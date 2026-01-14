Hành trình 2025 rực rỡ từ những nỗ lực của cộng đồng tài xế ShopeeFood

Tri ân bác tài là chuỗi sự kiện thường niên lớn nhất năm của ShopeeFood để nhìn lại chặng đường đồng hành và ghi nhận những đóng góp tích cực của đội ngũ tài xế.

Năm 2025, với thông điệp “Hành trình Phố Cam rực rỡ”, chương trình được mở rộng quy mô tổ chức, tiếp tục tôn vinh tinh thần bền bỉ sau tay lái và lan tỏa sự gắn kết trong cộng đồng tài cam.

Hơn 1.000 tài xế hội tụ, thắp sáng Phố Cam rực rỡ

Luôn hướng đến sự quan tâm và hỗ trợ thiết thực dành cho cộng đồng tài xế, trong nhiều năm qua, ShopeeFood đã triển khai loạt chương trình nhằm đồng hành và tiếp thêm động lực để các bác tài an tâm, vững vàng sau tay lái. Tiếp nối hành trình đó, chuỗi sự kiện tri ân bác tài 2025 với chủ đề “Hành trình Phố Cam rực rỡ” trở thành điểm hẹn để các bác tài ShopeeFood từ khắp mọi miền được gặp gỡ, kết nối và sẻ chia. Chuỗi sự kiện đã diễn ra trong tháng 12 vừa qua tại 3 thành phố lớn là TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng, quy tụ hơn 1.000 tài xế đến từ khắp 3 miền.

ShopeeFood tổ chức chuỗi sự kiện thường niên nhằm vinh danh những tài xế nỗ lực trong năm.

Ngay từ sáng sớm ngày diễn ra sự kiện, các bác tài đã hào hứng có mặt và tham gia chuỗi hoạt động tương tác tại các khu vực đặt booth trải nghiệm. Những ly trà sữa mát lạnh của Gong Cha, cơ hội khám phá những sản phẩm thiết kế riêng cho bác tài từ Selex Motors, hay những phần quà độc quyền từ ShopeeFood… đã góp phần tạo nên bầu không khí sôi động của buổi gặp mặt cuối năm. Bên cạnh đó, các trò chơi gắn kết cũng liên tục diễn ra, mang đến tiếng cười và những khoảnh khắc thư giãn cho các bác tài bên cạnh nhịp sống bận rộn thường ngày.

Bác tài Nguyễn Quốc Trung (Hà Nội) cho rằng điều đáng quý nhất không chỉ là những phút giây anh em gặp gỡ hay phần thưởng nhận được, mà là cảm giác được tôn trọng và đồng hành. “ShopeeFood không chỉ là nền tảng làm việc, mà còn tạo cho anh em cảm giác mình là một phần của cộng đồng”, anh chia sẻ.

Đồng hành cùng ShopeeFood trong ngày hội tri ân bác tài là sự góp mặt của các đối tác thương hiệu như Selex Motors, Trà sữa Mixue, Gong Cha, Mì Cay Seoul Korean, Al Fresco's, Phúc Long, Coca Cola, Bánh mì Huynh Hoa… mang đến đa dạng trải nghiệm và những phần quà thiết thực.

Sự kiện tri ân bác tài 2025 được bao trùm bởi không khí sôi động, vui vẻ với hoạt động gắn kết và nhiều phần quà hấp dẫn.

Đồng hành cùng ShopeeFood 3 năm liên tiếp, đại diện Selex Motors chia sẻ: “Nhờ giải pháp đổi pin tiện như đổ xăng mà không cần chờ sạc, hệ sinh thái xe điện của Selex Motors hỗ trợ các tài xế ShopeeFood tiết kiệm chi phí vận hành, tối ưu thời gian hoạt động. Trong thời gian tới, Selex tiếp tục triển khai các chương trình ưu tiên và đồng hành lâu dài cùng tài xế ShopeeFood”.

Hệ thống giải thưởng lớn nhất từ trước đến nay, tôn vinh nỗ lực sau tay lái

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là hoạt động vinh danh các bác tài tiêu biểu với tổng cộng 200 giải được trao trên toàn quốc. Đây là hệ thống giải thưởng có quy mô và giá trị lớn nhất từ trước đến nay của ShopeeFood, thể hiện mong muốn tri ân nhiều hơn những nỗ lực bền bỉ của đội ngũ tài xế.

Tại sự kiện, các hạng mục như Xế cam ấn tượng, Xế bền bỉ, Xế nhiệt huyết, Ngôi sao của năm… đã gọi tên những bác tài không ngừng nỗ lực trong năm vừa qua. Mỗi danh hiệu không chỉ đại diện cho thành tích hoạt động nổi bật, mà còn là sự công nhận tinh thần trách nhiệm, kiên trì, trở thành nguồn cảm hứng để cộng đồng tài xế tiếp tục vững tay lái trên hành trình đồng hành cùng ShopeeFood.

Sự kiện vinh danh các bác tài với tổng cộng 200 hạng mục giải thưởng, khẳng định và ghi nhận những nỗ lực không ngừng của cộng đồng tài xế ShopeeFood.

Chia sẻ sau khi được vinh danh, một bác tài khu vực Đà Nẵng cho biết giải thưởng là nguồn động viên lớn sau một năm làm việc chăm chỉ. “Những lúc thời tiết bất lợi hoặc khung cao điểm nhiều đơn, việc giao hàng có đôi chút vất vả. Tuy nhiên, ShopeeFood luôn ghi nhận nỗ lực của tài xế bằng các phần thu nhập tăng thêm, hay động viên bằng các hoạt động tri ân như thế này giúp anh em tài xế có thêm động lực và cảm thấy mọi cố gắng bỏ ra đều rất xứng đáng”, anh tâm sự.

Không chỉ tôn vinh những cá nhân nỗ lực trong năm 2025, chuỗi hoạt động tri ân bác tài còn khẳng định giá trị của những đóng góp thầm lặng sau tay lái. Qua đó, ShopeeFood còn lan tỏa tinh thần trân trọng con người - những mắt xích bền bỉ góp phần tạo nên quy trình vận hành của nền tảng mỗi ngày.

Bác tài Trần Thị Hoài Thu chia sẻ khi nhận vinh danh Nữ xế năng nổ.

Bác tài Trần Thị Hoài Thu (53 tuổi, Hà Nội), người được vinh danh hạng mục Nữ xế năng nổ, chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ khi làm nghề: “Tôi chạy ca tối từ 18h đến 23h. Có hôm chuẩn bị kết thúc ca thì nhận được một đơn khá xa kèm lời nhắn mong bác tài đừng hủy vì người nhận đang gặp khó khăn và rất cần đồ ăn. Khi nhận được tin, tôi cố gắng chạy nốt chuyến đó và nhận được lời cảm ơn ấm áp. Điều khiến tôi nhớ nhất là mình đã kịp giúp một người có bữa ăn trong lúc cần thiết, sau khi đơn hàng của họ nhiều lần bị hủy”.

Dấu ấn một năm bền bỉ đồng hành cùng ShopeeFood

Có thể thấy, để tạo nên một “Hành trình Phố Cam rực rỡ” trong năm 2025, ShopeeFood đã triển khai nhiều hoạt động hướng đến việc đồng hành và chăm lo đời sống của cộng đồng tài xế.

Mở đầu là ngày hội “Gia đình Tài Cam”, mang đến không gian gắn kết để các gia đình bác tài cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ. Sự kiện quy tụ 200 gia đình tại TP.HCM và Hà Nội, đồng thời trao tặng 100 suất học bổng cho con em tài xế. Tiếp đó, giải bóng đá thường niên “Phù Đổng giao đơn” được mở rộng toàn quốc, thu hút 272 tài xế từ 24 đội bóng tại 3 thành phố lớn (Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng), đã tạo nên một sân chơi sôi động, lan tỏa tinh thần kề vai sát cánh cùng đồng đội.

ShopeeFood đồng hành cộng đồng tài xế thông qua nhiều hoạt động gắn kết được tổ chức xuyên suốt năm qua.

Ngoài ra, nhân dịp 20/10, ShopeeFood đã vinh danh 100 tài xế nữ xuất sắc và trao tặng hàng trăm áo thun phiên bản giới hạn. Đặc biệt, trước những tác động của thiên tai, chương trình “Tiếp sức bác tài - đường dài có nhau” đã kịp thời hỗ trợ 52 tài xế với mức lên đến 5 triệu đồng mỗi trường hợp, góp phần san sẻ khó khăn và tiếp thêm niềm tin để các bác tài an tâm tiếp tục hành trình.

Nhìn lại hành trình 2025, chuỗi hoạt động của ShopeeFood không chỉ tiếp thêm động lực cho tài xế, mà còn lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Khép lại một năm nhiều dấu ấn, sự kiện tri ân bác tài không chỉ là dịp để cộng đồng tài xế cùng nhìn lại những cột mốc rực rỡ và thành tích nổi bật, được gặp gỡ và giao lưu với đồng nghiệp, mà còn là thời điểm để ShopeeFood ghi nhận dành cho những nỗ lực bền bỉ của đội ngũ tài xế, khẳng định cam kết lâu dài trong việc xây dựng một cộng đồng tài cam bền vững.