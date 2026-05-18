Hàng chục máy bay chở đạn dược tới Israel khi Mỹ đe dọa tấn công Iran

Ngày 18/5, truyền thông Israel đưa tin hàng chục máy bay vận tải của quân đội Mỹ chở đạn dược từ các căn cứ ở Đức đã hạ cánh xuống Tel Aviv trong 24 giờ qua. Kênh Channel 13 của Israel cho biết đây là một phần trong các hoạt động chuẩn bị nhằm tái khởi động cuộc chiến nhằm vào Iran.

Đài phát thanh Kan dẫn lời một quan chức an ninh giấu tên cho biết, Israel sẽ tham gia với Mỹ trong bất kỳ cuộc tấn công mới nào và sẽ nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran.

Thông tin trên được đưa ra sau cuộc điện đàm kéo dài hơn nửa giờ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong ngày 17/5. Đài Kan cho biết hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về khả năng giao tranh tại Iran bùng phát trở lại.

Kênh Channel 12 của Israel cũng mô tả cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh hai bên chuẩn bị cho giao tranh tái diễn tại Iran, đồng thời cho biết quân đội Israel đã được đặt trong tình trạng báo động cao.

Channel 12 cho biết Israel dự kiến sẽ được Mỹ thông báo trước nếu có quyết định tấn công, dù Israel không biết chính xác thời điểm Mỹ có thể đưa ra quyết định.

Hiện tại, truyền thông Mỹ cũng đồng loạt đưa tin về khả năng Mỹ nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran. New York Times dẫn các nguồn thạo tin cho hay Mỹ và Israel đang tích cực chuẩn bị cho kế hoạch tái chiến, theo đó, Iran có thể phải đối mặt với các đợt tấn công mới ngay trong tuần này.

Các cố vấn của Tổng thống Trump đã xây dựng nhiều phương án cho chiến dịch quân sự tiếp theo, song ông Trump hiện vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Những lựa chọn đang được xem xét bao gồm các đợt không kích quy mô lớn và quyết liệt hơn nhằm vào Iran, cũng như khả năng triển khai lực lượng đặc nhiệm trên bộ để thu giữ lượng uranium đã làm giàu.

Theo các nguồn thạo tin, giới chức quân sự cấp cao Israel và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã tiến hành các cuộc tham vấn trong những ngày gần đây. Israel muốn nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, đây là lập trường mà Thủ tướng Israel đã nhiều lần công khai nhấn mạnh.

NBC News cũng dẫn các nguồn thạo tin cho biết Lầu Năm Góc đang cân nhắc đặt tên cho chiến dịch tấn công nhằm vào Iran là “Operation Sledgehammer” (Chiến dịch Búa tạ) trong trường hợp thỏa thuận ngừng bắn sụp đổ. Chiến dịch này sẽ thay thế “Operation Epic Fury” (Chiến dịch Cơn thịnh nộ dữ dội), vốn được phát động từ ngày 28/2.

Axios dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Trump dự kiến sẽ triệu tập các cố vấn an ninh quốc gia cấp cao tại Nhà Trắng trong ngày 19/5 để thảo luận các phương án quân sự đối với Iran.

Tổng thống Trump cũng nói với Axios trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại rằng “đồng hồ đang điểm” đối với Iran và cảnh báo rằng nếu chính quyền Iran không đưa ra đề nghị tốt hơn, họ sẽ bị tấn công mạnh hơn nhiều.

Ông Trump hiện muốn đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến, nhưng việc hai bên liên tục bác bỏ nhiều đề xuất của nhau, từ chối các nhượng bộ đáng kể khiến phương án quân sự một lần nữa được đặt ra.