuổi - chia sẻ cô cảm nhận rõ nét sự khác biệt giữa con trai và con gái khi ở ngoài trời. Cô nhận thấy nhìn chung, các bé gái thường ít đòi hỏi cha mẹ chăm sóc hơn.

“Khi đi công viên giải trí, con trai tôi muốn chơi tiếp hoặc chạy nhảy, còn con gái tôi ngoài thích chơi các trò ra thì còn thích ngắm nghía đồ chơi ở cửa hàng quà tặng hoặc ngồi ăn kem ở quán cà phê. Vì vậy, khi ra ngoài, chồng tôi thường trông con trai”, cô nói.

Cô nói thêm con trai thường có mức năng lượng cao hơn và nếu không trông cẩn thận, con dễ ngã hoặc gặp tai nạn. “Khi con trai tôi mới sinh, phí bảo hiểm của cháu cao hơn con gái từ 10.000-20.000 won (7- 14 USD ). Hồi đó tôi không hiểu tại sao, nhưng giờ thì biết rồi. Con trai chắc chắn năng động hơn, và điều này đòi hỏi các bà mẹ dành nhiều thời gian chú ý hơn”, cô Oh chia sẻ.

Trong khi đó, người phụ nữ họ Yang - 37 tuổi, có một bé trai 3 tuổi và một bé gái 1 tuổi - nhận thấy bản tính dịu dàng của con gái mang lại cảm giác ấm áp khác biệt. “Con trai tôi thể hiện tình cảm bằng những cử chỉ như ôm và hôn, nhưng con gái tôi lại đọc biểu cảm trên khuôn mặt bố mẹ và thể hiện tình cảm bằng lời nói. Con gái có vẻ chu đáo hơn và có lẽ đó là bản chất giới tính tự nhiên”, cô nói.

Kim Sang-eun - 40 tuổi, có một bé trai 8 tuổi và một bé gái 4 tuổi - đồng tình với quan điểm con gái thường chu đáo hơn, và so sánh mình với anh trai.

“Tôi gọi điện cho bố mẹ thường xuyên hơn anh trai, chuẩn bị quà cho vào các dịp sinh nhật và hay Ngày của Cha Mẹ. Tôi không bao giờ ép con gái chăm sóc mình, nhưng tôi cảm thấy mình sẽ gần gũi với con hơn. Tôi rất mong chờ đến ngày con bé lớn lên”, cô nói. “Từ quần áo, mỹ phẩm cho đến những trải nghiệm mang thai và sinh nở, các bà mẹ thường tìm thấy điểm chung với con gái, đó là lý do nhiều bà mẹ mong muốn có một cô con gái”.

Kang Soon-ae - 73 tuổi, có hai con gái và một con trai - cho biết bà cảm thấy may mắn vì có con gái. “Tan làm, mấy đứa gọi điện trò chuyện về những điều nhỏ nhặt và hỏi thăm tôi, như tôi ăn gì vào buổi trưa. Những bà mẹ chỉ có con trai thường ghen tị với tôi về điều đó”, bà nói.

Bà Kang nói thêm khi con gái bà cũng sinh con gái, bà rất hạnh phúc vì biết rằng một ngày nào đó, các cháu gái sẽ trở thành bạn thân của mẹ chúng.

Quan điểm đẻ con trai hay con gái tại Hàn Quốc đảo ngược hoàn toàn chỉ sau vài thập niên. Ảnh: Reuters.

Theo Cho Young-tae - giáo sư từ Đại học Quốc gia Seoul, xu hướng ưa chuộng con gái trong xã hội Hàn Quốc phản ánh vai trò ngày càng tăng của con gái trong hỗ trợ cha mẹ khi về già, như bệnh tật và khó khăn tài chính.

“Theo truyền thống, con trai được kỳ vọng sẽ kế thừa dòng dõi và chăm sóc cha mẹ. Song ngày nay, con gái đáng tin cậy hơn, đặc biệt khi cha mẹ lâm bệnh”, ông Cho nói.

Khảo sát năm 2023 của Khoa Điều dưỡng Lâm sàng Sau đại học thuộc Đại học Hanyang cho thấy 82,4% trong số 125 thành viên gia đình chăm sóc người thân cao tuổi mắc chứng mất trí nhớ tại nhà là phụ nữ, trong đó con gái chiếm 42,4%, so với chỉ 15,2% con trai.

Các chuyên gia khác lưu ý xu hướng giảm kỳ vọng con cái hỗ trợ tài chính cũng thúc đẩy mong muốn con gái.

“Trong thời đại người trẻ gặp khó khăn về kinh tế do thiếu việc làm và giá nhà tăng cao, cha mẹ không còn mong đợi con cái hỗ trợ tài chính nữa. Trọng tâm mối quan hệ gia đình và ý nghĩa của lòng hiếu thảo đang chuyển từ giá trị kinh tế sang giá trị tình cảm”, Koo Jung-woo - giáo sư xã hội học tại Đại học Sungkyunkwan - cho biết.

“Vì con gái thường được coi là giỏi xây dựng mối quan hệ tình cảm, nên nhiều bậc cha mẹ cảm thấy cần có con gái khi nghĩ đến tuổi già. Cuối cùng, những lo lắng về cuộc sống sau này dường như được phản ánh trong xu hướng ưa chuộng con gái ngày càng tăng”, ông nói thêm.