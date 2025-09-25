Người duy nhất chơi Dota giữa đại dương

Trong số 800.000 người chơi Dota 2 mỗi ngày, tỉ phú Gabe Newell là người duy nhất đăng nhập từ giữa đại dương.

Tỷ phú Gabe Newell, nhà đồng sáng lập Valve vẫn chơi Dota 2 mỗi ngày dù đang lênh đênh giữa biển. Ảnh: PC Gamer.

Gabe Newell là một trong những nhân vật thành công nhất trong ngành game, nhưng ông lại dành phần lớn thời gian để làm điều mà hàng triệu người chơi trên khắp thế giới cũng làm: chơi Dota 2.

Nhà đồng sáng lập của Valve, studio đứng sau những tựa game huyền thoại như Half-Life, Counter-Strike và Dota 2, đã biến chiếc siêu du thuyền Tranquility trở thành cả ngôi nhà lẫn "đại bản doanh" chơi game của mình.

“Không chỉ yêu tựa game, tôi còn trân trọng cả cộng đồng nữa. Thỉnh thoảng, tôi bị chửi bới trong các cuộc trò chuyện hoặc bị yêu cầu ‘xóa game đi’, nhưng tôi xem đó là sự nhiệt tình và năng lượng của họ. Đó là lý do tôi vẫn chơi Dota mỗi ngày sau ngần ấy năm”, vị tỷ phú chia sẻ với tờ PC Gamer.

Ông cho biết thêm rằng dù đang lênh đênh giữa đại dương, ông vẫn có thể dễ dàng vào trận Dota 2. Điều này có được nhờ hệ thống kết nối mạnh mẽ của siêu du thuyền Tranquility.

Siêu du thuyền thị giá 250 triệu USD của tỷ phú Gabe Newell. Ảnh: Luxury Launches.

Hệ thống vệ tinh (satcom) được xem là "xương sống" của "cỗ máy chơi game" trên du thuyền Tranquility. Thông số kỹ thuật của con tàu cho thấy nó được trang bị các hệ thống vệ tinh tiên tiến như dual VSAT, Iridium và Inmarsat, cung cấp băng thông lớn cùng khả năng dự phòng cao. Nhờ vậy, ông Newell có thể chơi các tựa game yêu cầu đường truyền ổn định như Dota 2 ở bất cứ đâu, kể cả ở những vùng biển hẻo lánh.

Với mục đích phục vụ cả công việc lẫn giải trí, du thuyền cũng được trang bị hệ thống Wi-Fi 24/7. Tính năng này giúp ông Newell duy trì kết nối liền mạch để làm việc, kiểm tra các bản cập nhật của Steam, hay đơn giản chỉ là đăng nhập vào Dota 2.

Du thuyền được trang bị sân bay trực thăng đạt chứng nhận CAP437 kèm khả năng tiếp nhiên liệu. Theo giới phân tích, chi tiết này không chỉ phục vụ việc di chuyển mà còn cho phép bạn bè và đồng nghiệp bay đến để cùng ông Newell chơi game.

Các tiện nghi của du thuyền bao gồm một sân bay trực thăng, rạp chiếu phim, spa, phòng gym, hồ bơi và bể sục ngoài trời. Một hệ thống ổn định tiên tiến đảm bảo sự thoải mái khi di chuyển hoặc neo đậu, đặc biệt hữu ích cho các chuyến đi dài và trong trường hợp của ông Newell, để chơi game không bị gián đoạn.

Quyết định sống và làm việc trên du thuyền Tranquility của Gabe Newell được xem là sự thể hiện cá tính của vị tỉ phú này. Dù giàu có, ông vẫn dành hàng giờ mỗi ngày để chơi game như hàng triệu người hâm mộ khác. Nhờ băng thông vệ tinh, sự ổn định và riêng tư, ông đã tạo ra một môi trường nơi công việc và giải trí hòa quyện, đưa Dota 2 từ đất liền ra giữa đại dương.