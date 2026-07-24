Người dùng cần làm gì trước thời điểm tắt sóng 2G vào tháng 9?

Một số điện thoại 4G đời cũ, máy xách tay hoặc chưa bật VoLTE có thể không gọi, nhận cuộc gọi sau khi mạng 2G ngừng hoạt động, dù vẫn truy cập Internet bình thường.

Người dùng nên kiểm tra và bật tính năng VoLTE để tránh gián đoạn cuộc gọi sau khi mạng 2G ngừng phát sóng. Ảnh: Medium.

Giữa tháng 7, một số thuê bao di động bắt đầu nhận được tin nhắn từ nhà mạng, đề nghị kiểm tra và bật chế độ cuộc gọi 4G/5G, còn gọi là VoLTE.

Thông báo được đưa ra trước thời điểm các doanh nghiệp viễn thông dự kiến dừng phát sóng mạng 2G trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15/9. Tuy nhiên, mạng này vẫn được duy trì tại một số khu vực đặc biệt như quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và nhà giàn DK.

Từ tháng 10/2024, các nhà mạng đã dừng cung cấp dịch vụ cho những thiết bị chỉ hỗ trợ 2G, còn gọi là điện thoại 2G Only. Đây là nhóm máy chỉ kết nối được mạng GSM, không hỗ trợ 3G, 4G hoặc 5G.

Người dùng các thiết bị này phải chuyển sang điện thoại hỗ trợ công nghệ mới để tiếp tục sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên, thời điểm đó các nhà mạng mới dừng phục vụ thuê bao 2G Only, chưa ngừng vận hành toàn bộ hạ tầng 2G.

Trong giai đoạn chuyển tiếp, mạng 2G vẫn được duy trì để hỗ trợ một số điện thoại 3G, 4G đời cũ chưa thể thực hiện cuộc gọi trực tiếp trên mạng 4G. Khi gọi hoặc nhận cuộc gọi, các thiết bị này phải tự chuyển từ 4G xuống 2G để kết nối thoại.

Bên cạnh điện thoại, mạng 2G còn được sử dụng cho một số hoạt động khác. Một số thuê bao chuyển vùng quốc tế vẫn cần mạng GSM để nghe gọi khi thiết bị hoặc nhà mạng đối tác chưa hỗ trợ đầy đủ công nghệ mới.

Bên cạnh đó, một số thiết bị IoT và hệ thống chuyên dụng như đồng hồ điện, thiết bị giám sát, bộ định vị hoặc máy truyền dữ liệu từ xa vẫn sử dụng SIM 2G để gửi dữ liệu. Việc tiếp tục duy trì hạ tầng này đến ngày 15/9 giúp người dùng và đơn vị vận hành có thêm thời gian nâng cấp thiết bị, chuyển sang công nghệ mới.

Sau mốc này, mạng 2G dự kiến ngừng phát sóng trên phạm vi toàn quốc. Khi các trạm GSM dừng hoạt động, những thiết bị chưa hoàn tất chuyển đổi có thể bị gián đoạn kết nối.

Với người dùng điện thoại, VoLTE là tính năng cần kiểm tra trước khi mạng 2G ngừng phát sóng. Công nghệ này cho phép thiết bị thực hiện cuộc gọi trực tiếp trên mạng 4G, thay vì phải chuyển xuống 2G như trước.

Nhờ đó, cuộc gọi được kết nối nhanh hơn, chất lượng âm thanh tốt hơn và người dùng vẫn có thể truy cập Internet tốc độ cao trong lúc nghe gọi.

Phần lớn smartphone chính hãng bán ra trong vài năm gần đây đã hỗ trợ VoLTE và thường được kích hoạt sẵn. Tuy nhiên, một số điện thoại đời cũ hoặc máy xách tay có thể không tương thích, hoặc có hỗ trợ nhưng chưa được bật.

Khi mạng 2G dừng hoạt động, những thiết bị này vẫn có thể truy cập Internet bằng 4G nhưng không thể gọi hoặc nhận cuộc gọi.

Đại diện một nhà mạng cho biết việc tắt hoàn toàn 2G dự kiến không ảnh hưởng đến số đông, bởi phần lớn người dùng đã chuyển sang thiết bị phù hợp trong thời gian chuyển tiếp. Hiện chưa có thống kê về số người tại Việt Nam đang sử dụng điện thoại không hỗ trợ hoặc chưa kích hoạt VoLTE.

Dù vậy, để tránh gián đoạn dịch vụ, người dùng nên kiểm tra trong phần cài đặt mạng di động xem thiết bị có hỗ trợ VoLTE hay không, đồng thời bật tùy chọn “Cuộc gọi 4G/5G” hoặc “VoLTE”.

Người dùng cần kiểm tra, kích hoạt VoLTE trên điện thoại của mình trước thời điểm 15/9. Ảnh: Viettel Telecom.

Tên gọi và vị trí của tính năng có thể khác nhau tùy từng hãng điện thoại. Nếu không tìm thấy hoặc chưa xác định được thiết bị có tương thích, người dùng nên liên hệ tổng đài hoặc cửa hàng giao dịch của nhà mạng để được hỗ trợ.

Trường hợp điện thoại không hỗ trợ VoLTE, người dùng cần nâng cấp thiết bị để tiếp tục gọi và nhận cuộc gọi sau ngày 15/9.

Việc tắt sóng 2G cũng có thể ảnh hưởng đến một số thiết bị IoT và hệ thống chuyên dụng còn sử dụng kết nối GSM. Vì vậy, các tổ chức, doanh nghiệp vận hành những thiết bị này cần chủ động kiểm tra và chuyển đổi hạ tầng trước thời điểm ngừng phát sóng.

Theo cơ quan quản lý, việc dừng mạng 2G sẽ giúp các nhà mạng tái sử dụng băng tần cho 4G, 5G, giảm chi phí duy trì nhiều công nghệ cùng lúc và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Đây cũng là bước hoàn tất quá trình hiện đại hóa hạ tầng viễn thông, tạo nền tảng cho các dịch vụ số và kinh tế số tiếp tục phát triển.