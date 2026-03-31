Người Đồng Nai thu nhập bình quân gần 250 triệu đồng năm 2030

Đồng Nai đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 10%/năm đến 2030, nâng thu nhập bình quân đầu người vượt 9.260 USD, tiến tới thành đô thị động lực mới của quốc gia năm 2035.

Đồng Nai đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong năm 2026. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngày 28/3, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã thông qua chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương trên cơ sở giữ nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có.

Trong Tờ trình về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương gửi Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Đảng ủy Chính phủ, Tỉnh ủy Đồng Nai bày tỏ khát vọng đưa địa phương từ vị thế một tỉnh công nghiệp lớn vươn lên thành đô thị cấp vùng, có năng lực điều phối không gian phát triển, liên kết hạ tầng, phân bổ nguồn lực và dẫn dắt tăng trưởng cho toàn khu vực.

Lộ trình đưa Đồng Nai trở thành thành phố kết nối toàn cầu

Theo đó, ngay trong năm 2026, Đồng Nai đặt mục tiêu trở thành thành phố; đồng thời tập trung đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ; xây dựng và đưa vào vận hành các phân khu động lực, hạ tầng khung và các chức năng chủ yếu, làm cơ sở định hình và phát triển đô thị sân bay Long Thành.

Đến năm 2035, địa phương được định vị là đô thị động lực mới của quốc gia, trung tâm công nghiệp công nghệ cao, logistics, kinh tế hàng không và dịch vụ chất lượng cao của quốc gia và khu vực, có năng lực cạnh tranh quốc tế. Song song đó, mô hình phát triển Đồng Nai được định hướng theo cấu trúc đô thị ven sông, đa trung tâm, đa mục tiêu, theo hướng xanh và thông minh.

Tỉnh cũng xác định phát triển kinh tế gắn chặt với phát triển văn hóa - xã hội và bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của người dân, đồng thời đảm bảo an ninh, quốc phòng và hội nhập quốc tế sâu rộng; hướng đến xây dựng thành phố Đồng Nai kết nối toàn cầu.

Đồng Nai đang phát triển hệ thống giao thông với đầy đủ 5 phương thức, gồm đường bộ, đường hàng không, đường sắt, đường hàng hải và đường thủy nội địa. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong giai đoạn 10 năm tiếp theo, Đồng Nai dự kiến trở thành trung tâm hàng không hiện đại của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời là trung tâm kinh tế tri thức, phát triển năng động. Các chỉ số phát triển con người (HDI) được kỳ vọng đạt mức cao, quản trị đô thị hiện đại và một xã hội văn minh, an toàn, đáng sống, hạnh phúc,

Mục tiêu dài hạn đến năm 2065, Đồng Nai được định hình là thành phố kết nối toàn cầu, có chất lượng và hạnh phúc cao trên thế giới, thuộc nhóm các thành phố sân bay đa chức năng.

Bức tranh tăng trưởng GRDP đến năm 2065

Dự thảo lộ trình phát triển thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương còn đưa ra hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội cụ thể theo từng giai đoạn, mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững và hướng tới chất lượng sống của người dân.

Theo đó, giai đoạn 2026-2030, Đồng Nai đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 10%/năm. Đến năm 2030, quy mô GRDP đạt khoảng 44,4 tỷ USD , GRDP bình quân đầu người vượt khoảng 9.260 USD ; tỷ trọng kinh tế số tối thiểu 30% GRDP, tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm chiếm khoảng 40% GRDP và tỷ lệ đô thị hóa đạt 55%.

Sang giai đoạn 2031-2035, tăng trưởng GRDP bình quân từ 10% trở lên. Quy mô GRDP dự kiến đạt khoảng 70 tỷ USD , GRDP bình quân đầu người đạt 13.330 USD , tiệm cận mức thu nhập của các đô thị phát triển trong khu vực; tỷ lệ đóng góp của kinh tế số vào tăng trưởng đạt 40%, tỷ lệ đóng góp của nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt 60%.

Giai đoạn 2036-2045, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 10% trở lên, quy mô GRDP đạt khoảng 150 tỷ USD , GRDP bình quân đầu người thuộc nhóm cao trong khu vực, đạt khoảng 23.750 tỷ USD .

Cũng trong thời điểm này, Đồng Nai tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng, tăng tỷ trọng kinh tế số trong GRDP và hoàn thành mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero).

Đến giai đoạn 2046-2065, tăng trưởng GRDP bình quân từ 8% trở lên, quy mô GRDP đạt khoảng 600 tỷ USD , GRDP bình quân đầu người đạt 67.500 USD .

MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ ĐỒNG NAI

Nhãn 2025 2030 2035 2045 2065 GRDP tỷ USD 28 44.4 70 150 600 GRDP bình quân đầu người USD 5800 9260 13330 23750 67500

Dự thảo nêu rõ việc hình thành thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương không phải là sự thay đổi mang tính hình thức, mà là bước chuyển quan trọng về tầm vóc phát triển, tạo điều kiện để phát huy đầy đủ tiềm năng, lợi thế và vai trò của địa phương trong tổng thể liên kết vùng Đông Nam Bộ, khu vực phía Nam và cả nước.

Qua đó, Đồng Nai có cơ sở để phát triển trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, logistics, dịch vụ hiện đại; là đầu mối kết nối vùng, cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng của khu vực phía Nam; đồng thời từng bước khẳng định vai trò là một cực tăng trưởng có sức lan tỏa lớn của quốc gia.

Đưa tỉnh Đồng Nai lên thành phố được đánh giá là tiền đề quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy liên kết vùng, mở rộng hội nhập quốc tế, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung khu vực phía Nam và cả nước.

Để đảm bảo tiến độ thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, Chính phủ mới đây đã giao Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Đồng Nai hoàn thiện hồ sơ, tổ chức thẩm định, lấy ý kiến các bộ, ngành Trung ương và trình Chính phủ trước ngày 4/4.