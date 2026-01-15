Người dùng VCB Digibank nhận nhiều ưu đãi khi di chuyển dịp Tết

VCB Digibank triển khai chương trình “Ưu đãi đổ bộ - Di chuyển cực vui” nhằm hỗ trợ khách hàng đặt vé di chuyển thuận tiện, tiết kiệm ngay trên ứng dụng.

Tết đến, nhu cầu đi lại của người lao động xa quê, sinh viên và các gia đình tăng mạnh, kéo theo lo ngại về chi phí và việc đặt vé. Đáp ứng nhu cầu này, chương trình “Ưu đãi đổ bộ - Di chuyển cực vui” trên VCB Digibank giúp người dùng tối ưu chi phí, tiếp cận dịch vụ di chuyển dễ dàng hơn trong những ngày cuối năm.

Ai được giảm giá đến 50% khi đặt vé trên VCB Digibank?

Chào đón xuân mới và đồng hành cùng hàng triệu người dân trên hành trình về quê đón Tết Bính Ngọ 2026, Ngân hàng Vietcombank tung ra chương trình “Tết có Digibank - Ưu đãi đổ bộ - Di chuyển cực vui”. Nhiều người dùng nhanh chóng tận dụng chương trình này để tối ưu hóa chi phí. Chị Thu Hà (27 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Nhờ biết đến và sử dụng mã giảm giá trên VCB Digibank, tôi tiết kiệm được gần 500.000 đồng cho hành trình về quê, bao gồm cả vé máy bay và chi phí taxi di chuyển”.

Niềm vui của người dùng khi “săn” thành công vé tàu hỏa giảm giá đến 50% trên ứng dụng VCB Digibank.

Điểm cộng lớn nhất của chương trình là cách thức tham gia đơn giản, ai cũng có thể nhận mã giảm giá. Cụ thể, đối với vé máy bay, mọi khách hàng đều được tặng mã giảm 50% (tối đa 150.000 đồng). Đối với dịch vụ di chuyển khác, khách hàng lần đầu trải nghiệm một trong những tính năng VNPAY Taxi/Đặt vé tàu/Đặt vé xe sẽ nhận mã khuyến mại đa năng giảm 50% (tối đa 50.000 đồng). Ngoài ra, tất cả khách hàng đều được hưởng mã giảm 50% (tối đa 30.000 đồng) cho dịch vụ này.

Người dùng lần đầu sử dụng dịch vụ có thể áp dụng đồng thời các mã giảm giá để tiết kiệm tối ưu chi phí di chuyển.

Như vậy, nếu là khách hàng lần đầu tiên trải nghiệm tiện ích di chuyển trên VCB Digibank, người dùng có thể sử dụng lần lượt các mã giảm giá nêu trên.

Hệ sinh thái tiện ích toàn diện tích hợp trên ứng dụng ngân hàng

VCB Digibank đồng hành cùng khách hàng trong mọi nhu cầu dịp cao điểm cuối năm thông qua việc tích hợp hệ sinh thái tiện ích đa dạng của VNPAY. Người dùng chỉ cần mở ứng dụng là có thể giải quyết trọn vẹn bài toán di chuyển từ đặt vé xe khách, vé tàu hỏa cho đến vé máy bay của hãng hàng không nội địa và quốc tế. Các thao tác tìm chuyến, chọn chỗ, thanh toán đều được thực hiện mượt mà, nhanh chóng với thông tin minh bạch.

Đáng chú ý, đặt vé máy bay trực tiếp trên VCB Digibank giúp người dùng có nhiều thời gian cân nhắc lựa chọn chuyến bay tối ưu nhất về giá cả lẫn thời gian. Thông tin tổng hợp về hành trình, mức giá của hơn 30 hãng hàng không được hiển thị theo thời gian thực, giúp người dùng không cần truy cập nhiều trang web riêng lẻ.

Bên cạnh đó, tiện ích khác của VNPAY được tích hợp ngay trên ứng dụng VCB Digibank còn mang đến nhiều trải nghiệm giải trí hấp dẫn như mua vé xem phim hay mua vé xổ số Vietlott cầu may đầu năm. Với sự tiện lợi và loạt ưu đãi thiết thực, VCB Digibank trở thành bạn đồng hành đắc lực, giúp khách hàng tận hưởng mùa Tết thảnh thơi và trọn vẹn.