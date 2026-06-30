Ngày hội thường niên tiếp sức hàng trăm 'gia đình tài cam ShopeeFood'

Lần đầu tổ chức đồng thời tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng, ngày hội “Gia đình tài cam” 2026 mang đến không gian gắn kết và gần 100 gói khuyến học cho con em tài xế.

Phía sau mỗi hành trình giao món là những bác tài đang nỗ lực từng ngày để chu toàn cuộc sống cho gia đình và chăm sóc con trẻ. Hiểu được điều đó, nhân Ngày Gia đình Việt Nam, ShopeeFood tiếp tục triển khai chuỗi hoạt động “Gia đình tài cam” 2026 với chủ đề “Chắp cánh ước mơ”, diễn ra trong tháng 6.

Không chỉ là dịp để gia đình bác tài gác lại những bận rộn để chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp bên con, chương trình còn là nơi ước mơ của con trẻ được lắng nghe, ghi nhận và chắp cánh để vươn xa.

Năm nay, chương trình được mở rộng quy mô tại TP.HCM, Đà Nẵng và Hà Nội, mang đến không gian kết nối ý nghĩa dành cho cộng đồng tài xế và gia đình trên toàn quốc. Chuỗi hoạt động ghi nhận nhiều dấu ấn với hàng trăm gia đình bác tài tham gia chuỗi sự kiện offline, gần 100 gói khuyến học được trao đến các em nhỏ cùng hơn 1.000 bữa ăn dành tặng các gia đình tài xế trên toàn quốc.

Hàng trăm gia đình tài cam góp mặt chia sẻ khoảnh khắc ấm áp

Niềm vui trẻ thơ cùng những phút giây quây quần bên người thân đã tạo nên bầu không khí ấm áp tại ngày hội “Gia đình tài cam” 2026. Ngay từ sớm, các gia đình tài xế đã có mặt tại sự kiện để nhận những món quà ý nghĩa từ ShopeeFood. Hàng trăm phần quà độc quyền được trao đi không chỉ là vật dụng thiết thực đồng hành cùng các bác tài trên mọi cung đường, mà còn như lời động viên tinh thần, tiếp thêm động lực để họ vững tay lái trên mỗi hành trình phía trước.

Bên cạnh đó, nhiều gia đình cũng hào hứng lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ tại khu vực chụp ảnh lấy liền. Trong từng khung hình là những nụ cười rạng rỡ, cái ôm thân thương và niềm hạnh phúc giản dị khi các thành viên cùng nhau ghi dấu kỷ niệm đẹp.

Chương trình rộn ràng hơn với hàng loạt hoạt động tương tác dành cho gia đình, từ những màn giao lưu cùng chú hề, các thử thách đoán tên bài hát đến những trò chơi khuấy động sân khấu. Những tràng pháo tay không ngớt cùng tiếng cười giòn tan đã lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, góp phần tạo nên một ngày hội đầy ắp niềm vui và hứng khởi.

Các em nhỏ thích thú khám phá và trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị trong chương trình.

Lần đầu đưa gia đình tham dự ngày hội, anh Phạm Hoàng Vũ (45 tuổi) hào hứng cho biết: “Công việc tài xế giúp tôi chủ động sắp xếp thời gian để vừa làm việc vừa chăm sóc gia đình. Hôm nay được đưa con gái đến tham dự, thấy mọi người vui vẻ tham gia hoạt động nên tôi cũng rất hạnh phúc”.

Niềm vui ấy cũng hiện rõ trên gương mặt bé Phạm Băng Băng (6 tuổi, con anh Vũ). Ngồi cạnh ba, em hồn nhiên kể: “Con thích chơi bong bóng và chơi với chú hề. Hôm nay có ba chơi cùng con nên con càng vui hơn. Con mong năm sau lại được ba dẫn đi tham gia chương trình nữa”.

Giữa không khí rộn ràng, khu vực tô tượng và “Cây ước mơ” mang đến trạm dừng chân đầy cảm hứng để ba mẹ có thể dành thời gian chơi cùng các con. Tại đây, các em nhỏ say sưa tô điểm những bức tượng theo trí tưởng tượng, đồng thời tự tay viết và gửi gắm những ước mơ lên cây điều ước. Mỗi lời nhắn là một câu chuyện riêng, có em mong muốn trở thành bác sĩ, giáo viên hay cầu thủ bóng đá, cũng có những mong ước giản dị như mong cha mẹ luôn khỏe mạnh hay có nhiều cuốc xe hơn.

Sự kiện mang đến không gian vui chơi, kết nối để các em nhỏ tự tin nói lên ước mơ và lưu giữ những kỷ niệm đẹp bên gia đình.

Là đối tác của ShopeeFood trong nhiều hoạt động, đại diện Selex Motors chia sẻ suốt 4 năm đồng hành cùng ShopeeFood, Selex Motors tự hào khi được góp phần vào hành trình nâng cao trải nghiệm giao nhận cho hàng triệu người dùng, đồng thời chung tay triển khai những hoạt động ý nghĩa dành cho cộng đồng tài xế, trong đó có Ngày hội “Gia đình tài cam” 2026.

“Sự kiện không chỉ là dịp để các gia đình tài xế cùng gắn kết, mà còn là cơ hội để chúng tôi bày tỏ sự trân trọng đối với những bác tài đã đồng hành cùng ShopeeFood và Selex Motors suốt thời gian qua. Chúng tôi mong muốn tiếp tục sát cánh cùng ShopeeFood triển khai thêm nhiều chương trình thiết thực, hỗ trợ cộng đồng tài xế, đồng thời đóng góp vào hành trình tăng trưởng bứt phá trong tương lai”, đại diện Selex Motors nhấn mạnh.

Gần 100 gói khuyến học tiếp thêm động lực cho thế hệ tương lai

Bên cạnh không gian vui chơi và kết nối, gói khuyến học ShopeeFood tiếp tục góp phần “chắp cánh ước mơ” cho các bạn nhỏ. Tại sự kiện, ShopeeFood đã trao gần 100 gói khuyến học (trị giá 1 triệu đồng/suất) đến các em có thành tích học tập nổi bật trong năm học vừa qua, như sự đồng hành và tiếp sức cho những nỗ lực bền bỉ của các con em bác tài trên hành trình học tập.

Khi tên từng em nhỏ được xướng lên nhận gói khuyến học, niềm tự hào hiện rõ trên gương mặt của các bậc phụ huynh.

Trong khoảnh khắc ấy, bé Lư Thái Hòa (8 tuổi) không giấu được sự háo hức: “Bình thường con ít có dịp đi chơi với ba mẹ đến nơi đông vui như thế này. Hôm nay con được tham gia nhiều trò chơi và làm quen thêm các bạn mới. Con càng vui hơn khi được nhận gói khuyến học của chương trình vì năm nay con cũng đạt danh hiệu học sinh xuất sắc ở trường”.

Đồng hành cùng bé Hòa, anh Lư Thái Hoàng (40 tuổi) không khỏi xúc động khi tham dự ngày hội “Gia đình tài cam” 2026.

“Tôi đã đồng hành cùng ShopeeFood được 5 năm và đây là lần đầu tiên tôi tham gia chương trình. Nhìn vợ con hào hứng tham gia các hoạt động và cả nhà có thêm nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau khiến tôi cảm thấy mọi nỗ lực trong công việc đều xứng đáng. Đây cũng là động lực để tôi tiếp tục cố gắng và chăm lo tốt hơn cho gia đình”, anh Hoàng chia sẻ.

Những tiếng cười hồn nhiên của trẻ nhỏ góp phần làm nên không khí sôi động, ấm áp của ngày hội.

Thông qua ngày hội “Gia đình tài cam” 2026, ShopeeFood vừa mang đến cơ hội để các gia đình tài xế cùng sẻ chia những khoảnh khắc ý nghĩa vừa tiếp thêm động lực cho các em nhỏ trên hành trình theo đuổi ước mơ. Qua đó, ShopeeFood tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng cộng đồng tài cam, trong việc nâng cao thu nhập và chăm lo đời sống tinh thần, vun đắp sự gắn kết thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức thường niên trong thời gian tới.