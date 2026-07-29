Người dùng Việt ưu tiên ShopeeFood khi đặt đồ ăn trực tuyến

Theo kết quả khảo sát mới nhất do NielsenIQ thực hiện, ShopeeFood dẫn đầu thị phần sử dụng thường xuyên trong thị trường đặt đồ ăn trực tuyến Việt Nam.

Nền tảng ShopeeFood cũng ghi nhận nhiều kết quả nổi bật trên các chỉ số phản ánh toàn diện hành vi và mức độ ưu tiên lựa chọn của người dùng ở nhiều nhóm độ tuổi và khu vực, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của nền tảng trên thị trường.

ShopeeFood dẫn đầu thị phần sử dụng thường xuyên trong thị trường đặt đồ ăn trực tuyến

Theo kết quả khảo sát mới nhất do công ty NielsenIQ thực hiện từ ngày 15/4/2026 đến ngày 28/4/2026, ShopeeFood là nền tảng đặt đồ ăn trực tuyến dẫn đầu về thị phần sử dụng thường xuyên (trong vòng một tháng), với tỷ lệ sử dụng thường xuyên đạt 51%.

Bên cạnh đó, ShopeeFood cũng là nền tảng đặt đồ ăn trực tuyến được sử dụng nhiều nhất trong vòng một tháng với tỷ lệ sử dụng là 52%, xét trên tổng số 850 người trả lời khảo sát tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng đặt đồ ăn trực tuyến thông qua các nền tảng trong một tháng trước thời điểm khảo sát.

Không chỉ dẫn đầu về các chỉ số phản ánh hành vi sử dụng của người dùng, ShopeeFood còn là nền tảng có mức độ nhận biết đầu tiên (top of mind) cao nhất trên thị trường, đạt 50%.

ShopeeFood dẫn đầu về thị phần sử dụng thường xuyên (trong vòng một tháng), với tỷ lệ sử dụng thường xuyên đạt 51%, theo kết quả khảo sát do NielsenIQ thực hiện.

Ba chỉ số về thị phần sử dụng thường xuyên, tỷ lệ người dùng sử dụng và mức độ nhận biết đầu tiên không chỉ khẳng định sự hiện diện mạnh mẽ của ShopeeFood trong nhu cầu người dùng, mà còn củng cố vị thế hàng đầu của nền tảng trên thị trường đặt đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam.

Bà Nguyễn Hoài Anh, đại diện ShopeeFood Việt Nam, chia sẻ việc mang đến trải nghiệm tốt hơn cho người dùng và tạo ra giá trị thiết thực cho đối tác luôn là trọng tâm trong mọi hoạt động của ShopeeFood.

“Chính định hướng này đã góp phần xây dựng niềm tin của người dùng dành cho ShopeeFood trong suốt thời gian qua - điều đã được phản ánh qua khảo sát của NielsenIQ. Đây cũng là động lực để ShopeeFood tiếp tục tập trung đầu tư vào công nghệ và đổi mới, nhằm không ngừng nâng cao trải nghiệm trên nền tảng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng trong cuộc sống hàng ngày của người dùng”, bà Nguyễn Hoài Anh nói thêm.

ShopeeFood là lựa chọn hàng đầu của nhóm người dùng trẻ

Cũng theo khảo sát do công ty NielsenIQ thực hiện, ShopeeFood là nền tảng được nhóm người dùng trẻ ưu tiên lựa chọn cho nhu cầu đặt đồ ăn hàng ngày. Trong đó, số đơn được đặt qua nền tảng ShopeeFood chiếm 54% ở nhóm người dùng 16-24 tuổi và 51% ở nhóm người dùng 25-34 tuổi, xét trong 7 ngày liên tục trước thời điểm khảo sát.

Bên cạnh đó, ShopeeFood cũng là nền tảng đặt đồ ăn trực tuyến được người dùng ở cả hai nhóm tuổi cân nhắc sử dụng hoặc dự định tiếp tục sử dụng nhiều nhất, với tỷ lệ đạt 69% trong nhóm 16-24 tuổi và 69% trong nhóm 25-34 tuổi.

Những kết quả này cho thấy sự gắn kết mạnh mẽ giữa ShopeeFood với nhóm người dùng trẻ, khi nền tảng ghi nhận số liệu về tỷ trọng đơn được đặt nổi bật và dẫn đầu về mức độ cân nhắc sử dụng ở cả hai nhóm người dùng được khảo sát.

Không chỉ vậy, kết quả kể trên cũng thể hiện khả năng của ShopeeFood trong việc đáp ứng các nhu cầu hàng ngày đa dạng của nhóm người dùng trẻ - nhóm người dùng giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế số tại Việt Nam hiện nay.

ShopeeFood liên tục phát triển các giải pháp nhằm nâng cao trải nghiệm, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng.

Để đáp ứng những xu hướng mới cùng hành vi và sở thích không ngừng thay đổi của người dùng, ShopeeFood liên tục nâng cấp nền tảng với nhiều tính năng và sáng kiến đột phá, giúp việc trải nghiệm đặt món trực tuyến trở nên thuận tiện và linh hoạt hơn.

Nổi bật có thể kể đến “Trùm deal lên live” với mô hình đặt món mới “mua trước, dùng sau” trên livestream, chương trình “Ăn ngon rẻ” mang đến những lựa chọn món ăn chất lượng, phong phú, đáp ứng nhu cầu ăn uống hàng ngày với mức giá hợp lý, hay tính năng “Đặt đơn nhóm” giúp việc đặt món cùng bạn bè, đồng nghiệp và người thân trở nên tối ưu, thuận tiện hơn.

Mới đây, ShopeeFood cũng triển khai thêm hình thức “Đặt trước - lấy tại quán”, cho phép người dùng chủ động lựa chọn thời gian đến nhận món trực tiếp tại các đối tác nhà hàng, góp phần nâng cao tính tiện lợi trong trải nghiệm đặt món trực tuyến trên nền tảng.

Vị thế hàng đầu của ShopeeFood được khẳng định tại thị trường Hà Nội

Không chỉ ghi nhận kết quả tích cực trên phạm vi toàn quốc, khảo sát do NielsenIQ thực hiện còn chứng minh vị thế nổi bật của ShopeeFood tại Hà Nội - một trong những thị trường đặt đồ ăn trực tuyến lớn tại Việt Nam.

Theo đó, ShopeeFood là nền tảng đặt đồ ăn trực tuyến dẫn đầu về thị phần sử dụng thường xuyên trong vòng một tháng, với tỷ lệ sử dụng thường xuyên đạt 60%. Đồng thời, ShopeeFood còn là nền tảng được cân nhắc sử dụng hoặc dự định tiếp tục sử dụng nhiều nhất đối với người dùng tại Hà Nội khi đạt tỷ lệ lên tới 81%, cao hơn đáng kể so với các nền tảng khác.

Những kết quả này phản ánh sức hút của ShopeeFood trong việc xây dựng mức độ nhận biết và ưu tiên lựa chọn của người dùng tại một trong những thị trường trọng điểm. Thương hiệu không ngừng mang đến trải nghiệm đặt món thuận tiện, đáng tin cậy và đa dạng giá trị cho người dùng, đồng thời hỗ trợ các đối tác tiếp cận nhiều khách hàng hơn.

Tiếp nối vị thế vững chắc trong nhiều nhóm người dùng theo độ tuổi và khu vực, ShopeeFood tiếp tục nâng cao trải nghiệm người dùng thông qua nhiều cải tiến trên nền tảng trong thời gian tới.

Chia sẻ thêm về định hướng này, bà Nguyễn Hoài Anh, đại diện ShopeeFood Việt Nam, nhấn mạnh thị trường đặt đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam, cùng với mong muốn và hành vi của người dùng đang không ngừng thay đổi.

“Để đáp ứng xu hướng này, ShopeeFood cam kết tiếp tục đổi mới và sáng tạo mạnh mẽ thông qua việc đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ và triển khai các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao trải nghiệm trên nền tảng, đồng thời tăng cường kết nối các bên trong hệ sinh thái. Qua đó, chúng tôi hướng đến mục tiêu tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng đối tác và người dùng, góp phần thúc đẩy sự phát triển dài hạn của thị trường đặt đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam”, bà Nguyễn Hoài Anh chia sẻ.