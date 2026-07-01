Tin vui với siêu AI mạnh nhất thế giới

Mỹ dỡ kiểm soát với mô hình Claude Fable và Claude Mythos, chưa đầy 3 tuần sau khi yêu cầu Anthropic hạn chế quyền truy cập vì lo ngại an ninh quốc gia.

Mô hình AI mạnh nhất của Anthropic được gỡ lệnh kiểm soát. Ảnh: Bloomberg.

Anthropic cho biết việc khôi phục quyền truy cập các mô hình Claude sẽ bắt đầu ngay sau quyết định này.

“Chúng tôi sẽ bắt đầu khôi phục quyền truy cập từ ngày 2/7”, Anthropic thông báo trên X.

Theo Reuters, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick đã gửi thư cho Anthropic. Trong thư, ông cho biết các biện pháp kiểm soát đã được rút lại. Việc cho phép sử dụng các mô hình Mythos hoặc Fable trên phạm vi toàn cầu cũng không cần giấy phép.

Động thái này đánh dấu sự đảo chiều đáng chú ý trong chính sách quản lý các mô hình AI tiên tiến của Mỹ. Ngày 12/6, Anthropic đột ngột vô hiệu hóa Mythos 5 và Fable 5 sau lệnh kiểm soát. Đến cuối tháng 6, chính phủ Mỹ cho phép công ty phát hành Mythos 5 cho một số tổ chức Mỹ “đáng tin cậy”. Quyết định mới nhất mở rộng hơn việc khôi phục quyền truy cập.

Tuy nhiên, việc gỡ hạn chế không đồng nghĩa Washington ngừng giám sát lĩnh vực này. Chính phủ Mỹ đang tăng cường theo dõi các đợt phát hành mô hình AI mới. Mục tiêu là phát hiện sớm các rủi ro tiềm tàng. Washington lo ngại những mô hình AI mạnh có thể bị lạm dụng bởi người dùng tình báo quân sự ở Trung Quốc, Nga hoặc các quốc gia không phải đồng minh.

Vụ việc trên cho thấy cách tiếp cận mới của Mỹ với AI tạo sinh, bên cạnh những công nghệ lõi quan trọng khác như chip, trung tâm dữ liệu hay hạ tầng tính toán. Các mô hình AI cũng trở thành đối tượng giám sát. Đây là nhóm công nghệ có thể tạo ra giá trị kinh tế lớn, song tiềm ẩn nguy cơ lạm dụng cho các mục đích nhạy cảm.

Song, cách làm này đã gây tranh luận trong ngành công nghệ. Một số ý kiến ủng hộ việc kiểm soát trước khi phát hành ra đại chúng. Tuy nhiên, việc chính phủ tham gia quyết định ai được dùng mô hình đã vấp phải chỉ trích.

CEO Sam Altman của OpenAI cho rằng việc kiểm tra an toàn kỹ lưỡng không phải là ý tưởng xấu. Tuy nhiên, ông không ủng hộ việc chính phủ chọn khách hàng được tiếp cận mô hình.

Với Anthropic, việc Fable và Mythos được gỡ hạn chế giúp công ty nối lại quyền truy cập cho khách hàng. Mặc dù vậy, quyết định này cũng đi kèm trách nhiệm lớn hơn. Công ty phải chứng minh có thể kiểm soát rủi ro, hợp tác với chính phủ và phản ứng nhanh khi phát hiện hành vi sử dụng độc hại.