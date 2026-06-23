Claude gặp sự cố diện rộng

Sự cố khiến nhiều người dùng Claude không thể truy cập hoặc nhận phản hồi từ chatbot AI của Anthropic trong tối ngày 23/6.

Claude gặp sự cố trên toàn cầu. Ảnh: Anthropic.

Claude, chatbot AI của Anthropic gặp sự cố trên diện rộng trong tối ngày 23/6 (giờ Việt Nam). Nhiều người dùng cho biết họ không thể sử dụng dịch vụ. Lỗi xuất hiện trên nhiều mô hình và nền tảng, gồm giao diện chat, Claude Code, Claude Cowork và API.

Dữ liệu từ Downdetector cho thấy lượng báo cáo lỗi tăng nhanh. Tại Mỹ, số báo cáo có thời điểm vượt 8.000.

Trang trạng thái chính thức của Claude xác nhận hệ thống ghi nhận tỷ lệ lỗi tăng cao trên nhiều mô hình và không chỉ giới hạn ở một phiên bản. Người dùng tài khoản miễn phí và trả phí đều có thể bị ảnh hưởng.

TechRadar cho biết một số người dùng gặp tình trạng Claude “nghĩ” quá lâu mà không phản hồi. Một số trường hợp khác nhận thông báo mô hình hiện không khả dụng. Downdetector cũng ghi nhận lỗi ảnh hưởng tới cả giao diện trò chuyện và Claude Code.

Anthropic ban đầu thông báo đang điều tra sự cố. Sau đó, trang trạng thái Claude cập nhật rằng vấn đề đã được xác định. Công ty cũng cho biết bản sửa lỗi đang được triển khai.

“Sự cố đã được xác định và bản sửa lỗi đang được triển khai”, trang trạng thái Claude cho biết.

Sau khoảng một tiếng đồng hồ, Anthropic cập nhật rằng bản sửa đã được áp dụng. Tuy nhiên, theo ghi nhận sử dụng thực tế, Claude vẫn chưa thể sử dụng bình thường, trong khi số báo cáo lỗi trên Downdetector vẫn ở mức cao.

Sự cố lần này diễn ra trong bối cảnh Claude ngày càng được sử dụng rộng rãi. Dịch vụ của Anthropic cạnh tranh trực tiếp với các chatbot AI lớn khác. Claude Code cũng được nhiều lập trình viên dùng trong công việc phát triển phần mềm.

Đây không phải sự cố duy nhất của Claude trong thời gian gần đây. Trang trạng thái của công ty ghi nhận một số vấn đề liên quan tới tỷ lệ lỗi trong các ngày trước đó. Một sự cố khác liên quan đến Claude Opus 4.8 cũng đã được xử lý vào sáng 23/6.

Hiện Anthropic chưa đưa ra thêm giải thích chi tiết về nguyên nhân.