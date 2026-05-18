Iran cảnh báo 'người Mỹ đang phải trả giá'

“Người Mỹ đang phải gánh chịu chi phí chiến tranh leo thang do chính phủ Mỹ lựa chọn đối đầu với Iran”, Ngoại trưởng Iran khẳng định.

Người dân tham dự lễ xuất quân của đội tuyển bóng đá quốc gia Iran trước khi đội lên đường dự World Cup 2026. Sự kiện diễn ra tại Tehran, Iran, ngày 13/5/2026. Ảnh: Reuters.

Theo Al Jazeera, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho biết Iran sẵn sàng nối lại xung đột quân sự với Mỹ, nếu các cuộc đàm phán không mang lại kết quả “có thể chấp nhận được”.

Trong bối cảnh Tehran tăng cường thông điệp hướng tới cả dư luận trong nước lẫn quốc tế, Ngoại trưởng Iran cũng cảnh báo cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran không chỉ gây tổn hại cho khu vực mà còn ảnh hưởng tới chính người dân Mỹ.

Chi phí năng lượng và lạm phát tại Mỹ đã tăng đáng kể kể từ khi xung đột tại Iran bùng phát ngày 28/2.

“Người Mỹ đang phải gánh chịu chi phí chiến tranh leo thang do chính phủ Mỹ lựa chọn đối đầu với Iran. Hãy tạm bỏ qua giá xăng tăng và bong bóng chứng khoán. Nỗi đau thực sự sẽ bắt đầu khi nợ công Mỹ và lãi suất vay thế chấp tăng vọt. Tỷ lệ chậm thanh toán vay mua ôtô đã ở mức cao nhất trong hơn 30 năm”, ông Araghchi viết trên mạng xã hội X.

Thông điệp mà ông Araghchi gửi tới người dân Mỹ là lạm phát sẽ tiếp tục kéo dài chừng nào nguy cơ chiến tranh còn tồn tại. Ông dự đoán áp lực này sẽ sớm chuyển thành chi phí vay mượn cao hơn, qua đó có thể dẫn tới suy thoái kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cũng nhấn mạnh cái giá tài chính mà người Mỹ phải trả vì chiến sự, nhưng với giọng điệu mỉa mai hơn.

“Các vị đang tài trợ cho Pete Hegseth, một người dẫn chương trình truyền hình, với mức lãi suất chưa từng thấy kể từ năm 2007, chỉ để ông ấy đóng vai Bộ trưởng Chiến tranh tại Hormuz.

Điều gì còn điên rồ hơn khoản nợ 39.000 tỷ USD ? Đó là người dân phải trả mức chi phí như đang ở trước một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu chỉ để phục vụ một màn nhập vai, và thứ nhận lại sẽ là một cuộc khủng hoảng tài chính mới”, ông Ghalibaf viết trên X.

Những phát biểu này được đưa ra sau khi chính phủ Mỹ hôm 14/5 đấu giá 25 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 30 năm với lợi suất 5%, mức chưa từng xuất hiện trong gần hai thập kỷ. Ngày 15/5, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng lên mức cao nhất trong khoảng một năm trở lại đây.

Giới giao dịch dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ tăng lãi suất để đối phó áp lực lạm phát từ thị trường năng lượng toàn cầu.

Người dân Iran cũng đang phải chịu áp lực lạm phát. Ảnh: Reuters.

Dù vậy, theo Al Jazeera, lạm phát tại Iran cũng đang gây áp lực rất lớn lên người dân. Nhiều mặt hàng thiết yếu như dầu ăn, gạo và thịt gà tăng giá gấp ba lần chỉ trong một năm qua.

Tác động lên nền kinh tế Iran thể hiện rõ qua tỷ giá đồng rial trên thị trường tự do tại Tehran, hiện ở mức khoảng 1,8 triệu rial đổi 1 USD , gần mức thấp kỷ lục ghi nhận hồi đầu tháng này.

Trong khi lệnh ngừng bắn mong manh vẫn được duy trì, chính quyền Iran tiếp tục kêu gọi người ủng hộ xuống đường thể hiện sự ủng hộ dành cho chính phủ.

Truyền hình nhà nước Iran tăng cường các chương trình mang tính quân sự, giữa lúc xuất hiện nguy cơ chiến tranh có thể bùng phát trở lại.

Ngày 15/5, kênh truyền hình của nhà nước Iran Ofogh đã mời một chỉ huy đeo mặt nạ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hướng dẫn người dân cách nạp đạn cho súng AK-47, đồng thời kêu gọi người dân tới các điểm huấn luyện sử dụng vũ khí khi tham gia các cuộc tuần hành ủng hộ chính phủ.