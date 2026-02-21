Người đồng sáng lập Asos rơi từ tòa nhà 18 tầng ở Thái Lan

Ông Quentin Griffiths, người đồng sáng lập nhà bán lẻ thời trang trực tuyến Asos, đã thiệt mạng sau khi rơi từ một tòa nhà chung cư tại thành phố nghỉ dưỡng ven biển Pattaya của Thái Lan.

Ông Quentin Griffiths tại London. Ảnh: Shutterstock

Theo tờ The Guardian, cảnh sát cho biết người đàn ông 58 tuổi này đã rơi từ tầng 17 của khu chung cư 18 tầng ngày 9/2.

Các cuộc điều tra ban đầu cho thấy đây là vụ tự sát và không có dấu hiệu của hành vi phạm tội. Hình ảnh camera giám sát không cho thấy ai vào căn hộ của ông, nơi ông sống một mình. Tuy nhiên, nhà chức trách đã chuyển thi thể đi khám nghiệm tử thi.

Cảnh sát cũng dẫn lời một người bạn Thái Lan của ông Griffiths, nói rằng ông lo lắng về các vụ kiện từ người vợ cũ mang quốc tịch Thái Lan. Cảnh sát cho biết họ đã tìm thấy các giấy tờ liên quan đến những vụ kiện đó trong căn hộ của ông.

Ông Griffiths đã đồng sáng lập Asos tại London (Anh) năm 2000 cùng Nick Robertson, chắt của nhà sáng lập thương hiệu bán đồ vest Austin Reed. Doanh nghiệp này ban đầu ra mắt với tên As Seen on Screen rồi chuyển sang sử dụng tên viết tắt Asos vào năm 2002.

Công ty niêm yết trên thị trường Alternative Investment Market của London năm 2001 và phát triển thành một trong những nhà bán lẻ thời trang trực tuyến lớn nhất thế giới, trong đó có các thiết kế được ca sĩ Rihanna và cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama mặc. Ông Griffiths rời công ty năm 2005 nhưng vẫn là cổ đông lớn trong gần một thập kỷ sau đó.

Sau này, ông theo đuổi một số dự án khác, đồng sáng lập cửa hàng nội thất trực tuyến Achica, nhà bán lẻ thời trang EBTM và trang web bán quần áo Adili. EBTM rơi vào tình trạng phá sản theo thủ tục quản lý đặc biệt, còn Adili được bán với giá danh nghĩa 1 bảng Anh.

Khi được hỏi về ông Griffiths, Bộ Ngoại giao Anh cho biết họ đang hỗ trợ gia đình của một công dân Anh đã qua đời tại Thái Lan và đang liên hệ với các cơ quan chức năng địa phương.