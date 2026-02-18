Bộ Y tế yêu cầu thu hồi triệt để 131 loại mỹ phẩm

Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi và yêu cầu tiêu hủy 131 sản phẩm mỹ phẩm do sản xuất tại cơ sở không đáp ứng điều kiện theo quy định.

Bộ Y tế yêu cầu dừng kinh doanh, thu hồi toàn quốc 131 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm điều kiện sản xuất. Ảnh: Freepik.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành công văn đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc 131 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty cổ phần sản xuất mỹ phẩm Vincos Việt Nam sản xuất, vì không đáp ứng điều kiện sản xuất theo quy định.

Theo thông báo, quyết định được đưa ra căn cứ các quy định pháp luật về quản lý mỹ phẩm và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Trước đó, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành Quyết định số 231/QĐ-SYT ngày 20/1/2026 thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty cổ phần sản xuất mỹ phẩm Vincos Việt Nam (địa chỉ sản xuất tại xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội).

Lý do thu hồi là cơ sở này không bảo đảm một trong các điều kiện sản xuất mỹ phẩm sau khi đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động, vi phạm quy định tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

Từ đó, Cục Quản lý Dược quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi trên phạm vi toàn quốc 131 sản phẩm mỹ phẩm do công ty trên sản xuất. Các sản phẩm này do nhiều tổ chức, cá nhân đứng tên công bố và phân phối ra thị trường.

Cơ quan quản lý yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn dừng ngay việc kinh doanh và sử dụng các sản phẩm thuộc danh sách thu hồi; đồng thời trả lại cho đơn vị cung ứng. Các địa phương cũng phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu hồi và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường có nghĩa vụ gửi thông báo thu hồi đến các đơn vị phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại, tổ chức thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô hàng không đạt yêu cầu. Báo cáo kết quả thu hồi và tiêu hủy phải gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 3/3/2026.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ cùng các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên, Đắk Lắk, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Tây Ninh, Khánh Hòa giám sát chặt chẽ việc thu hồi, tiêu hủy sản phẩm của các tổ chức liên quan; đồng thời báo cáo kết quả về cơ quan quản lý trước ngày 18/3/2026.

Danh mục 131 sản phẩm bị đình chỉ lưu hành gồm nhiều dòng mỹ phẩm như kem dưỡng da, serum trị mụn, sản phẩm khử mùi, gel vệ sinh, sữa tắm, chống nắng… do các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên cả nước đứng tên công bố và phân phối.

Danh mục 131 sản phẩm mỹ phẩm và tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.