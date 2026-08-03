Người dùng cởi mở với nội dung AI nhưng vẫn đề cao chân thật

AI đang thay đổi cách thương hiệu tạo ra và phân phối nội dung với tốc độ chưa từng có. Tuy nhiên, yếu tố quyết định hiệu quả là khả năng tạo dựng kết nối chân thật với người dùng.

Sự hoàn hảo dần mất đi giá trị khác biệt, khi người dùng dần hình thành cơ chế phòng vệ trước những quảng cáo dàn dựng, quá chỉn chu.

Trong báo cáo “The Art and Science of Authenticity” do TikTok công bố vào quý I/2026, 3/4 người tiêu dùng có xu hướng bỏ qua những quảng cáo trau chuốt, tạo cảm giác “giả”; 9/10 người tiêu dùng đưa ra quyết định mua sắm dựa trên những nội dung chân thật. Đặc biệt, có tới 76% người sẵn sàng nhấp vào giỏ hàng sau khi tiếp cận các nội dung thực, gần gũi.

Như vậy, xuyên suốt hành trình mua hàng của người dùng, tính chân thực của nội dung - có thể kể đến quảng cáo từ nhóm nhà sản xuất nội dung (creator), đóng vai trò là động cơ cốt lõi, từ thúc đẩy nhận diện, cân nhắc đến chuyển đổi, đồng thời nuôi dưỡng niềm tin và giá trị thương hiệu.

Dữ liệu này cũng cho thấy thực tế rằng khi công nghệ càng hiện đại, tinh vi, con người càng có xu hướng tìm về giá trị tự nhiên, chân thật. Trong thời AI, lợi thế cạnh tranh của thương hiệu không chỉ nằm ở việc mở rộng hiệu suất sáng tạo bằng công nghệ, mà còn ở khả năng chạm đến người dùng bằng sự chân thật và bản sắc riêng.

Người dùng ngày càng ưu tiên những nội dung quảng cáo chân thực, gần gũi hơn là các quảng cáo được dàn dựng hoàn hảo.

Khi đặt tính chân thực làm nền tảng sáng tạo, kết hợp với sức mạnh của AI, nhiều thương hiệu đã tạo nên những chiến dịch thành công khi vừa “viral”, vừa tạo ra kết nối cảm xúc với người dùng.

Một chiến dịch activation tại cửa hàng pop-up (điểm bán hàng tạm thời) do Vaseline từng triển khai vào năm 2025, là một ví dụ điển hình. Chỉ trong 3 ngày diễn ra sự kiện, thương hiệu này đã ứng dụng TikTok Symphony - một giải pháp AI sáng tạo của nền tảng TikTok, biến hoạt động checkin của hơn 300 người dùng và nhà sáng tạo nội dung thành hơn 2.000 hình ảnh động và video thú vị để khách hàng có thể tải lên TikTok. Quá trình xử lý hình ảnh đến phân phối nội dung được thực hiện với tốc độ gần như ngay lập tức, cho phép chiến dịch phủ sóng mạng xã hội trong thời gian ngắn.

TikTok Symphony góp phần vào thành công của chiến dịch của Vaseline.

Hiệu quả chiến dịch không dừng lại ở tốc độ hay “viral”. Quan trọng hơn, mỗi nội dung tạo ra bởi TikTok Symphony đều được cá nhân hóa cho khách tham dự, đưa họ trở thành nhà sáng tạo nội dung cùng thương hiệu. Những khoảnh khắc đầy cảm xúc, tự nhiên, không có kịch bản đã tạo nên kết nối chân thật, gần gũi giữa thương hiệu và người tiêu dùng.

Vaseline đã tận dụng chính trải nghiệm thật của người dùng để tạo ra nguồn nội dung quy mô lớn, chân thực, có khả năng lan tỏa trong thời gian ngắn và tối ưu chi phí để tạo ra các nội dung AI.

Còn nếu thương hiệu đang quan tâm tới cách làm việc với các nhà sáng tạo TikTok một cách dễ dàng hơn, nền tảng TikTok One là một giải pháp hiệu quả. Với mạng lưới hơn 19.000 nhà sáng tạo với trên 100.000 followers sẵn có, thương hiệu sẽ nhanh chóng tìm kiếm kết nối, giao dịch thuận tiện, và nhận được những báo cáo chiến dịch xuyên suốt khi hợp tác trên TikTok One.

AI đang mở ra cách tiếp cận người dùng mới, thách thức nhưng cũng đầy cơ hội. Thời cơ sẽ thuộc về những thương hiệu có tư duy sáng tạo, hiểu người dùng và nắm trong tay các công cụ tiên phong, hiệu quả.