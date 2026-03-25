ShopeeFood khuấy động mạng xã hội với chiến lược sáng tạo

ShopeeFood khéo léo biến trào lưu “tổng tài” thành chuỗi nội dung giải trí từ đời thực đến video review món ăn và livestream, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Khi các video mang phong cách “tổng tài” đang phủ sóng trên mạng xã hội với nhiều tình huống kịch tính và hài hước, ShopeeFood nhanh chóng bắt nhịp trào lưu bằng cách đưa chi tiết quen thuộc của những nội dung viral này ra đời thực.

Mang “chất liệu viral” từ mạng xã hội ra đời thực

Ứng dụng đặt món màu cam khiến người dùng bất ngờ khi đưa hình ảnh “tổng tài” xuất hiện giữa phố với nhiệm vụ giao món tận tay khách hàng.

Nhiều người dùng bày tỏ sự thích thú khi lần đầu tiên chứng kiến cảnh “tổng tài” đi giao đồ ăn ngoài đời thực.

Nhiều dân công sở đã nhanh tay ghi lại khoảnh khắc này và chia sẻ lên mạng xã hội, kèm theo những bình luận hài hước trước màn “bắt trend” của ShopeeFood. Loạt hình ảnh và video cũng nhanh chóng lan truyền, biến “tổng tài ShopeeFood” thành chủ đề được bàn tán sôi nổi, đồng thời khơi gợi sự tò mò về những nội dung tiếp theo nền tảng này sẽ mang đến.

Kết hợp yếu tố giải trí với trải nghiệm ẩm thực

Không dừng lại ở hoạt động ngoài đời thực, ShopeeFood tiếp tục mở rộng trải nghiệm giải trí bằng chuỗi video review món ăn “Tổng Tài Ăn Cơm Ngon Tôi Giao”. Tận dụng định dạng video ngắn đang thịnh hành, ShopeeFood đã xây dựng chuỗi nội dung giải trí sáng tạo với các tình huống được lồng ghép tự nhiên vào bối cảnh quen thuộc của dân văn phòng, từ đặt món giờ trưa đến những buổi xế chiều gọi trà sữa.

Mỗi tập chỉ kéo dài vài phút nhưng vẫn đủ để tạo nên những tình huống lãng mạn, hài hước và kịch tính, khiến người xem khó rời mắt.

Đồng thời, chuỗi video còn “chiêu đãi” người xem bằng những khung hình món ăn hấp dẫn xuyên suốt mỗi tập, kết hợp phần mô tả và cảm nhận sống động về hương vị từ dàn nhân vật, qua đó đánh thức vị giác, khơi gợi cảm hứng ăn uống.

Không chỉ “cuốn” về tình tiết, chuỗi video review món ăn còn khiến người xem bị “cuốn” vào vũ trụ món ngon hấp dẫn.

Nhờ cách kể chuyện gần gũi cùng sự kết hợp khéo léo giữa yếu tố giải trí và ẩm thực, “Tổng Tài Ăn Cơm Ngon Tôi Giao” nhanh chóng trở thành “món ăn tinh thần” dành cho dân công sở vào giờ nghỉ trưa, giúp người xem vừa thư giãn, vừa được gợi cảm hứng cho bữa ăn tiếp theo trên ShopeeFood.

Dàn cast “tổng tài” khuấy động trên sóng livestream

Loạt nội dung xoay quanh “tổng tài” còn được ShopeeFood đưa lên livestream - hình thức giải trí quen thuộc với người dùng trẻ. Vào ngày 22/3, dàn diễn viên của “Tổng Tài Ăn Cơm Ngon Tôi Giao” cùng dàn “tổng tài tập sự” gồm SWAN, Thái Lê Minh Hiếu, Hồ Đông Quan, lighT đã cùng xuất hiện trong chương trình livestream “Trùm Deal Lên Live 22.3”, mang đến một buổi giao lưu sôi động.

Những tiểu phẩm quen thuộc được tái hiện trên sóng livestream với loạt tình huống hài hước.

Không chỉ mang lại tiếng cười qua các tiểu phẩm, buổi livestream còn khiến khán giả hào hứng khi có thể tranh thủ săn loạt deal ăn ngon giảm 50% hấp dẫn. Từ màn “bắt trend” ngoài đời thực đến chuỗi video review món ăn và sự xuất hiện của dàn cast trên sóng livestream, ShopeeFood cho thấy khả năng bắt nhịp nhanh với các trào lưu giải trí đang thịnh hành.

Không dừng lại ở dịch vụ đặt món tiện lợi, nền tảng liên tục thử nghiệm những cách tiếp cận nội dung mới, đưa yếu tố giải trí vào hành trình trải nghiệm của người dùng. Qua đó, ShopeeFood tiên phong tạo nên chuỗi trải nghiệm liền mạch từ offline đến online, khiến việc đặt đồ ăn không chỉ tiện lợi, mà còn trở nên sinh động và thú vị hơn mỗi ngày.

Trong thời gian tới, ShopeeFood hứa hẹn tiếp tục mang đến nhiều nội dung sáng tạo, góp phần làm mới trải nghiệm đặt món trực tuyến và tăng thêm sự hứng thú cho người dùng.