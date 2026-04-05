Người Hàn phẫn nộ vì nghi phạm nhởn nhơ sau khi đánh đạo diễn tử vong

Dư luận Hàn Quốc phẫn nộ vì nhóm nghi phạm hành hung Kim Chang Min đến tử vong vẫn nhởn nhơ, chưa bị bắt giam sau 5 tháng kể từ khi xảy ra vụ việc.

Theo tờ Star News, thông tin đạo diễn điện ảnh Kim Chang Min bị hành hung dẫn đến tử vong đang gây rúng động dư luận những ngày qua. Kênh JTBC mới đây còn công bố đoạn CCTV ghi lại toàn cảnh vụ việc cùng lời kể của nhân chứng có mặt tại hiện trường, khiến dư luận càng sôi sục.

Trong bối cảnh đó, thông tin cá nhân của các nghi phạm hành hung Kim Chang Min bị dân mạng săn lùng. Hiện tại, mạng xã hội tại Hàn Quốc đang lan truyền những hình ảnh, thông tin cá nhân của hai nghi phạm - những đối tượng đã bị chuyển hồ sơ điều tra không tạm giam với cáo buộc gây thương tích dẫn đến chết người.

Điều khiến dư luận bức xúc là dù vụ hành hung đã xảy ra cách đây 5 tháng, hai nghi phạm tới nay vẫn nhởn nhơ, không bị bắt giữ. Theo truyền thông địa phương, trước đó, cảnh sát đã hai lần xin lệnh tạm giam nghi phạm, nhưng đều bị bác bỏ với lý do "nghi phạm có nơi cư trú rõ ràng và không có nguy cơ tiêu hủy chứng cứ”.

CCTV ghi lại cảnh nam đạo diễn bị hành hung tập thể. Ảnh: JTBC.

Thậm chí đầu tháng trước, một trong số nghi phạm còn được cho là đã tung ra ca khúc hip-hop mới, đăng tải trên nền tảng YouTube. Phần lời ca khúc có những câu từ được cho là thể hiện thái độ khiêu khích như "Con người thuần khiết ngày xưa của tôi đã biến mất rồi", "Tôi giờ đây đã trở thành một kẻ côn đồ"... Tuy nhiên, phía cơ quan chức năng vẫn chưa xác nhận và có phản hồi chính thức về thông tin này.

Vụ Kim Chang Min bị hành hung xảy ra vào rạng sáng tháng 10/2025 tại thành phố Guri, tỉnh Gyeonggi. Con trai của ông muốn ăn tonkatsu (thịt heo chiên xù) nên nam đạo diễn đã dẫn con tới một nhà hàng mở cửa 24/24.

Giữa Kim Chang Min và nhóm thanh niên đã xảy ra mâu thuẫn liên quan đến vấn đề tiếng ồn, dẫn đến xô xát. Xuất hiện trong chương trình thời sự của JTBC, người này cho biết vị đạo diễn nổi tiếng bị một nhóm nam giới tuổi ngoài 20 hành hung tập thể. "Nhóm đó có tổng cộng 6 người... Ông Kim bị một người đàn ông cao lớn mặc đồ đen khóa cổ từ phía sau và ngất xỉu ngay trong quán. Khi ra ngoài, ông ấy vẫn giơ hai tay ra hiệu xin dừng lại, nhưng một người mặc áo sơ mi caro đã đấm thẳng vào ông ấy và vụ tấn công tiếp diễn", nhân chứng kể trên sóng.

Người này tiết lộ thêm: "Có một con hẻm không có camera gần đó. Người mặc đồ đen đã kéo lê đạo diễn Kim vào đó. Người mặc áo sơ mi tiếp tục đuổi theo rồi đánh đập. Khi quản lý nhà hàng định gọi cảnh sát thì họ còn giật luôn điện thoại".