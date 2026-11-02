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Kinh doanh

Người dùng Binance rút ròng 3,64 tỷ USD sau vụ hack

  • Thứ hai, 2/11/2026 11:27 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Binance ghi nhận dòng tiền lớn được rút ra, sau khi mở lại chức năng rút tiền vào cuối tuần qua.

Người dùng đã rút 4,65 tỷ USD khỏi Binance từ 6h đến 15h30 ngày 1/11, trong khi có thêm 1,01 tỷ USD được gửi vào. Ảnh: Reuters.

Theo CNBC, sau vụ tấn công mạng gây thiệt hại 6,3 tỷ USD, Binance đang phải đối mặt với thử thách thanh khoản lớn.

Binance thông báo trên X rằng trong khoảng thời gian từ 6h đến 15h30 ngày 1/11, sàn giao dịch này đã xử lý 4,65 tỷ USD tiền rút và 1,01 tỷ USD tiền gửi. Như vậy, số tiền bị rút ròng tương đương khoảng 3,64 tỷ USD.

Dựa trên bằng chứng dự trữ (Proof of Reserves) tính đến ngày 28/10, dòng tiền ròng chảy ra khỏi Binance ở mức 2,1% trên tổng tài sản 171 tỷ USD của sàn.

Binance cho biết khối lượng rút tiền đã giảm và đang ổn định sau đợt tăng đột biến ban đầu, trong khi khối lượng gửi tiền vẫn ở mức đáng kể.

Sàn giao dịch bắt đầu khôi phục việc rút tiền theo từng giai đoạn vào lúc 6h sáng chủ nhật. Đến 12h36 cùng ngày, các dịch vụ được nối lại trên tất cả 15 mạng lưới và tài sản trong giai đoạn đầu tiên. Binance cho biết việc thử nghiệm vẫn đang tiếp tục đối với các mạng lưới và tài sản còn lại.

Giữa cơn khủng hoảng, cựu CEO Binance Changpeng Zhao đã lên tiếng trấn an người dùng. Với bài đăng trên X, CZ cho biết phần lớn dòng tiền rút ra chỉ tập trung trong vài giờ đầu tiên khi giao dịch được mở lại, và có tới 98% người dùng đã quyết định tiếp tục đồng hành cùng Binance.

CZ khẳng định: "Niềm tin không được tạo dựng bởi những gì bạn nói trong thời điểm thuận lợi. Nó được tạo dựng bởi những gì bạn làm trong thời điểm khó khăn".

Để bảo vệ khách hàng, Binance tuyên bố sẽ tự mình gánh chịu toàn bộ tổn thất tài chính thay vì đẩy rủi ro sang người dùng.

Hiện tại, sàn đã bù đắp được khoảng 95% lượng token bị ảnh hưởng (tăng từ mức 90% trong báo cáo trước đó). 5% số token còn lại chủ yếu có thanh khoản thấp, cần nhiều thời gian hơn để gom mua đủ số lượng cần thiết.

Binance nói đã khắc phục 90% thiệt hại sau vụ hack thế kỷ

Binance cho biết đã bổ sung lượng tài sản tương đương 90% số tiền bị đánh cắp trong vụ hack 6,3 tỷ USD, đồng thời dự kiến mở lại hoạt động rút tiền từ ngày 1/11.

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Trần Linh

Binance Binance bị hack tiền số

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