Người dùng VNeID cảnh giác chiêu lừa tích hợp sổ đỏ

Một thủ đoạn lừa đảo liên quan đến VNeID vừa được cơ quan công an cảnh báo, với cách tiếp cận có thể khiến người dùng mất cảnh giác.

người dân cảnh giác chiêu lừa tích hợp sổ đỏ lên VNeID. Ảnh minh họa: Liên Phạm.

Lợi dụng nhu cầu thực hiện thủ tục đất đai, các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ cấp xã, hướng dẫn người dân tích hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) vào ứng dụng VNeID nhằm thu thập thông tin cá nhân, dữ liệu khuôn mặt và tài khoản ngân hàng.

Theo thông tin đăng tải trên trang mạng xã hội của Công an xã Đắk Đoa (tỉnh Gia Lai), một người dân trên địa bàn nhận được cuộc gọi từ đối tượng tự xưng là cán bộ Bộ phận một cửa, đề nghị cung cấp thông tin để tích hợp sổ đỏ vào ứng dụng VNeID.

Sau đó, đối tượng kết bạn qua Zalo bằng tài khoản mang tên “Hoàng Bảo” và thực hiện cuộc gọi video. Trong cuộc gọi, người này sử dụng phông nền giống phòng làm việc của cơ quan nhà nước nhằm tạo lòng tin.

Khi người dân tiếp tục trao đổi, đối tượng yêu cầu chụp ảnh khuôn mặt, cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng và mã OTP với lý do cần “liên kết thanh toán phí dịch vụ”.

Nghi ngờ trước những yêu cầu bất thường, người dân đã đến cơ quan chức năng xác minh và được biết không có cán bộ nào mang tên như người đã liên hệ.

Tình huống trên cho thấy kẻ lừa đảo có thể kết hợp nhiều hình thức giả mạo, từ danh tính cán bộ nhà nước đến hình ảnh phòng làm việc trong cuộc gọi video, để thuyết phục người dân cung cấp dữ liệu nhạy cảm.

Không chỉ giả danh cán bộ qua Zalo, các đối tượng còn tìm cách tiếp cận người dùng thông qua những website giả mạo nền tảng định danh điện tử.

Bộ Công an đã cảnh báo về trang web bcavneid.com có giao diện gần giống hệ thống VNeID chính thức. Theo cơ quan chức năng, người truy cập website này có nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân, dữ liệu ngân hàng, mã OTP hoặc bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị.

Điểm chung của các thủ đoạn là lợi dụng danh nghĩa VNeID để tạo lòng tin, khiến người dùng nhầm tưởng đang thực hiện thủ tục hành chính hoặc truy cập dịch vụ chính thức.

Trước nguy cơ trên, Bộ Công an khuyến cáo người dân chỉ thực hiện thủ tục hành chính qua các cổng dịch vụ công chính thức, không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin ngân hàng, ảnh khuôn mặt hoặc giấy tờ tùy thân cho người lạ.

Người dùng cũng không nên truy cập các đường liên kết, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc chia sẻ màn hình điện thoại khi chưa xác minh danh tính người yêu cầu.

Nếu nhận cuộc gọi hướng dẫn tích hợp giấy tờ trên VNeID có dấu hiệu bất thường, người dân cần liên hệ cơ quan chức năng qua kênh chính thức hoặc đến trực tiếp trụ sở UBND, cơ quan công an để xác minh.

Trường hợp nghi ngờ tài khoản ngân hàng bị xâm nhập, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để ngăn chặn giao dịch bất thường và trình báo cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.