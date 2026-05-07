Người dùng yên tâm chạy xe máy điện nhờ hạ tầng và hậu mãi của VinFast

Khi thị trường xe máy điện Việt Nam tăng trưởng nhanh, hậu mãi và hạ tầng hỗ trợ trở thành yếu tố quan trọng tác động đến quyết định mua xe.

Đây cũng là lợi thế giúp VinFast tạo sự yên tâm cho người dùng trong suốt quá trình sử dụng.

Trải nghiệm hậu mãi vượt kỳ vọng

Một điểm nhấn trong chính sách hậu mãi của VinFast là thời gian bảo hành hàng đầu thị trường - tới 6 năm cho xe và 8 năm cho pin, không giới hạn số km (với tất cả xe máy điện sử dụng pin LFP). Chị Thu Trang, người đang sử dụng Evo Grand, cho biết chính sách chu đáo ngay cả với pin LFP đã nổi tiếng về độ bền giúp bản thân chạy xe không phải lo nghĩ.

“Xe chạy tốt, pin chất lượng, được bảo hành trong thời gian dài nhất thị trường nên tôi cứ thoải mái sử dụng mà chẳng phải lo nghĩ gì”, chị chia sẻ.

VinFast đang có chế độ hậu mãi hàng đầu thị trường.

Trên các diễn đàn, nhiều chủ xe đánh giá cao sự minh bạch trong quy trình tiếp nhận, kiểm tra và sửa chữa, cũng như thái độ hỗ trợ nhanh chóng từ hệ thống kỹ thuật. Đáng chú ý, VinFast cam kết thời gian sửa chữa đối với xe máy điện. Nếu quá thời hạn đã công bố, khách hàng được hoàn tiền 100.000 đồng/ngày.

“Chưa bao giờ tôi được hưởng cảm giác đi bảo dưỡng mà nhẹ nhàng đến thế. Các hạng mục đều được xử lý nhanh, không phát sinh chi phí”, chị Thu Trang cho biết.

Cũng theo nhiều người dùng, nhờ mạng lưới xưởng dịch vụ phủ rộng đến tận các xã, phường biên giới, miền núi, người dùng hoàn toàn có thể dễ dàng mang xe đến đại lý gần nhất để thực hiện bảo dưỡng. Anh Nguyễn Minh Toàn (xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) cho biết việc bảo dưỡng xe điện VinFast rất tiện vì các showroom luôn ở những vị trí thuận lợi, dễ tìm và hoạt động suốt 7 ngày trong tuần.

“Tôi hoàn toàn chủ động trong quá trình bảo dưỡng xe và có thể đặt lịch online, sau đó lựa chọn bất kỳ showroom nào ở cung đường tiện lợi cho công việc của mình. Mọi thứ thuận tiện, tần suất bảo dưỡng không dày nên việc dùng xe rất ‘chill’”, anh Toàn chia sẻ.

Tự tin “bỏ xăng, lên điện” nhờ hạ tầng ngày càng hoàn thiện

Bên cạnh các chính sách hậu mãi, nhiều người dùng cho rằng hạ tầng sạc và đổi pin ngày càng hoàn thiện là yếu tố giúp khách hàng yên tâm hơn khi chuyển sang xe máy điện VinFast.

Anh Hoàng Nam, một chủ xe tại Hà Nội, chia sẻ việc các mẫu Evo, Feliz II hay Viper được hỗ trợ đổi pin giúp người dùng linh hoạt hơn rất nhiều trong quá trình sử dụng. “Trước đây, một số người còn lo xe điện khó có chỗ sạc tại nhà hay cơ quan. Hiện tại, với hệ thống đổi pin, mọi thứ quá đơn giản, nhất là với người chạy xe nhiều mỗi ngày”, anh cho biết.

Với hạ tầng sạc và đổi pin phủ sóng rộng khắp, người dùng yên tâm trên mọi cung đường.

Để phục vụ người dùng, V-Green đang đẩy nhanh tiến độ triển khai với khoảng 60.000 tủ đổi pin tại 34 tỉnh, thành trên cả nước ngay trong quý II/2026. Với quy mô này, mạng lưới đổi pin lớn gấp nhiều lần số lượng trạm xăng hiện nay. Reviewer Đình Nam đánh giá độ phủ của hệ thống tủ đổi pin là yếu tố then chốt để người dùng, đặc biệt là giới tài xế, yên tâm vận hành liên tục trong ngày.

“Các hãng khác bán xe rồi mới làm hạ tầng, trong khi VinFast làm hạ tầng trước và đến nay vẫn đang tiếp tục phát triển từng ngày. Người dùng không phải lo lắng bất kỳ điều gì khi chạy xe”, reviewer này phân tích.

Với mạng lưới tủ đổi pin phủ rộng và chính sách miễn phí đổi pin (tối đa 20 lần/tháng, áp dụng đến hết 30/6/2028), ngày càng nhiều người dùng tự tin “bỏ xăng, sang điện”. Song song đó, hệ thống trạm sạc công cộng tiếp tục mở rộng, người dùng dù ở bất kỳ đâu, với điều kiện sử dụng ra sao, đều có thể tìm được lựa chọn thuận tiện.

“Bên cạnh giá bán và chất lượng vận hành, chính sách hậu mãi 5 sao cùng hạ tầng đổi pin đang trở thành nền tảng giúp xe máy điện VinFast tạo khác biệt trên thị trường. Đây cũng là động lực quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam diễn ra nhanh và bền vững hơn”, một chuyên gia lâu năm trong lĩnh vực giao thông khẳng định.