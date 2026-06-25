Người dùng Việt bị Adobe khoá tài khoản hàng loạt

Adobe vừa khiến cộng đồng sáng tạo xôn xao khi hủy tài khoản Creative Cloud của nhiều khách hàng, bao gồm cả những người đã mua bản quyền hợp lệ.

Nhiều khách hàng cho biết đã bị Adobe khoá tài khoản. Ảnh: Nhật Tường.

Tối ngày 23/6, nhiều người dùng phần mềm Adobe nhận email thông báo tài khoản Creative Cloud của họ đã bị hủy. Email thông báo được gửi từ nhóm Adobe Genuine, cho biết các chuyên gia phòng chống gian lận của hãng đã phát hiện hành vi không trung thực từ phía người dùng. Gói đăng ký bị hủy, theo đó người dùng mất quyền truy cập các ứng dụng đi kèm và dịch vụ lưu trữ của Adobe. Chủ tài khoản trong nước bày tỏ sự bức xúc vì khẳng định đã thanh toán đầy đủ qua thẻ ngân hàng và gói phần mềm vẫn đang trong thời hạn sử dụng hợp lệ.

Thông thường, việc rà soát được thực hiện qua phần mềm nội bộ Adobe Genuine Service (AGS) chạy ngầm trên thiết bị. Dịch vụ kết nối với máy chủ hãng khi có Internet, có khả năng kiểm tra giấy phép sử dụng hiện tại và phân tích lịch sử thiết bị, địa chỉ IP. Dù người dùng đã gỡ đi, AGS vẫn có thể ghi nhớ thiết bị từng cài phần mềm lậu.

Điều khoản sử dụng của Adobe có hiệu lực từ tháng 10/2025 quy định rõ điều này. Tài khoản vi phạm có thể bị chấm dứt lập tức. Hãng không hoàn tiền cho phần thời gian chưa sử dụng với việc sử dụng mã kích hoạt từ nguồn không hợp pháp bị cấm.

Theo phản ánh trên hội nhóm trên Facebook, có 3 nhóm người dùng chính đang chịu ảnh hưởng. Tập chiếm tỷ lệ cao nhất từng sử dụng công cụ bẻ khóa trong nhiều năm. Dù phần mềm được làm sạch, có thể AGS vẫn quét ra tệp cấu hình cũ và khoá cả tài khoản chính hãng mua mới.

Nhóm thứ hai mua qua trung gian giá rẻ vì muốn tiết kiệm chi phí mua tài khoản. Thực chất, nhiều tài khoản lập từ thẻ tín dụng bị đánh cắp. Kẻ xấu lợi dụng lỗ hổng mã giảm giá. Hệ thống rà soát sẽ bẻ gãy các liên kết lậu này.

Ngoài ra, hiện tượng quét nhầm của Adobe đã từng xảy ra tại nhiều quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan và Indonesia. Đại diện Adobe từng thừa nhận thuật toán quét tự động đôi khi xảy ra sai sót và nhầm lẫn đối với các tài khoản sử dụng mã giảm giá không thuộc đại lý ủy quyền. Do đó, một số người dùng hoàn toàn mới, mua trực tiếp từ trang chủ nhưng vẫn bị khoá.

Người dùng chịu ảnh hưởng có thể thử giải pháp khẩn cấp là truy cập kênh hỗ trợ chính thức và nhập từ khóa "AGENT" để kết nối với nhân viên thật. Khách hàng cần chuẩn bị sẵn hóa đơn giao dịch ngân hàng, kèm theo email xác nhận mua hàng.

Trong một số trường hợp, Adobe từ chối khôi phục. Nếu tự tin không vi phạm, người dùng liên hệ với ngân hàng phát hành và có quyền yêu cầu tra soát hoặc hủy giao dịch. Quyền lợi này được bảo hộ bởi Visa hay Mastercard trong vòng 90 ngày.