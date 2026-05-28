ShopeeFood 'phủ cam' mùa hè Đà Nẵng với tinh hoa ẩm thực xứ Quảng

Từ sân chơi review ẩm thực đến chuỗi hoạt động tại Đà Nẵng, ShopeeFood không chỉ tôn vinh hương vị xứ Quảng mà còn lan tỏa ẩm thực địa phương đến đông đảo du khách.

Khởi động chuỗi hoạt động lan tỏa tinh hoa xứ Quảng “vị đúng đỉnh”, ShopeeFood mang đến sân chơi review món ngon, mở ra hành trình lan tỏa hương vị làm nên bản sắc ẩm thực địa phương. Ngay sau khi phát động, chương trình nhanh chóng thu hút hàng loạt bài chia sẻ quán quen, đặc sản xứ Quảng và trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ.

Tinh thần lan tỏa ấy tiếp tục bùng nổ tại Đà Nẵng Food Tour Festival 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng ShopeeFood tổ chức tại Công viên Biển Đông.

Diễn ra trong khung giờ 16-23h từ 20/5 đến 24/5, sự kiện biến trung tâm thành phố biển thành tâm điểm của ẩm thực, văn hóa, du lịch, thu hút hơn 100.000 người dân cùng du khách trong và ngoài nước tham gia.

Điểm hẹn trải nghiệm tinh hoa ẩm thực xứ Quảng

Ngay từ cổng check-in lễ hội, người tham dự nhận “Hộ chiếu tinh hoa” để bắt đầu hành trình khám phá ẩm thực xứ Quảng, được tái hiện sống động qua từng gian hàng.

Người dân và du khách tại Đà Nẵng có dịp tận hưởng không khí lễ hội cuối tuần cùng hành trình khám phá ẩm thực xứ Quảng.

Từ mì Quảng, cao lầu đến bánh xèo hay nước Mót Hội An… các khu ẩm thực giới thiệu loạt món đặc trưng luôn tấp nập thực khách ghé thưởng thức và check-in. Nơi đây thu hút khoảng 15 nghìn lượt khách mỗi ngày xuyên suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Không khí nhộn nhịp tại Đà Nẵng Food Tour Festival 2026 khi đông đảo người tham dự cùng khám phá gian hàng.

Không đơn thuần là hành trình ăn ngon, khách tham quan còn có cơ hội cảm nhận trọn vẹn tinh thần ẩm thực xứ Quảng thông qua cách chế biến, nguyên liệu và câu chuyện văn hóa gắn liền từng món ăn giữa không gian biển Đà Nẵng nhộn nhịp.

Hương vị đặc trưng xứ Quảng trở thành điểm nhấn thu hút người tham dự.

Đặc biệt, người tham dự có thể trực tiếp đặt món qua ShopeeFood và nhận ngay tại gian hàng, tạo nên hành trình khám phá ẩm thực liền mạch, nơi mọi hương vị yêu thích đều có thể thưởng thức ngay giữa không gian lễ hội.

Bùng nổ với chuỗi trải nghiệm giải trí đa giác quan

Tiếp nối hành trình khám phá tinh hoa xứ Quảng, sự kiện tiếp tục đưa cảm xúc của người tham dự thăng hoa bằng chuỗi trải nghiệm giải trí. Không khí rộn ràng hơn khi ShopeeFood phủ sắc cam khắp thành phố với dàn siêu xe, xe buýt hai tầng cùng sự xuất hiện của dàn cast “Đảo Hoa Hậu”. Chuỗi hoạt động góp phần thu hút người dân, du khách đến tham gia.

Sắc cam ShopeeFood phủ khắp cung đường Đà Nẵng, góp phần làm nóng không khí lễ hội.

Không khí lễ hội được đẩy lên cao trào với đại nhạc hội, thu hút khán giả đến check-in, trải nghiệm ẩm thực và hòa mình vào âm nhạc. Karik khuấy động bằng loạt ca khúc quen thuộc cùng phong cách trình diễn đầy năng lượng, trong khi Orange mang đến màu sắc trẻ trung cùng thử thách đoán tên “Vị đúng đỉnh xứ Quảng”. Qua đó, ShopeeFood giới thiệu bộ sưu tập “Vị đúng đỉnh”, giúp người dùng dễ dàng khám phá quán ăn địa phương nổi bật trên ứng dụng.

Nối tiếp, Kimmese giữ nhiệt sân khấu bằng bản rap cá tính. Không khí càng bùng nổ khi (S)TRONG Trọng Hiếu xuất hiện với bản phối rock của hit Kho báu, cùng khán giả cháy hết mình.

Sân khấu đại nhạc hội liên tục được khuấy động qua loạt tiết mục bùng nổ cảm xúc và đậm chất giải trí.

Khoảnh khắc được chờ đợi nhất đêm nhạc gọi tên Noo Phước Thịnh. Nam ca sĩ mang đến loạt hit quen thuộc như Những kẻ mộng mơ, Chạm khẽ tim anh một chút thôi và khép lại đêm đại nhạc hội rực rỡ trong màn hòa giọng đầy cảm xúc cùng khán giả qua ca khúc Một vòng Việt Nam.

Với sân khấu được thiết kế hoành tráng, kết hợp cùng màn trình diễn thăng hoa, đêm đại nhạc hội thu hút hơn 50 nghìn khán giả tham gia, hòa mình vào không gian lễ hội sống động và cuồng nhiệt.

Đà Nẵng Food Tour Festival 2026 để lại trải nghiệm ẩm thực hấp dẫn và ấn tượng khó quên trong lòng du khách.

Trước đó, Lễ hội Bia 23/5 (dành cho người tham dự từ 18 tuổi trở lên) tại khu vực Beer Zone cũng thu hút đông đảo bạn trẻ thưởng thức combo ẩm thực, hòa mình vào âm nhạc của DJ Mie, DJ Mayson và giao lưu cùng dàn cast “Đảo Hoa Hậu” bên bờ biển Đà Nẵng.

Từ sân chơi trực tuyến đến sự kiện Đà Nẵng Food Tour Festival 2026 do ShopeeFood phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Đà Nẵng tổ chức, tinh hoa xứ Quảng “vị đúng đỉnh” được lan tỏa mạnh mẽ qua chuỗi hoạt động kết hợp giữa ẩm thực, văn hóa, du lịch, giải trí. Sắc cam ShopeeFood phủ khắp Đà Nẵng cũng góp phần mang câu chuyện ẩm thực địa phương đến gần hơn với người dân và du khách trên toàn quốc.