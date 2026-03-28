Ông Nguyễn Văn Út tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Sáng 28/3, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy và xem xét nhiều nội dung quan trọng. Tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Út, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa X, đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Út nhận được 100% số phiếu của đại biểu HĐND tỉnh có mặt (85/85 đại biểu), tiếp tục đảm nhiệm vị trí đứng đầu UBND tỉnh sau khi đã giữ chức vụ này ở nhiệm kỳ trước. Kết quả này cho thấy sự tín nhiệm cao của HĐND tỉnh đối với năng lực và quá trình công tác của ông.

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI được tổ chức ngay sau khi hoàn tất công tác bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ mới. Sau khi xác nhận kết quả bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo UBND tỉnh, trong đó có Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, trên cơ sở tờ trình của Chủ tịch UBND tỉnh, HĐND tỉnh Đồng Nai cũng đã bầu các Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, các ông Nguyễn Kim Long, Lê Trường Sơn, Hồ Văn Hà và bà Nguyễn Thị Hoàng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh với tỷ lệ phiếu 100%.

Ngoài ra, HĐND tỉnh Đồng Nai cũng tiến hành bầu các Ủy viên UBND tỉnh và thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử các chức danh này, hoàn thiện bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Văn Út sinh năm 1969, quê tại Tây Ninh, có trình độ Thạc sĩ Kinh tế và Cao cấp lý luận chính trị. Ông từng kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo tại địa phương, từ cấp huyện đến cấp tỉnh. Trước khi giữ cương vị Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Út từng đảm nhiệm chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An (cũ) từ cuối năm 2020 đến giữa năm 2025. Sau đó, ông được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, đồng thời được Thủ tướng Chính phủ chỉ định làm Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Đến tháng 11/2025, ông Nguyễn Văn Út được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030. Ngay sau đó, ông được HĐND tỉnh Đồng Nai bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.