Người hâm mộ nổi giận khi Ronaldo không ra sân

Sự thiếu vắng của Cristiano Ronaldo trong trận Mexico hòa Bồ Đào Nha hôm 29/3 khiến người hâm mộ hụt hẫng, đặc biệt khi anh vẫn xuất hiện tập luyện ngay trước giờ bóng lăn.

Cristiano Ronaldo không góp mặt trong trận giao hữu giữa Mexico và Bồ Đào Nha.

Ronaldo không góp mặt trong trận giao hữu giữa Mexico và Bồ Đào Nha, cuộc đối đầu khép lại với tỷ số 0-0 trên sân Estadio Azteca. Đây là trận đấu đặc biệt khi sân vận động mang tính biểu tượng này được mở cửa trở lại, đồng thời sẽ là nơi tổ chức trận khai mạc World Cup 2026.

Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ thất vọng nhất chính là sự vắng mặt của ngôi sao lớn nhất bên phía Bồ Đào Nha.

Ronaldo là cái tên được chờ đợi nhiều nhất trong ngày Azteca đón khán giả trở lại. Việc anh không ra sân khiến sức hút của trận đấu giảm đi đáng kể, trong bối cảnh người hâm mộ kỳ vọng được chứng kiến biểu tượng bóng đá thế giới thi đấu tại sân vận động lịch sử này.

Điều đáng chú ý là chỉ vài giờ trước khi trận đấu diễn ra, Ronaldo vẫn xuất hiện trên sân tập. Những hình ảnh được chia sẻ cho thấy tiền đạo này tập luyện bình thường, làm dấy lên nhiều câu hỏi về lý do anh không thi đấu.

Sự xuất hiện của Ronaldo trong trạng thái thoải mái càng khiến dư luận bàn tán, khi trận đấu tại Azteca mang ý nghĩa lớn cả về chuyên môn lẫn hình ảnh.

Ronaldo vẫn là thỏi nam châm thu hút khán giả.



CLB Al Nassr sau đó tiếp tục đăng tải hình ảnh Ronaldo trong buổi tập thứ ba liên tiếp. Trước đó, anh xuất hiện trở lại trên mạng xã hội của đội bóng vào hôm thứ Năm, đánh dấu lần đầu lộ diện sau khi bỏ lỡ đợt tập trung đội tuyển.

Đến Chủ nhật, hình ảnh tập luyện của Ronaldo tiếp tục được công bố, trùng thời điểm trận Mexico gặp Bồ Đào Nha vừa kết thúc.

Theo những thông tin hiện có, việc Ronaldo vắng mặt nhiều khả năng liên quan đến quá trình hồi phục chấn thương cơ. Đây được xem là lý do chính khiến anh không tham gia thi đấu trong loạt trận FIFA Days lần này.

Al Nassr dự kiến trở lại thi đấu vào cuối tuần, khi đối đầu Al Najma tại Saudi Pro League. Người hâm mộ kỳ vọng Ronaldo sẽ sớm tái xuất trong màu áo CLB, nhất là khi anh vẫn là một trong những gương mặt được chú ý nhất trước thềm World Cup 2026.