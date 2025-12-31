ShopeeFood tái định hình cuộc chơi đặt món trực tuyến trong năm 2025

Bằng cải tiến dịch vụ và triển khai hoạt động sáng tạo, ShopeeFood dần định hình cuộc chơi đặt món trực tuyến, mở rộng trải nghiệm vượt khỏi khuôn khổ giao đồ ăn truyền thống.

Nền tảng ShopeeFood hướng đến kết nối ẩm thực với giải trí cùng thế mạnh công nghệ, tạo nên những điểm chạm mới mẻ và khác biệt cho người dùng.

Bước đi đột phá trong mô hình ẩm thực - giải trí

Trước xu hướng ẩm thực kết hợp giải trí ngày càng “lên ngôi”, ShopeeFood từng bước tái định nghĩa thói quen ăn uống hàng ngày của giới trẻ bằng cách biến mỗi lần đặt món thành trải nghiệm sáng tạo và giàu cảm xúc, thông qua việc gia tăng điểm chạm trên hành trình người dùng.

Năm 2025, ShopeeFood tiên phong khai thác mô hình ăn uống kết hợp livestream giải trí. Nền tảng cho phép người dùng vừa theo dõi KOL và nghệ sĩ trải nghiệm món ăn một cách chân thực, vừa tương tác, săn ưu đãi giới hạn và đặt món ngay trong lúc xem. Cách tiếp cận tạo nên hành trình đặt món liền mạch, sinh động - từ xem đánh giá, chốt đơn đến thưởng thức món ăn.

ShopeeFood hướng người dùng đến việc kết nối ẩm thực với giải trí.

Khởi đầu với livestream “Idol lên deal - ăn ngon hết sẩy”, livestream đầu tiên của ShopeeFood và ShopeeFood Mart kéo dài 9 giờ thu hút hàng triệu lượt xem, đánh dấu bước tiến mới của kỷ nguyên livestream ẩm thực tại thị trường Việt Nam. Tiếp nối thành công, chuỗi livestream “Trùm deal lên live” được cộng đồng đón nhận, trở thành điểm hẹn “chốt đơn” định kỳ của những người yêu ẩm thực.

Lần đầu tiên, ShopeeFood ra mắt tính năng "Trùm deal lên live” cùng giỏ hàng livestream. Tính năng cho phép người dùng săn trùm deal trực tiếp ngay trong phiên livestream và linh hoạt sử dụng ưu đãi sau đó. Tính năng mang đến loạt khuyến mãi lên đến 50% từ thương hiệu quen thuộc như Katinat, KFC, Highlands Coffee, Bánh mì Huynh Hoa... Sau khi khởi động từ tháng 5, các phiên livestream thu hút hơn 21 triệu lượt xem, tạo sức lan tỏa trên mạng xã hội và góp phần định hình xu hướng mới cho ngành giao đồ ăn trực tuyến.

Kể từ khi ra mắt, “Trùm deal lên live” trở thành chuỗi livestream ẩm thực thu hút hàng chục triệu lượt xem.

Song song với hoạt động trực tuyến, ShopeeFood tăng nhận diện thương hiệu và mở rộng độ phủ thông qua việc kết hợp, tận dụng sức nóng từ chương trình được yêu thích. Điều này đưa trải nghiệm vượt khỏi không gian số, hiện diện ngoài đời thực và kết nối trực tiếp với người dùng.

Cách tiếp cận này được thể hiện qua Trạm tiếp sức ShopeeFood tại chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai. Đó là nơi người tham dự có thể đặt món từ cửa hàng ngoài khu vực concert và nhận trực tiếp tại booth của ShopeeFood. Trong các đêm diễn từ day 3 đến day 6, hơn 80.000 đơn hàng ShopeeFood được giao đến khán giả, góp phần đưa hình ảnh chiếc túi ShopeeFood trở thành “người bạn đồng hành” với cộng đồng người hâm mộ tại sự kiện.

ShopeeFood mang loạt trải nghiệm ẩm thực kết hợp giải trí đa điểm chạm ra ngoài đời thực, thu hút sự chú ý của giới trẻ.

Không dừng lại ở việc đồng hành cùng sự kiện giải trí lớn, ShopeeFood mở rộng cách tiếp cận khi chủ động kiến tạo sân chơi “vạn năng” kết hợp giữa ẩm thực, âm nhạc và giải trí dành cho tín đồ ẩm thực TP.HCM vào tháng 10. Tại sự kiện “Đại tiệc vạn năng - ShopeeFood Mega Fest”, người tham gia không chỉ được thưởng thức ẩm thực, tận hưởng hoạt động giải trí mà còn có cơ hội gặp gỡ nghệ sĩ yêu thích và hòa mình vào đêm đại nhạc hội. “Đại tiệc vạn năng - ShopeeFood Mega Fest” thu hút hàng chục nghìn lượt người tham dự, lọt vào top 2 chiến dịch truyền thông nổi bật của tháng 10 (theo số liệu từ Kompa), góp phần đưa sự kiện trở thành một trong những tâm điểm giải trí sôi động nhất trong giai đoạn cuối năm.

Đa dạng hóa trải nghiệm đặt món

Năm 2025 đánh dấu bước tăng tốc của ShopeeFood khi nền tảng tiếp tục mở rộng độ phủ trên toàn quốc, đưa dịch vụ giao đồ ăn đến thêm 7 khu vực mới. Bước đi này không chỉ giúp người dùng dễ dàng tiếp cận món ăn quen thuộc, mà còn mở ra cơ hội để các đối tác nhà hàng giới thiệu ẩm thực đặc trưng đến tệp khách hàng rộng hơn, góp phần quảng bá và làm phong phú trải nghiệm ẩm thực bản địa.

Trên nền tảng được người dùng tin chọn, ShopeeFood tiếp tục làm mới trải nghiệm đặt món bằng việc ra mắt hai tính năng “Ăn ngon rẻ” và “Trùm deal”, được phát triển dựa trên thói quen và hành vi tiêu dùng thực tế.

Trong đó, tính năng “Ăn ngon rẻ” ra đời dựa trên xu hướng tiêu dùng của nhóm nhân viên văn phòng, học sinh, sinh viên và cư dân chung cư. Đó là những người có tần suất đặt món cao, nhu cầu ăn uống tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Tính năng tự động gợi ý món ăn từ hệ thống đối tác uy tín, gần khu vực người dùng với mức giá chỉ từ 30.000 đồng (đã bao gồm phí vận chuyển). Từ món ăn quen thuộc như bún, cơm đến thương hiệu trà sữa và cà phê, danh sách lựa chọn liên tục được cập nhật, mang đến trải nghiệm ẩm thực gần gũi, tiện lợi và đa dạng hơn cho người dùng.

Sau khi triển khai, số lượng đơn hàng từ “Ăn ngon rẻ” ghi nhận mức tăng 5,2 lần, đồng thời số lượng người dùng tăng 3,6 lần trong vòng 6 tháng (tỷ lệ tăng trưởng ghi nhận từ tháng 5 đến tháng 11, dựa trên dữ liệu hệ thống của ShopeeFood). Điều này cho thấy mức độ đón nhận tích cực từ tệp khách hàng thân thiết.

Hai tính năng “Ăn ngon rẻ” và “Trùm deal” ra mắt trong năm nay của ShopeeFood được cộng đồng yêu ẩm thực đón nhận.

Nếu “Ăn ngon rẻ” đáp ứng nhu cầu ăn uống hàng ngày, thì “Trùm deal” mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới: Mua trước, sử dụng sau. Lấy cảm hứng từ thói quen săn đơn trên sàn thương mại điện tử, Trùm deal cho phép người dùng mua trước món ăn với mức ưu đãi lên đến 50% và sử dụng linh hoạt trong các ngày tiếp theo.

Nhờ vậy, tính năng này mang lại sự chủ động trong chi tiêu và kế hoạch ăn uống, đặc biệt phù hợp với nhóm người dùng có lịch sinh hoạt linh hoạt hoặc thói quen lên kế hoạch trước. Đồng thời, tính năng này còn là công cụ kích cầu hiệu quả cho đối tác. Thông qua hiển thị ưu tiên và kết hợp tương tác trên phiên livestream, chương trình giúp nhà hàng tăng lượt tiếp cận, cải thiện tỷ lệ chuyển đổi và thu hút thêm khách hàng mới.

“Năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của ShopeeFood, với trọng tâm là làm mới và nâng cao trải nghiệm đặt món thông qua sự kết hợp giữa ẩm thực và giải trí. Bên cạnh đó, việc mở rộng hoạt động, ra mắt tính năng mới, tăng cường hợp tác với đối tác uy tín… không chỉ giúp ShopeeFood kết nối với người dùng, mà còn tạo thêm dư địa để duy trì tăng trưởng cho đối tác. Trên nền tảng đó, ShopeeFood đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Thương hiệu hướng tới xây dựng nền tảng ẩm thực số linh hoạt, hiệu quả và gắn bó lâu dài với khách hàng trong thời gian tới”, đại diện của ShopeeFood chia sẻ.