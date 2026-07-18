ShopeeFood mở khóa cơ hội tăng trưởng mới cho đối tác nhà hàng

ShopeeFood tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành đối tác nhà hàng qua loạt giải pháp đổi mới nền tảng, thúc đẩy tăng trưởng hiệu quả, mở rộng hợp tác và cơ hội tiếp cận khách hàng.

Việc không ngừng đổi mới các giải pháp nhằm gia tăng kết nối giữa đối tác nhà hàng và người dùng, đồng thời nâng cao trải nghiệm trên nền tảng, góp phần giúp ShopeeFood duy trì vị thế dẫn đầu trong thị trường đặt đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam. Theo khảo sát mới nhất do NielsenIQ thực hiện từ 15/4/2026 đến 28/4/2026, ShopeeFood dẫn đầu về thị phần sử dụng thường xuyên trong vòng 1 tháng với tỷ lệ 51%, đồng thời là nền tảng đặt đồ ăn trực tuyến được sử dụng nhiều nhất trong cùng khoảng thời gian với tỷ lệ 52%.

Mới đây, ShopeeFood đã tổ chức thành công Hội nghị Tôn vinh Nhà hàng và Đối tác ShopeeFood 2026 với chủ đề “Hiệu quả kiến tạo khát vọng”. Đây là dịp để ShopeeFood chia sẻ nhiều sáng kiến nổi bật nhằm tạo động lực tăng trưởng cho các đối tác nhà hàng, từ các giải pháp thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng, hoạt động đồng hành quảng bá ẩm thực địa phương đến những nội dung sáng tạo giúp tăng cường tương tác giữa các bên. Sự kiện đồng thời vinh danh các đối tác nhà hàng và thương hiệu tiêu biểu đã có đóng góp tích cực cho sự phát triển của nền tảng.

Thúc đẩy nhu cầu người dùng, tạo động lực tăng trưởng cho đối tác

Một trong những sáng kiến đột phá là “Trùm deal lên live” - mô hình livestream tiên phong mang đến trải nghiệm “mua trước - dùng sau”. Thông qua các ưu đãi giảm đến 50%, chương trình góp phần hình thành thói quen săn và tích lũy deal để sử dụng linh hoạt trong những ngày tiếp theo. Kết hợp nội dung giải trí được làm mới định kỳ và sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ, người có sức ảnh hưởng, chương trình tạo sức hút lớn với người dùng, qua đó giúp các đối tác nâng cao mức độ nhận diện thương hiệu và gia tăng hiệu quả chuyển đổi. Hiệu quả của sáng kiến này được thể hiện rõ nét khi lượng khách hàng mới của các quán tham gia chương trình tăng 5 lần trung bình sau 7 ngày so với giai đoạn trước livestream.

ShopeeFood chia sẻ các giải pháp thúc đẩy nhu cầu người dùng và gia tăng cơ hội kinh doanh cho đối tác nhà hàng tại Hội nghị Tôn vinh Nhà hàng và Đối tác ShopeeFood 2026.

Trong khi đó, chương trình “Ăn ngon rẻ” lại là lựa chọn phù hợp cho các bữa ăn hàng ngày nhờ mức giá hợp lý và sự đa dạng về món ăn, nhà hàng. Nhờ vậy, chương trình hỗ trợ thúc đẩy tần suất sử dụng thông qua việc xây dựng thói quen tiêu dùng thường xuyên của người dùng, từ đó giúp đối tác xây dựng tệp khách hàng trung thành và gia tăng đơn hàng. Ngoài ra, nhằm đáp ứng nhu cầu đặt món tập thể ngày càng phổ biến, ShopeeFood tiếp tục hoàn thiện tính năng “Đặt đơn nhóm”, giúp các đối tác gia tăng giá trị đơn hàng, đồng thời mang đến trải nghiệm đặt món thuận tiện và linh hoạt hơn cho người dùng.

Mới đây, ShopeeFood cũng vừa ra mắt hình thức “đặt trước - lấy tại quán”, cho phép người dùng chủ động lựa chọn thời gian nhận món tại nhà hàng, nâng cao tính linh hoạt trong trải nghiệm đặt món trực tuyến. Đồng thời, nhờ việc hỗ trợ tiếp cận thêm các nhu cầu phát sinh trong quá trình di chuyển của người dùng, tính năng này còn giúp đối tác nhà hàng đa dạng hóa hình thức phục vụ, mở rộng cơ hội kinh doanh và tối ưu hiệu quả vận hành.

Chia sẻ về hiệu quả từ các giải pháp của ShopeeFood, bà Huỳnh Hải Vy, Giám đốc CTCP Công nghệ Thực phẩm Hàng không (AFT) - đơn vị phân phối trà Sữa Vietnam Airlines tại thị trường mặt đất, cho biết: “Là thương hiệu mới đồng hành ShopeeFood từ năm 2025, nhưng chúng tôi đã nhanh chóng ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực. Các giải pháp từ ShopeeFood giúp tiếp cận thêm nhiều nhóm khách hàng, mở rộng phạm vi phục vụ và đóng góp đáng kể vào hiệu quả kinh doanh. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống điểm bán, đa dạng hóa danh mục sản phẩm và phối hợp ShopeeFood triển khai các chương trình thúc đẩy nhu cầu người dùng, mang đến nhiều giá trị hơn cho khách hàng”.

Giải thưởng “Thương hiệu tăng tốc thành công” là minh chứng cho hiệu quả hợp tác giữa ShopeeFood với AFT - đơn vị phân phối trà sữa Vietnam Airlines, đồng thời là động lực để thương hiệu tiếp tục “tăng tốc” trong tương lai.

Đồng hành ShopeeFood từ đầu năm 2026, ông Nguyễn Quốc Duy, Giám đốc Marketing của Unilever Food Solutions Việt Nam, chia sẻ: “Năm 2026 đánh dấu cột mốc hợp tác giữa Unilever Food Solutions Việt Nam và ShopeeFood, khởi đầu hành trình đồng hành các nhà hàng phát triển bền vững. Việc kết hợp giải pháp ẩm thực của Unilever Food Solutions với thế mạnh về hệ sinh thái, dữ liệu, công nghệ cùng sự thấu hiểu thị trường của ShopeeFood đã giúp chúng tôi kết nối các nhà hàng và thực khách hiệu quả hơn, góp phần mang đến những trải nghiệm ẩm thực chất lượng, đồng thời lan tỏa nhiều xu hướng ẩm thực mới đến đông đảo người dùng”.

Unilever Food Solutions Việt Nam đồng hành ShopeeFood khai thác các giải pháp và sáng kiến mới để thúc đẩy tăng trưởng.

Đồng hành cùng địa phương, mở rộng cơ hội cho nhà hàng bản địa

Bên cạnh việc phát triển các giải pháp trên nền tảng, ShopeeFood còn đẩy mạnh hợp tác những cơ quan, ban ngành địa phương nhằm quảng bá văn hóa, ẩm thực, du lịch tại nhiều tỉnh, thành, giúp các nhà hàng bản địa tiếp cận thêm nhiều khách hàng và mở rộng cơ hội phát triển. Một trong những dấu ấn tiêu biểu là “Đà Nẵng Food Tour Festival 2026” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng phối hợp ShopeeFood tổ chức đã thu hút hơn 100.000 lượt khách tham gia.

ShopeeFood đồng hành quảng bá ẩm thực địa phương, góp phần mở rộng cơ hội phát triển cho các nhà hàng bản địa.

Thông qua việc kết hợp những hoạt động khám phá ẩm thực trên nền tảng với chuỗi trải nghiệm trực tiếp tại lễ hội theo mô hình O2O (online-to-offline), mô hình góp phần giúp các đối tác đưa đặc sản ẩm thực xứ Quảng đến gần hơn với người dùng trên toàn quốc, đồng thời mang đến trải nghiệm khám phá ẩm thực địa phương đa dạng và hấp dẫn hơn.

Gia tăng kết nối qua nội dung sáng tạo

Bên cạnh các tính năng đột phá, ShopeeFood không ngừng tạo thêm những điểm chạm mới, góp phần mang trải nghiệm khám phá món ngon trở nên gần gũi và thú vị hơn thông qua các nội dung truyền cảm hứng về ẩm thực.

Với sự đồng hành của đại sứ thương hiệu Jun Phạm, series Ăn đi đã cùng bộ sưu tập “Vị đúng đỉnh” giới thiệu những món ăn đặc trưng từ nhiều vùng miền theo góc nhìn chân thực và gần gũi. Những nội dung này không chỉ khơi gợi cảm hứng khám phá cho người dùng, mà còn tạo thêm cơ hội để các nhà hàng kết nối với khách hàng, gia tăng mức độ hiện diện và tiếp cận tệp người dùng rộng hơn trên nền tảng.

Series Ăn đi đã cùng Jun Phạm góp phần lan tỏa trải nghiệm khám phá ẩm thực và kết nối người dùng với các nhà hàng trên ShopeeFood.

Bà Nguyễn Hoài Anh, đại diện ShopeeFood Việt Nam, cho biết: “Tại ShopeeFood, chúng tôi tin đổi mới sáng tạo và đầu tư bài bản vào nguồn lực là nền tảng tạo ra giá trị thiết thực cho đối tác, giúp mở rộng cơ hội kinh doanh, hiện thực hóa những mục tiêu tăng trưởng dài hạn. Những nỗ lực này cũng cho phép chúng tôi mang đến người dùng trải nghiệm đa dạng, thuận tiện và giá trị hơn. Vì vậy, ShopeeFood không ngừng phát triển những sáng kiến nhằm thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng, gia tăng tần suất đặt món và tăng cường kết nối giữa các bên trong hệ sinh thái, qua đó tạo động lực tăng trưởng hiệu quả trong bối cảnh thị trường đặt món trực tuyến và hành vi người dùng liên tục thay đổi”.

“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ và các giải pháp đổi mới nhằm nâng cao trải nghiệm trên nền tảng. Những sáng kiến này gồm ứng dụng AI để phân tích và xác thực nội dung đánh giá của người dùng, cá nhân hóa trải nghiệm với các đề xuất thực đơn phù hợp cùng những món ăn đang xu hướng… Qua đó, ShopeeFood hướng tới giúp đối tác tiếp cận đúng tệp khách hàng, gia tăng hiệu quả kinh doanh và nắm bắt tốt hơn các cơ hội tăng trưởng trong mùa cao điểm cuối năm”, bà Nguyễn Hoài Anh nói thêm.